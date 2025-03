Samsung Galaxy S25 Edge-leak onthult verschillende kleuren en een lancering lijkt dichtbij

De Samsung Galaxy S25 Edge kan wel eens de volgende grote smartphonelancering van dit jaar worden. Volgens geruchten wordt het toestel misschien al in april onthuld en dat klinkt ook wel geloofwaardig gezien de hoeveelheid leaks die de laatste tijd zijn verschenen.

Deze nieuwste leaks geven ons een blik op de zogenaamde kleuropties van de aankomende smartphone. De Zuid-Koreaanse YouTuber The Sinza (via Android Authority) liet namelijk een aantal dummy units in het zwart en wit zien.

Deze dummy units zijn geen functionele toestellen, maar ze tonen vaak wel al de juiste afmetingen en posities van poorten en knoppen. Dummy units worden dan ook vaak door fabrikanten van smartphoneaccessoires gebruikt om bijvoorbeeld voor de release hoesjes te maken, zodat je die meteen bij release kan aanschaffen.

세계최초..직접 보여드림. 갤럭시S25 엣지 미리 보고 가세요. 목업 직접 공수해왔습니다 - YouTube Watch On

Poort niet helemaal in het midden?

Met andere woorden, de vorm die we hier zien zal in grote lijnen waarschijnlijk wel accuraat zijn. Dat is misschien een beetje jammer, want hoewel de Samsung Galaxy S25 Edge er mooi dun uitziet, zien we hier ook dat de USB-C-oplaadpoort en het simkaartslot allebei niet helemaal in het midden van het frame zitten. Ze zijn allebei net iets meer naar de onderkant van het frame, waardoor er aan de bovenkant iets meer ruimte over is.

Er is natuurlijk ook een kans dat deze dummy units toch niet helemaal accuraat zijn, maar wij gokken dat dit gewoon een compromis is die Samsung moest sluiten op het gebied van het design om alle onderdelen in deze extra dunne smartphone kwijt te kunnen.

Naast deze twee kleuren, die niet bepaald revolutionair zijn, maar er wel mooi uitzien, zou Samsung de Galaxy S25 Edge ook nog in een 'Titanium Icyblue'-kleur uitbrengen. Daar is nog meer bewijs voor in de vorm van een aantal gelekte wallpapers van het toestel die gedeeld werden door Max Jambor op X. Die wallpapers lijken goed te passen bij de drie kleuren die als opties genoemd zijn.

Helaas hebben we nog geen beelden van hoe de Icyblue-variant van de telefoon zelf eruit zal zien, maar dit lijkt in ieder geval dus wel de meest interessante kleur van de drie opties te zijn.

Waarschijnlijk krijgen we binnenkort echter wel officiële beelden met alle kleuren van het aankomende toestel te zien, want 91Mobiles (via Phandroid) heeft gespot dat de Samsung Galaxy S25 Edge al gecertificeerd is door de FCC (Federal Communications Commission) in de VS.

Die certificering onthuld jammer genoeg niet veel, maar een telefoon wordt over het algemeen pas relatief kort voor zijn lancering gecertificeerd. De Galaxy S25 Edge zou dus misschien al in april of mei kunnen worden gelanceerd. Tot recent wezen de meeste leaks nog op een onthulling in mei, maar de meest recente leak over een mogelijke releasedatum wees op een aankondiging op 16 april. Misschien is het wachten dus al bijna voorbij.