Samsung bevestigde Galaxy Ring tijdens Unpacked 2024

De Samsung Galaxy Ring is officieel aangekondigd tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2024, maar er is helaas nog niets onthuld behalve een eerste blik op het design.

Samsung gaf ons deze verrassing aan het einde van het Unpacked-evenement, nadat er werd gesproken over updates voor Samsung Health en de Galaxy Watch 6. We zagen alleen een korte video van de Ring en dat was het voor nu helaas.

Dit langverwachte accessoire zal je gezondheid tracken en hier natuurlijk ook een vorm van AI bij gebruiken. Samsung heeft nog geen prijs of lanceringsdatum onthuld. Het lijkt nu dus waarschijnlijk dat we tijdens het volgende Unpacked-evenement halverwege 2024 meer officiële details zullen krijgen.

Wat weten we er nu dan allemaal over? Alles wat we weten is dat de Samsung Galaxy Ring echt bestaat en dat hij waarschijnlijk later dit jaar zal worden gelanceerd, wanneer de aangekondigde updates voor Samsung Health verschijnen. We kijken hier nu al naar uit, want Samsung zal de strijd voor de titel van de beste smart ring waarschijnlijk veel interessanter maken dan deze momenteel is.

(Image credit: Samsung)

Een van de grootste tech-trends tijdens CES 2024 was dat slimme ringen het dit jaar over leken te nemen van de beste smartwatches als het gaat om de meest interessante wearables die je kan kopen. We zagen bijvoorbeeld producten zoals de Amazfit Helio Ring. Deze ring maakte indruk op ons met zijn potentie op het gebied van gezondheidstracking. We zagen verder ook nog de Lotus ring, waarmee je andere apparaten in je huis kan bedienen.

De manier waarop Samsung de Galaxy Ring introduceerde tijdens het eerste Unpacked-evenement van 2024 suggereert dat hij vooral gefocust zal zijn op gezondheids- en slaaptracking. Maar hoe zal deze ring concurreren met het huidige aanbod van smart ringen?

Hoe zal de Galaxy Ring zich onderscheiden?

De grootste rivaal van Samsungs Galaxy Ring zal waarschijnlijk de Oura Ring zijn. Dit vinden wij momenteel dan ook de beste smart ring.

We weten natuurlijk nog vrijwel niets over de Galaxy Ring (behalve dan dat hij bestaat), maar deze wearable van Samsung zal ongetwijfeld een sterke concurrent worden op het gebied van gezondheidstracking. Samsung noemde de Galaxy Ring zelf "een krachtig en toegankelijk gezondheids- en welzijnsapparaat dat er is om te veranderen hoe de toekomst van gezondheid eruitziet".

Het feit dat het bedrijf "AI-technologie" noemde en er integratie zal zijn met de Samsung Health-app die binnenkort een update krijgt, suggereert dat de Oura Ring te maken zal krijgen met een sterke concurrent. Oura heeft zelf ook wel een goed ontworpen app, maar Samsung Health wordt al door alle draagbare apparaten van Samsung gebruikt en zal "later dit jaar" dus ook nog een update krijgen die meerdere nieuwe features met zich meebrengt.

Samsung heeft over die update bijvoorbeeld al gezegd dat de Health-app hartslagalerts krijgt voor tijdens het slapen. Zo kan je op de hoogte worden gehouden van problemen met slaapapneu of andere gezondheidsproblemen. De Health-app zal je ook, met hulp van Galaxy AI, tips geven over wanneer je het beste kan uitrusten, minder (intensief) kan sporten, kan mediteren of even een pauze kan nemen wanneer je slecht hebt geslapen.

Samsung Health krijgt ook een feature genaamd "My Vitality Score". Dat klinkt vergelijkbaar als een feature die Fitbit en Garmin ook aanbieden op hun trackers en smartwatches. De grote vraag is of je een abonnement nodig zal hebben om gebruik te maken van de gezondheids- en fitnessfeatures van de Galaxy Ring. We zullen later dit jaar ongetwijfeld meer te weten komen over dit nieuwe accessoire van Samsung.