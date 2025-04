Nieuwe versie van GoPro MAX 360°-actiecamera gelanceerd voor 399 euro

GoPro introduceert de nieuwste versie van de GoPro MAX (2025), een krachtige 360°-camera die geavanceerde technologie combineert met ongekend gebruiksgemak. Dankzij verbeterde software, professionele bewerkingstools en montage-opties biedt deze camera alles wat contentmakers nodig hebben om moeiteloos verbluffende beelden vast te leggen. De action cam is nu meteen beschikbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

Geavanceerde en vernieuwde software, aangedreven door GoPro Quik App

De GoPro MAX (2025) wordt ondersteund door de vernieuwde Quik App, waarmee gebruikers hun content direct kunnen bewerken en optimaliseren. Met de verbeterde cloudbewerkingsfunctie kunnen opnames bijvoorbeeld automatisch worden geanalyseerd en omgezet in professioneel ogende video's, compleet met dynamische overgangen en speciale effecten.

Een andere nieuwe functie is de Reframe-optie, waarmee je eenvoudig de perfecte hoek en compositie kunt kiezen uit je 360°-beelden. Dankzij de intuïtieve bediening kun je achteraf camerabewegingen simuleren, wat vloeiende en dynamische perspectiefwisselingen mogelijk maakt.

Daarnaast introduceert de software ook CameraFX. Deze functie stelt je in staat om visuele effecten toe te voegen zoals het beroemde ‘tiny planet’-effect of vloeiende hyperlapses. Dit maakt je video's niet alleen visueel aantrekkelijk, maar geeft ze ook een professionele uitstraling, zonder dat je ingewikkelde bewerkingen hoeft te doen.

De nieuwe versie van de GoPro MAX biedt ook geavanceerde objecttracking, een functie waarmee de camera automatisch je onderwerp volgt. Dit betekent dat je jezelf of anderen (denk aan je hond die achter de bal aan rent) moeiteloos in beeld kunt houden, zelfs tijdens snelle bewegingen. Het resultaat? Dynamische en cinematografische beelden die er altijd vloeiend en professioneel uitzien, zonder dat je handmatig hoeft in te grijpen.

Slimme framing-opties en Invisible Selfie Stick-effect

De nieuwe versie van de GoPro MAX (2025) is voorzien van hoogwaardige lenzen die zorgen voor scherpe, levendige beelden met minimale vervorming. Dankzij de slimme framing-opties kunnen gebruikers gelijktijdig breedbeeldcontent voor YouTube en verticale video’s voor TikTok of Instagram opnemen, zonder extra nabewerking. Dit bespaart heel wat tijd en zorgt ervoor dat iedereen – beginner of professional – moeiteloos content kan delen op verschillende platforms.

Daarnaast ondersteunt deze GoPro MAX het Invisible Selfie Stick-effect, waarmee de montage-arm automatisch uit beeld wordt verwijderd. Dit creëert het effect van een ‘zwevende’ camera, ideaal voor dynamische POV-opnamen en meeslepende 360°-ervaringen zonder afleidende elementen in beeld.

Universele montage-opties voor maximale flexibiliteit

De vernieuwde GoPro MAX (2025) is uitgerust met een 1/4-20 schroefmontage, waardoor hij compatibel is met een breed scala aan accessoires. Dit biedt creators de vrijheid om de camera op verschillende manieren te monteren, van helmen en drones tot traditionele statieven.

Met de herlancering van de GoPro MAX (2025) zet GoPro een nieuwe standaard in 360°-opnametechnologie. Of je nu een extreme sporter, reisvlogger of social media creator bent, deze camera biedt de ultieme tools om je verhalen op een spectaculaire manier vast te leggen en te delen