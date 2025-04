TCL laat zich zien in Rotterdam: gigantische tv’s, NXTPAPER-displays en twijfelachtige refresh rates

Afgelopen week was ik bij het TCL Benelux 2025 Line-up Launch Event in de Maassilo in Rotterdam. Wat je krijgt als je een gigantische ruimte vol gooit met mini-LED-tv’s en het licht een tikje schemerig houdt? Kleuren die echt van het scherm af spatten. Slim gedaan, TCL.

Het merk timmert ondertussen drie jaar aan de weg in Nederland en België, en dat begint vruchten af te werpen. Met een partnership met de Olympische Spelen op zak tot 2032 laat TCL zien dat ze serieus meespelen. En eerlijk is eerlijk, als je de ruimte hebt, is zo’n TCL C9K van 115 inch wel een statement. Duizenden euro’s, dat wel, maar wát een bakbeest van een televisie.

Veel nieuwe mini-LED televisies

TCL presenteerde vier nieuwe modellen in de C-serie: de C6K, C7K, C8K en C9K. Ze verschillen in formaat, helderheid en dimming zones (tot meer dan 5.000), maar hebben één ding gemeen: QD-mini-LED. Deze technologie zorgt voor haarscherp beeld, diepe zwarttinten en indrukwekkende helderheid. Bij de C-serie doet de AiPQ-processor de rest, met realtime beeldoptimalisatie die kleuren en contrast in elke scène bijstelt. TCL focust volledig op mini-LED en dat is een interessante keuze waar andere bedrijven zoals Sony met de nieuwe Bravia-serie een mix van de twee aanbieden.

Wat vooral opviel was de C8K met Game Accelerator 288Hz. Niet native natuurlijk, want daar draait deze televisie (net als elke andere tv in de line-up) 144Hz, maar deze modus is wel indrukwekkend als je competitief gamet. Hoe dit precies in de praktijk werkt, daar moeten we nog achter komen. De C7K en C8K klinken ook goed, letterlijk, dankzij speakers van Bang & Olufsen.

Persoonlijk was ik het meest gecharmeerd van de A300 PRO: een kunstige tv in de stijl van Samsungs The Frame. Mooi design, goed scherm en perfect voor mensen die een beetje stijl willen toevoegen aan hun woonruimte. TCL plaatst deze standaard op een soort witte standaard met wieltjes, maar persoonlijk zou ik hem gewoon aan de muur monteren.

NXTPAPER: smartphone en tablets met e-ink schermen?

Naast tv’s bracht TCL ook z’n nieuwste NXTPAPER-technologie onder de aandacht. Ik kreeg een korte demo van de TCL 60 XE NXTPAPER 5G, een smartphone met NXTPAPER 4.0, een mat scherm dat eruitziet en aanvoelt als papier. Geen reflecties, nauwelijks vingerafdrukken en een fysieke schakelaar waarmee je tussen e-ink-achtige modi kunt wisselen.

Of ik dit als mijn dagelijkse telefoon zou gebruiken weet ik nog niet, want het scherm mist wel de levendigheid van OLED, maar voor lezen, browsen of werken in de zon lijkt dit een topidee. TCL’s eigen belofte: 50 procent betere batterijduur in de Max Ink-modus en aanzienlijk minder belasting voor je ogen.



Er is ook een tablet-versie, de TCL NXTPAPER 11 Plus, en die lijkt mij in de praktijk veel logischer, want je kan hem ook goed gebruiken als ereader, of voor het lezen van documenten. Ik kan niet wachten om één van deze apparaten zelf uit te testen, want ik wil nog wel eens flinke hoofdpijn krijgen omdat staren naar schermen nou eenmaal mijn werk is.

Gamingmonitors en extraatjes

TCL kondigde ook een nieuwe 27-inch QD-mini-LED gamingmonitor aan: de 27G64. Met specs zoals QHD-resolutie, 800 nits helderheid, AMD FreeSync Premium en 1ms responstijd, klinkt dit als een competitief beestje. Alleen… waarom 180Hz?

Op mijn vraag waarom niet voor de gangbare 240Hz is gekozen, kreeg ik als antwoord: "Omdat moderne GPU’s bij deze resolutie toch vaak niet verder gaan dan 180Hz." Dat is natuurlijk onzin. Zeker in esports en bij competitive gamers is meer altijd beter zolang de frame rate natuurlijk steady is, en 180Hz voelt een beetje als tussen wal en schip. De adviesprijs van 499 euro doet ook verlangen naar meer. Dit is echt geen slechte monitor, maar in een markt met merken als ASUS, AOC en Philips MMD moet je beter uitleggen waarom mensen juist voor jouw paneel moeten kiezen.

Ook even genoemd en tentoongesteld op het event: wasmachines, koelkasten en de nieuwe Q65H-soundbar. Die laatste klonk goed en komt met een draadloze subwoofer, Dolby Atmos en een prijskaartje van 399 euro.

TCL heeft een indrukwekkende line-up neergezet, vooral op het gebied van mini-LED. Met sterke samenwerkingen en een goede timing is het merk klaar voor een groter marktaandeel in de Benelux. Ze zijn technisch goed, visueel sterk en in sommige gevallen zelfs innovatief. Maar af en toe slaan ze de plank een beetje mis. Het belooft een interessant jaar te worden.