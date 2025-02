Google Pixel 9a: nieuws, geruchten en meer

De Google Pixel 9a kan wel eens een erg aantrekkelijk alternatief worden voor de standaard Google Pixel 9. De aankomende middenklasser zal namelijk naar verwachting minder kosten en lijkt op het gebied van specs niet echt veel downgrades te krijgen.

We weten op dit punt natuurlijk nog niets zeker, maar we hebben al veel geruchten gehoord over de Pixel 9a en die geruchten wijzen op een toestel met zeer degelijke specs en een verrassend nieuw design.

Hieronder vind je alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Google Pixel 9a en we zullen dit artikel in de aanloop naar de release van het toestel ook updaten met nieuwe informatie.

In het kort

Wat is het? De volgende middenklasse Pixel

De volgende middenklasse Pixel Wanneer komt hij uit? Mogelijk 19 maart

Mogelijk 19 maart Hoeveel zal hij kosten? Mogelijk weer 549 euro

Google Pixel 9a: prijs en releasedatum

Wordt misschien op 19 maart gelanceerd

Startprijs kan hetzelfde blijven als bij de Pixel 8a

We kunnen al een redelijk specifieke datum geven voor wanneer de Pixel 9a mogelijk gelanceerd wordt, want één bron heeft geclaimd dat de telefoon vanaf 19 maart te pre-orderen is.

Die bron geeft verder niet aan of dat ook de datum is waarop het toestel wordt aangekondigd, maar de Google Pixel 8a was in ieder geval wel op de dag van zijn aankondiging meteen ook te pre-orderen. Er is dus zeker een goede kans dat de nieuwe middenklasser ook op 19 maart wordt aangekondigd als deze bron accuraat blijkt. Verder claimt de bron overigens ook nog dat de Google Pixel 9a vanaf 26 maart echt beschikbaar zal zijn.

We hebben die precieze data voor de Pixel 9a-release sindsdien nogmaals gehoord vanuit een andere bron. Die bron had het over een lancering in het VK en in Europa, dus waarschijnlijk zullen deze data wereldwijd gelden. Aangezien we al redelijk veel over de Pixel 9a gehoord hebben, klinken deze data ook wel geloofwaardig. Het is wel goed om te vermelden dat de Pixel 8a van vorig jaar pas in mei verscheen.

We hebben ook al een idee van wat het toestel misschien zal kosten. Een vroeg Pixel 9a-prijslek wijst namelijk op een startprijs van 499 dollar. Dezelfde website heeft dit sindsdien nogmaals geclaimd en hieraan toegevoegd dat het Pixel 9a-model van 499 dollar 128GB aan opslagruimte zal hebben en dat er daarnaast nog een 256GB-versie voor 599 dollar zal worden verkocht. Er zijn daarnaast vergelijkbare voorspellingen gedaan voor de prijzen in het VK. Eén bron claimde dus dat de Pixel 9a een startprijs van 499 pond krijgt en dat 256GB aan opslag 599 pond zal kosten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als die geruchten accuraat zijn, blijven de startprijzen in de VS en het VK in ieder geval hetzelfde als bij de Pixel 8a. Als dat hier ook het geval is, hebben we weer te maken met een startprijs van 549 euro. 599 dollar voor 256GB zou echter 40 dollar duurder zijn dan vorig jaar, dus er bestaat een kans dat extra opslag hier ook meer zal kosten.

Misschien krijg je echter wel wat gratis extra's bij aankoop van de Pixel 9a. Eén leak stelt dat je bij de Pixel 9a een gratis proefperiode van 6 maanden krijgt voor Fitbit Premium, plus drie maanden gratis voor het 100GB-abonnement van Google One en drie maanden gratis YouTube Premium. Dit zouden natuurlijk regionale acties kunnen zijn, dus we weten niet of dit aanbod ook in Nederland en België zal gelden (als de informatie überhaupt accuraat is).

Google Pixel 9a: design en display

(Image credit: Philip Berne / Future)

De Pixel 9a kan een 6,3-inch 120Hz scherm krijgen

De camera's zien er misschien heel erg anders uit dan bij de Pixel 8a

Kan lichter zijn dan het huidige model

We kregen in augustus al een eerste blik op het mogelijke design van de Google Pixel 9a. We zagen toen foto's van wat waarschijnlijk een prototype van het toestel was.

Deze afbeeldingen, die je hieronder kan zien, tonen een heel ander design voor de camera's dan bij de Pixel 8a en de Pixel 9. De camerabalk van die telefoons is nu verdwenen en vervangen door glanzende, bijna platte ring om de lenzen heen.

We zijn niet de grootste fans van dit design, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat dit is wat we straks te zien krijgen. Er zijn namelijk sindsdien ook weer foto's van een ander Pixel 9a-prototype en een aantal Pixel 9a-renders verschenen. Die afbeeldingen vind je ook hieronder en ze tonen dus allemaal hetzelfde nieuwe design.

Image 1 of 4 (Image credit: @VNchocoTaco) (Image credit: @feni_book) (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) (Image credit: Evan Blass)

Die beelden die iets later zijn gelekt, geven ons ook een beter idee van hoe de telefoon er van de voorkant uitziet. Het lijkt erop dat er aan de voorkant niet veel veranderd is. Er is nog steeds een plat scherm met daarin een punch-hole selfiecamera. Een gelekte Pixel 9a-render suggereert wel dat de bezels er meer uniform uitzien dan op de Pixel 8a.

We hebben ook gehoord dat de Pixel 9a misschien afmetingen van 154,7 x 73,2 x 8,9 mm krijgt. Dat zou hem iets langwerpiger en breder maken dan de Pixel 8a (met afmetingen van 152,1 x 72,7 x 8,9 mm). Betekent dit dat de Pixel 9a een groter scherm krijgt? Dat is zeker mogelijk, want een andere bron heeft ook diezelfde afmetingen genoemd en voegde toe dat het display van de Pixel 9a 6,3 inch groot zal zijn. Het display van de Pixel 8a is daarentegen 6,1 inch groot.

Deze tweede bron voegt ook toe dat we hier met een 120Hz display te maken zullen hebben. Ook zou de Pixel 9a 186 gram wegen en dat is opvallend, want dat zou hem lichter maken dan de kleinere Pixel 8a (met een gewicht van 188 gram).

Op het gebied van design hebben we ook al gehoord dat Porselein misschien een van de kleuren van de Pixel 9a is (gebroken wit). De andere kleuren zijn waarschijnlijk: Obsidiaan (zwart), Pioen (roze) en 'Iris' (blauw/paars). Van al die opties zou Iris de enige nieuwe kleur zijn.

Een andere bron heeft deze Pixel 9a-kleuren ook genoemd, maar voegde toe dat die vier kleuren wel beschikbaar zullen zijn voor het 128GB-model, terwijl de 256GB-versie alleen in het Obsidiaan en Iris zal verschijnen (in ieder geval in Europa).

(Image credit: Android Authority)

We hebben inmiddels ook gelekte foto's van de zogenaamde officiële cases van de Pixel 9a-cases gezien en die cases passen ook wel bij de kleuren die we hierboven hebben benoemd.

Google Pixel 9a: camera's

(Image credit: Philip Berne / Future)

Kan een nieuwe 48MP-hoofdcamera krijgen

De selfiecamera is misschien ook nieuw

De ultrawide blijft misschien hetzelfde

Aan de hand van de gelekte afbeeldingen die we tot nu toe zijn tegengekomen, kunnen we afleiden dat de Google Pixel 9a achterop twee camera's krijgt. Verder heeft één bron nog geclaimd dat de Pixel 9a een 48MP-hoofdcamera krijgt en een 13MP-ultrawide. Aan de voorkant zit dan waarschijnlijk nog een 13MP-selfiecamera.

De Pixel 8a heeft ook een 13MP-ultrawide en -selfiecamera, dus die sensors zullen misschien hetzelfde blijven. Dat toestel heeft echter een 64MP-hoofdcamera, dus we gokken dat die nieuwe hoofdcamera op een een andere manier verbeterd worden.

Verder toont een gelekte Pixel 9a-render een grotere lens voor de selfiecamera dan die op de Pixel 8a. Hij lijkt hierdoor meer op de 10,5MP-selfiecamera van de Pixel 9.

Google Pixel 9a: prestaties en batterij

(Image credit: Philip Berne / Future)

Bevat waarschijnlijk de Tensor G4

Kan een 5.000mAh-batterij hebben

Volgens één bron krijgt de Google Pixel 9a een Tensor G4-chip, plus 8GB RAM en opties voor 128GB en 256GB aan opslagruimte. Een andere bron heeft ook geclaimd dat de Pixel 9a die chip krijgt. Dat zou niet echt een verrassing zijn, want de rest van de Pixel 9-serie heeft ook een Tensor G4-chip. Die hoeveelheden RAM en opslag zijn overigens wel hetzelfde als bij de Pixel 8a, dus op dat vlak moeten we misschien geen upgrades verwachten.

Die tweede bron claimt ook nog dat het nieuwe toestel ondersteund wordt met zeven jaar Android-updates. Daarnaast hebben we gehoord dat de Pixel 9a misschien een 5.000mAh-batterij krijgt, plus 18W bedraad opladen en 7,5W draadloos opladen.

Dat zijn dezelfde oplaadsnelheden die de Pixel 8a ook heeft en deze zijn iets trager dan die van de Pixel 9. Die zogenaamde 5.000mAh-batterij zou wel een upgrade zijn ten opzichte van die telefoons.