Krijgt de Samsung Galaxy S25 een MediaTek-chip?

Samsung heeft wel vaker in verschillende regio's gebruikgemaakt van verschillende chips in zijn Galaxy-smartphones, maar tot nu toe bleef het bij maximaal twee verschillende chips wanneer één chip niet mogelijk (of gewenst) was. Dat is bijvoorbeeld ook wat we zagen bij de Galaxy S22- en Galaxy S24-serie.

Bij de Samsung Galaxy S25-serie is het schijnbaar mogelijk dat Samsung nog een derde processor gaat gebruiken. De smartphonegigant zou specifiek aan het overwegen zijn om een MediaTek-chip te gebruiken, waarschijnlijk de MediaTek Dimensity 9400, voor een deel van de Galaxy S25-toestellen (in sommige regio's). Dit zou het gevolg zijn van vermeende productieproblemen bij Samsungs eigen Exynos 2500-chip.

Dit nieuws komt vanuit de Koreaanse nieuwsoutlet FNN (via Digital Trends) en bouwt voort op eerdere geruchten die claimden dat Samsung niet meer op tijd genoeg Exynos 2500-chips kan produceren voor de verwachte lancering van de Galaxy S25 in januari. Eerder werd dan ook gespeculeerd dat Samsung hierdoor misschien geforceerd zou worden om Qualcomms onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 4-chip in elk Galaxy S25-model te gebruiken. FNN geeft echter aan dat de hoge prijs van die chip er misschien voor zorgt dat Samsung dit keer (ook) zal samenwerken met MediaTek.

Natuurlijk zijn we nog erg sceptisch over dit gerucht, want de bekende Samsung-leaker Ming-Chi Kuo claimde recentelijk ook nog dat de Snapdragon 8 Gen 4 "waarschijnlijk" wereldwijd in elk Galaxy S25-model zal verschijnen. De situatie zou natuurlijk veranderd kunnen zijn in de paar weken sinds Kuo dit zei.

Daarnaast hoorden we eerder al dat Samsung zijn aankomende Galaxy Tab S10 Plus-tablet zou voorzien van de MediaTek Dimensity 9300 Plus-chip. Het is misschien dus nog niet zo vergezocht als dat het bedrijf ook voor de Galaxy S25 in bepaalde regio's een MediaTek-chip zal gebruiken.

According to a report by South Korean media FNN, Samsung's Exynos 2500 chip may not meet production requirements due to its low yield. Therefore, Samsung may cooperate with MediaTek to customize chips for Galaxy S25 and S25+smartphones. ​​​Although this news lacks some evidence,…June 27, 2024

In welke regio's kunnen we dan deze MediaTek-varianten van de Galaxy S25-serie verwachten? Wij gokken dat Samsung in Europa, India en Zuid-Korea waarschijnlijk een mix van MediaTek- en Exynos-chips zal gebruiken (als het bericht van FNN dus blijkt te kloppen).

Bij de Galaxy S24-serie kregen we in Europa ook weer Exynos-chips in de standaard en Plus-modellen, terwijl je in de VS in elk toestel een Qualcomm-chip terugvond. Er zal overigens wel weer een grote kans zijn dat de Samsung Galaxy S25 Ultra overal van een Snapdragon 8 Gen 4 voorzien zal zijn. Dat was namelijk ook het geval bij de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je van plan bent om voor de Samsung Galaxy S25 Ultra te kiezen, dan heb je misschien gewoon weer met de nieuwste Snapdragon-chip te maken. Als je echter vooral geïnteresseerd bent in de standaard Galaxy S25 of de Galaxy S25 Plus, dan is er dus een kans dat je te maken zal hebben met een Exynos- of MediaTek-chip. Hoe die twee zich verhouden tot de Snapdragon-chip is momenteel nog een groot vraagteken.