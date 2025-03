Dit is wanneer Samsungs One UI 7-update eindelijk op oudere Galaxy-apparaten verschijnt

Tot nu toe is het nog een beetje onduidelijk geweest wanneer One UI 7 (Samsungs versie van Android 15) naar meer apparaten dan alleen de Samsung Galaxy S25-modellen zou komen. Nu heeft Samsung ons echter eindelijk wat meer duidelijkheid gegeven.

De laatste update die we kregen suggereerde dat One UI 7 vanaf maandag 7 april uitgerold zou worden. In de eerste instantie zal de update verschijnen op de Samsung Galaxy S24-serie, plus de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6, oftewel alle flagships van Samsung uit 2024.

Nu weten we dankzij Samsung Tsjechië (via SamMobile) dat de software-update vervolgens vanaf donderdag 17 april beschikbaar zal worden gemaakt voor de Samsung Galaxy S24 FE, de Samsung Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5.

Het persbericht (dat we door Google Translate gehaald hebben) geeft ook aan dat de Galaxy S23 FE en de Galaxy S22-serie One UI 7 in de "komende weken" zullen krijgen. Voor de Galaxy Tab S10-serie begint de uitrol ergens "midden april" en de update verschijnt een week later ook op de Galaxy Tab S9. Aan het einde van april kunnen we de update ook op Galaxy Tab S8-modellen verwachten.

Het heeft even geduurd

De Samsung Galaxy S24 is als volgende aan de beurt voor de update naar One UI 7. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Er zijn een aantal dingen die we hierbij wel in gedachten moeten houden. Ten eerste zou de uitrol hier natuurlijk nog enigszins kunnen afwijken van de uitrol in Tsjechië en ten tweede is Samsung in de persberichten in zijn andere internationale newsrooms veel minder specifiek geweest als het gaat om data voor de updates.

Toch geeft deze nieuwe informatie ons in ieder geval een idee van wanneer we de update kunnen verwachten op verschillende apparaten. Het zou dan ook heel vreemd zijn als de updates voor de oudere apparaten alleen in Tsjechië zouden worden uitgerold.

Het heeft vrij lang geduurd voordat we op dit punt zijn beland. Er zijn al meerdere vertragingen en bètaversies voorbij gekomen. Dit alles toont duidelijk aan dat je voor de snelste Android-updates toch echt beter een Pixel-telefoon kan kopen dan een Galaxy-telefoon. De Pixel 9-toestellen kregen in oktober 2024 al netjes de update naar Android 15.

Bij de nieuwe features van One UI 7 horen onder andere de 'Now Bar', voor realtime updates op het vergrendelscherm, en de 'Now Brief', een AI-gestuurde samenvatting van je dag. Samsung heeft alleen nog niet bevestigd of alle One UI 7-features ook zullen verschijnen op alle apparaten die de update krijgen.