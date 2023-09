GoPro Hero 12 Black onthuld: dit zijn de vijf belangrijkste upgrades

De nieuwste GoPro is geland en op papier is deze langverwachte Hero 12 Black een teleurstellende update van de Hero 11 Black. De geruchten voorspelden meer, waaronder een compleet nieuwe 1-inch sensor die de concurrentie zoals de DJI Osmo Action 4 zou wegblazen. Helaas is de Hero 12 Black een camera die opvallend veel lijkt op zijn voorganger.

Dat is op zich geen slechte zaak. We hebben nog steeds de 1/1,7-inch, 8:7 beeldverhouding, 5,3K video-opname, foto's in 27MP en 6.0 HyperSmooth beeldstabilisatie. Het ontwerp is vrijwel identiek en compatibel met Media Mods. GoPro heeft daarnaast een nieuwe Media Mod 2.0 aangekondigd die het frame kan uitbreiden met een ultrabreed gezichtsveld van 177 graden, evenals een nieuwe GoPro Quik-app voor pc's.

Op het eerste gezicht is het moeilijk te zien wat er nieuw is en wat de reden is om te upgraden van een Hero 11 Black. Maar als je wat dieper graaft, zie je een aantal nieuwe functies die in de praktijk van pas kunnen komen, vooral voor audiofielen. Laten we eens kijken naar 5 hoogtepunten.

(Image credit: GoPro)

1. Ondersteuning voor twee audiobronnen

De Hero 12 Black voegt tweekanaals audio-ondersteuning toe. Je hebt nu de mogelijkheid om audio van een externe microfoon op te nemen, samen met de audio van de ingebouwde microfoon. Achteraf kan je deze twee tracks mixen. Zo kan je het omgevingsgeluid gebruiken van de ingebouwde microfoon en dit samenvoegen met de spraakopnames van een externe microfoon.

(Image credit: GoPro)

2. Veelzijdige audiobediening

Ondersteuning eender welke draadloze bluetooth-microfoon is toegevoegd. Ook draadloze oordopjes en koptelefoons kunnen daarom verbinding maken met de GoPro Hero 12 Black. Dit is onder andere handig voor nauwkeurige spraakbediening wanneer je te ver van de camera staat of in de auto zit terwijl de camera aan de buitenkant is gemonteerd.

(Image credit: GoPro)

3. Verbeterde batterijduur

De GoPro Hero 12 Black heeft twee keer zoveel opnametijd als de Hero 11 Black. Je kan 70 minuten video in 5,3K / 60p opnemen, 95 minuten video in 5,3K / 30p en meer dan 155 minuten in full HD. Dat is een enorme sprong ten opzichte van de indrukwekkende Hero 11 Black, maar dat komt niet door een nieuw type batterij. In feite gebruikt de Hero 12 Black exact dezelfde batterij als de Hero 11 Black en de verbeteringen worden mogelijk gemaakt door een herontworpen energiebeheersysteem.

4. Nieuwe videomodi

De videoresolutie en framesnelheden zijn ongewijzigd bij de Hero 12 Black: je haalt maximaal 5,3K bij 60 fps en tot 8x slow motion in een lagere resolutie. Wat wel is toegevoegd, is video-opname waarbij de volledige 8:7-sensor wordt gebruikt in alle opnamemodi, wat niet het geval was in de Hero 11 Black. HDR-video is ook toegevoegd, samen met GoPro's eigen kleurprofielen. Dat is goed nieuws voor gebruikers die video's willen delen op sociale media in meerdere aspectratio's. Tot slot is er meer flexibiliteit zijn bij de kleurgradatie in de bewerkingssuite.

(Image credit: GoPro)

5. Universele statieven

De toevoeging van een industriestandaard 1/4-inch statiefschroefdraad is een nuttige functie die de Hero 12 Black veelzijdiger maakt bij professionele gebruikers die al accessoires hebben. De schroefdraad bevindt zich aan de onderkant van de camera tussen de uitklapbare voetjes en kan gebruikt worden voor elk accessoire met dit type schroef.

(Image credit: GoPro)

Vroeg oordeel

Voor de meeste mensen zijn er weinig redenen om de Hero 12 Black te verkiezen boven de Hero 11 Black. Hij is verkrijgbaar vanaf 13 september en kost 449 euro. De Max Lens Mod 2.0 is apart verkrijgbaar voor 99,99 euro. We verwachten vervolgens dat de prijs van de Hero 11 Black nu wat zal dalen, waardoor de oudere camera in feite een interessantere keuze wordt.

Als we kijken naar de DJI Osmo Action 4 van vorige maand dan zien we daar een grotere 1/1,3 inch sensor en verbeterde beeldkwaliteit. Daarnaast heeft hij een handiger magnetische montagesysteem. We gaan beide camera's nog diepgaander vergelijken, maar op het eerste gezicht heeft DJI een interessantere upgrade dit jaar.