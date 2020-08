Gelekt beeldmateriaal GoPro Hero 9 Black toont kleurendisplay vooraan

Het is bijna september, de tijd van het jaar dat GoPro meestal zijn volgende actiecamera onthult. De lekken en geruchten over de GoPro Hero 9 Black zijn al begonnen.

In juli werd op Reddit een uitgelekt beeld van het voorste paneel van een GoPro-camera onthuld, met een grote vierkante uitsnede die zou kunnen wijzen op de negende generatie GoPro die mogelijk met een frontdisplay komt dat vergelijkbaar is met de DJI Osmo Action. Dat is nu blijkbaar bevestigd door schijnbaar officiële productfoto's van de komende GoPro Hero 9 die zijn uitgelekt.

De Duitse publicatie Winfuture, waar we vaker juiste gelekte informatie zien, heeft schijnbaar officiële productfoto's van de komende actiecamera laten zien. Een aantal van die foto's tonen die kleurendisplays op de voor- en achterkant van het toestel.

(Image credit: Roland Quandt/WinFuture)

Er is geen indicatie of dat opgewaardeerde frontdisplay gebruikt zal worden voor videopreviews of voor het weergeven van opnameparameters (zoals het huidige monochrome frontdisplay op de GoPro Hero 8 Black), maar deze verandering is een manier voor GoPro om meer klanten aan te trekken.

Een blik op de toekomst

Behalve het grotere kleurenscherm lijkt de rest van de GoPro Hero 9 identiek te zijn aan de Hero 8 Black. Wat kan GoPro nog meer doen om haar klanten aan te trekken en te behouden?

(Image credit: Roland Quandt/WinFuture)

Winfuture beweert dat er 5K video-ondersteuning komt naar de Hero 9 "in de toekomst", volgens sommige "documenten" dat het in handen heeft gekregen. Er is geen ander concreet bewijs om dit te ondersteunen, dus raden je aan om dit nieuws met een korrel zout te nemen. Er zijn eveneens nog geen andere technische details over de camera onthuld.

We hebben ook nog steeds geen idee hoeveel de camera zal kosten of wanneer hij gaat verschijnen. Als GoPro zich aan zijn gebruikelijke planning houdt, dan zouden we hem in de loop van september al kunnen zien.