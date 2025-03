Nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge-leak hint naar 2K-display en titanium frame

De meeste geruchten suggereren dat de Samsung Galaxy S25 Edge ergens in april officieel gelanceerd wordt. Terwijl we wachten op die lancering blijven er echter nieuwe details binnenkomen die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten van deze telefoon. Dit keer hebben we nieuwe informatie over zijn display en het materiaal dat misschien voor het frame gebruikt wordt.

Volgens de bekende leaker Ice Universe (via Android Authority) zal het vierde model uit de S25-serie een 2K-display hebben. Het zou kunnen dat dit display overeenkomt met dat van de Galaxy S25 Plus. Dat model heeft een 6,7-inch scherm met een resolutie van 3.120 x 1.080 pixels.

Dezelfde bron deelde ook nog een ander detail. Zo zou Samsung namelijk een titaniumlegering gebruiken voor het frame van de Samsung Galaxy S25 Edge. Op dat vlak zou het toestel dus juist weer op de Galaxy S25 Ultra lijken en dit maakt hem ook iets steviger en meer premium.

Er is tot nu toe natuurlijk ook al meer gespeculeerd over de materialen die Samsung voor dit toestel zal gebruiken. Tot nu toe hebben we de Galaxy S25 Edge namelijk alleen nog maar kunnen zien, maar niet kunnen aanraken. We hebben eerder bijvoorbeeld ook al gehoord dat hij een keramische achterkant zou krijgen (een voorspelling die nu niet meer zo waarschijnlijk lijkt).

Vormfactor en duurzaamheid

Dit kan wel eens de dunste Galaxy ooit zijn. (Image credit: Future)

We weten in ieder geval al dat de Galaxy S25 Edge bestaat en dat hij onderweg is, maar verder heeft Samsung ons nog niet veel details gegeven. We weten dus nog niet echt veel over wat dit toestel specifiek heel aantrekkelijk moet maken, naast het dunne design. We weten nog niet welke specs hij zal hebben of hoeveel hij zal kosten.

We hebben de aankomende smartphone inmiddels wel een paar keer kunnen zien en weten dus wel dat hij ontworpen is om enorm dun te zijn en dat lijkt dus ook vooral de focus te zijn. Eerdere leaks suggereerden dan hij misschien maar 5,84 mm dik zal zijn en dat maakt hem flink dunner dan de standaard Galaxy S25 met een dikte van 7,2 mm.

Samsungs 'Mobile Experience (MX) VP' van 'Product and Marketing' in het VK, Annika Bizon, zei in een exclusief gesprek met TechRadar dat dit dunne, lichtgewicht design niet ten koste moet gaan van de duurzaamheid van het toestel. Dat is natuurlijk iets wat we zelf graag willen testen.

We hebben verder ook geruchten gehoord over hoe de telefoon zichzelf misschien koel zal houden en zijn interne onderdelen soepel zal laten draaien, ondanks het dunne design. Waarschijnlijk weten we binnen een paar dagen tot weken meer en zal alles over deze telefoon onthuld worden.