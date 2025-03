Gelekte Samsung Galaxy Z Flip 7 FE-renders tonen mogelijke design van de betaalbare foldable

Samsung zal naar verwachting dit jaar een goedkopere klaptelefoon lanceren naast de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7. Een aantal gelekte renders hebben ons nu een beter idee gegeven van hoe de goedkopere foldable er misschien uit zal zien.

De renders zijn gecreëerd door @OnLeaks en gepost op SammyGuru. De renders zijn gebaseerd op gelekte informatie vanuit de Samsung supply chain. Er is dus een redelijke kans dat dit inderdaad is hoe de nieuwe telefoon eruitziet, maar natuurlijk is nog niets zeker totdat hij officieel wordt aangekondigd.

Het lijkt erop dat de Galaxy Z Flip 7 FE qua design erg veel zal lijken op de Samsung Galaxy Z Flip 6 die vorig jaar werd gelanceerd. Wel zal hij misschien iets dikker worden.

Om dit nieuwe model aan te kunnen bieden voor een lager prijs, zal Samsung misschien proberen te besparen op sommige materialen en interne onderdelen van de Galaxy Z Flip 7 FE. Volgens geruchten zal het toestel voorzien zijn van de Samsung Exynos 2400-processor die ook in sommige Galaxy S24-modellen zit.

Twee Flip-modellen dit jaar?

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip7FE (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!On behalf of @sammygurus 👉🏻 https://t.co/e8B9rX61Gi pic.twitter.com/uEsdO1GvGHMarch 28, 2025

Momenteel weten we nog niet hoeveel goedkoper de Galaxy Z Flip 7 FE ongeveer zal zijn dan de Galaxy Z Flip 7. We weten ook nog niet zeker of dit de officiële naam zal worden. Hij zou ook simpelweg de Galaxy Z Flip FE kunnen heten.

Qua design is het misschien niet zo'n slecht idee dat het erg op dat van de Galaxy Z Flip 6 zal lijken. In onze review van dat model gaven we namelijk aan dat het toestel, stevig, verfijnd en duurzaam aanvoelt, dus we hadden niet echt een probleem met dat design.

Iets wat de Galaxy Z Flip 7 FE nog meer kan onderscheiden van het nieuwe flagship model voor dit jaar, de Galaxy Z Flip 7, is dat hij waarschijnlijk hetzelfde design voor zijn coverscherm krijgt als dat van de Galaxy Z Flip 6. Dat terwijl de Galaxy Z Flip 7 naar verwachting een groter coverscherm krijgt dat ook om de camera's heen zou gaan.

Een ander gerucht dat we over het nieuwe flagship model hebben gehoord, is dat hij voorzien zou zijn van een grotere batterij. We verwachten dat al deze nieuwe foldables in juli worden gelanceerd, oftewel ongeveer een jaar na de onthulling van de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6.