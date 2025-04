LG-tv's van 2025 hebben geen DTS-audio meer, maar is dat echt zo erg?

LG heeft DTS-ondersteuning verwijderd van zijn OLED TV's uit 2025, waaronder de LG C5, net zoals het in 2020 heeft gedaan. FlatpanelsHD meldt dat de EDID-informatie op de LG G5 (de informatie die audio- en videobronnen vertelt welke formaten een tv ondersteunt), geen DTS-audio bevat.

Toen LG DTS terugbracht in 2023, zeiden we dat het goed nieuws was voor thuisbioscoopliefhebbers, omdat het hen ondersteuning zou bieden voor content die geen Dolby Atmos gebruikt. Volgens de interne gegevens van LG waren er echter niet veel gebruikers en werd er niet veel van die inhoud afgespeeld op LG-tv's: Dolby was veruit het meest gebruikte format voor surround sound.

Dat komt grotendeels omdat Dolby Atmos gebruikt wordt door de meeste streamingdiensten. De enige uitzondering is IMAX Enhanced, dat door Disney+ wordt gebruikt, maar dit werd dan weer niet ondersteund op LG-tv's. De modellen uit 2025 zullen alleen Dolby ondersteunen, maar dat betekent niet dat je op geen enkele manier meer kunt genieten van DTS-audio.

(Image credit: Future)

Hoe kan je het gebrek aan DTS omzeilen?

Het gaat hier allemaal om decodering. DTS is een gecomprimeerd audioformaat en dat betekent dat je een apparaat nodig hebt dat het kan decomprimeren en naar een soundbar of speaker kan sturen.

Als je tv DTS niet kan decoderen, heb je misschien andere apparaten die dat wel kunnen. Als je bronapparaat is aangesloten op een AV-ontvanger die DTS ondersteunt, dan hoef je je geen zorgen te maken of je tv DTS al dan niet ondersteunt: het decoderen gebeurt op je ontvanger, niet op je tv.

Bij soundbars is het iets ingewikkelder, want je hebt een soundbar nodig die zowel HDMI-passthrough als DTS ondersteunt, zodat de soundbar de audio kan verwerken en de video naar de tv kan sturen. Veel modellen bieden die functie niet. Je hebt dan al een model in de hogere middenklasse nodig van Sony, Samsung en LG. Je kunt een Blu-ray-speler of een andere DTS-bron rechtstreeks op de HDMI-ingang van de soundbar aansluiten en vervolgens de tv op de andere poort aansluiten, waarna de soundbar de DTS-audio decodeert.

Als dat geen optie is, is er nog iets wat je kunt doen: als je LG-tv DTS niet kan decoderen, maar je Blu-ray-speler wel, dan kun je die meestal zo instellen dat hij DTS decodeert en ongecomprimeerde audio uitzendt. Probeer het audio-uitvoerformaat van je speler in te stellen op LPCM (Linear PCM). Dit formaat kan via de tv worden doorgegeven aan je soundbar in surround sound, hoewel je op die manier wel DTS:X verliest.

De komende maanden blijven de tv's van LG uit 2024 nog wel te koop, waaronder de LG C4 en LG G4. Deze zijn waarschijnlijk voordeliger dan de nieuwe modellen en interessanter als je ingebouwde DTS-ondersteuning wilt...