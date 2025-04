Google zal batterijduur van Pixel 9a bewust inkorten (en je kan het niet uitschakelen)

De Google Pixel 9a heeft een nieuwe functie die de batterijduur van je telefoon na verloop van tijd met opzet inkort... en je kunt er niets aan doen. Hoewel het nooit de meest opwindende functies zijn, zijn de tools voor batterijgebruik erg nuttig op lange termijn. Zo kun je ervoor zorgen dat je telefoon na een jaar of twee geen enorme dip op vlak van batterij ziet. Op die manier ben je minder snel geneigd om de batterij te laten vervangen of een nieuwe telefoon te kopen.

De Google Pixel 9a lijkt dit wel heel serieus te nemen met een nieuwe functie die (bij de lancering) exclusief is voor deze telefoon. In plaats van je een keuze te geven over hoe je telefoon oplaadt met een handmatig ingestelde limiet, zal de batterijgezondheidsassistent elke 200 oplaadcycli automatisch de maximale lading verlagen. Deze geleidelijke daling gebeurt elke 200 cycli en in totaal vijf keer, totdat je toestel 1000 laadcycli heeft voltooid.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Terwijl Google heeft bevestigd aan 9to5Google dat de functie optioneel zal zijn voor alle gebruikers met een ouder toestel, meldt de hulppagina voor de Pixel 9a dat deze instellingen voor batterijgezondheid op die telefoon niet aanpasbaar zijn. Nu zijn sommigen misschien bezorgd dat dit betekent dat de batterij van de Google Pixel 9a sneller leeg raakt, maar het punt is dat deze functie waarschijnlijk betekent dat de batterij van je telefoon eigenlijk langer meegaat.

Na verloop van tijd gaan de meeste batterijen sowieso achteruit, dus na een paar maanden zal een volledig opgeladen batterij niet meer zo lang meegaan als toen de telefoon gloednieuw was. De bedoeling is dat deze "maatregel" van Google ervoor zorgt dat je batterij langer meegaat dan wanneer je de instellingen voor batterijgezondheid zou negeren.

Ten slotte hopen we niet dat Google dit doortrekt naar al zijn telefoons. In zekere zin neemt het bedrijf een deel van de controle van de gebruikers af hierdoor en dat vindt niet iedereen prettig.