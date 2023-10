De Samsung Galaxy Ring wordt mogelijk samen met de Galaxy Z Fold 6 gelanceerd

The Oura Ring could soon have some more competition

Geruchten over een Samsung Galaxy Ring worden steeds talrijker, maar het kan nog wel een paar maanden duren voordat hij er is. De nieuwste indicatie is dat de smart ring het daglicht pas zal zien na de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 6.



Dit meldt de Zuid-Koreaanse website The Elec (via Android Authority). We weten dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 in juli 2023 is gelanceerd, dus je zou denken dat de Z Fold 6 en de Galaxy Ring rond juli 2024 zullen verschijnen.



Naast de mogelijkheid dat de smart ring tegelijkertijd met de foldable verschijnt, vermeldt het bericht ook het derde kwartaal van 2024. Dit wijst erop dat beide apparaten mogelijk in augustus, september of oktober worden gelanceerd.



The Elec zegt vervolgens dat een vroege lancering van de Galaxy Ring in 2025 ook tot de mogelijkheden behoort. Het lijkt erop dat er nog veel onzekerheid is over hoe snel het apparaat klaar zal zijn voor de consumentenmarkt.

Vier maten

De tweede helft van 2024 of begin 2025 is iets later dan we hadden verwacht. Eerdere geruchten voorspelden een lanceerdatum in januari 2024. Dat zou betekenen dat de smart ring tegelijk met de Samsung Galaxy S24-serie wordt gelanceerd.



We hebben ook foto's gezien van de wearable in Samsung apps, nog een aanwijzing dat hij binnenkort zou kunnen verschijnen. Dat gezegd hebbende, andere berichten over de Galaxy Ring in de productiefase hebben ook melding gemaakt van een verschijning in 2024.



Er zijn nog een paar dingen die je uit het artikel op The Elec kunt halen. Blijkbaar is er maar één model van de Samsung Galaxy Ring in productie, hoewel hij in vier maten komt.



Bovendien lijkt Samsung ook te overwegen om medische goedkeuring aan te vragen voor het apparaat: dat zou wettelijke goedkeuring betekenen voor het meten van data door verschillende sensoren (zoals een hartslagsensor) en zou de lanceringsdatum verder naar achteren kunnen schuiven.