Google Pixel 9a: fem av de største oppgraderingene

Hvis du har holdt deg oppdatert innen teknologinyheter, vil ikke Google Pixel 9a gi deg for mange overraskelser, siden det før lanseringen ble lekket enda flere detaljer enn med de fleste telefoner. Men den har offisielt kommet på markedet, så alle spesifikasjonene og detaljene er bekreftet.

Og selv om det ikke er så mange overraskelser, er det fortsatt mye å like her, ettersom Google Pixel 9a som en oppgradering fra Pixel 8a på flere områder.

Hvis du er interessert i å kjøpe denne nye modellen i mellomsjiktet, vil du snart kunne forhåndsbestille den til en veiledende startpris på 6 690 kroner. Den skulle opprinnelig sendes ut 26. mars, men den ble uventet forsinket til april, angivelig på grunn av et problem med overoppheting. Men uansett, før du trykker på kjøpsknappen, her er de fem største oppgraderingene du kan se frem til, sammen med en titt på alle nøkkelspesifikasjonene.

Google Pixel 9a – spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel 9a Mål 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Vekt 185,9 g OS Android 15 Skjerm 6,3" OLED, 120 Hz Prosessorbrikke Google Tensor G4 RAM 8 GB Lagring 128 GB / 256 GB Batteri 5 100 mAh Bakre kameraer 48 MP hovedkamera, 13 MP ultravidvinkel Frontkamera 13 MP Lading 23 W kablet, 7,5 W trådløs

Ovenfor kan du se en kort oversikt over spesifikasjonene til Google Pixel 9a, og nedenfor vil vi se grundigere på de fem viktigste måtene dette er en forbedring fra Pixel 8a.

1. Et mye større batteri

(Image credit: Google)

Batterier kan noen ganger føles neglisjert i moderne mobiltelefoner, eller til og med slanket for å muliggjøre en tynnere enhet, men det er ikke tilfelle her, ettersom Google Pixel 9a har et 5100 mAh batteri.

Det er langt større enn batteriet i Pixel 8a på 4 492 mAh, og slår også Pixel 9 og Pixel 9 Pro, siden de begge har 4 700 mAh. Faktisk er det også marginalt større enn 5060 mAh-batteriet i Google Pixel 9 Pro XL.

Så dette burde være en holdbar telefon, og Google hevder at den har en batteritid på over 30 timer, eller opptil 100 timer når du bruker ekstrem batterisparemodus. Pixel 9a støtter også 23W kablet lading og 7,5W trådløs lading, og det første av disse tallene røper også en oppgradering på 18W sammenlignet med Pixel 8a.

2. En smartere og kraftigere prosessorbrikke

(Image credit: Google)

Google Pixel 9a er utstyrt med Googles nyeste brikke – Tensor G4. Dette er den samme brikken som du finner i resten av Pixel 9-serien, og det er en oppgradering fra Tensor G3 som finnes i Pixel 8a.

Dette er Googles raskeste og mest effektive brikke så langt, og kombinert med 8 GB RAM burde den gi smidigere ytelse enten du bruker AI (mer om nedenfor), spiller spill eller bruker apper.

Selv om den ikke har den rå kraften til eksempelvis Snapdragon 8 Elite, er det hyggelig å se at Google fortsetter å legge sine beste sjetonger i selv mellomstore telefoner.

Merk deg imidlertid at selv om brikken imponerer og 8 GB RAM er en respektabel mengde for en mellomklassemodell, gjør den begrensede mengden RAM Pixel 9a til en svakere AI-modell enn resten av Pixel 9-serien, og at den har et eldre modem enn resten av Pixel 9-linjen betyr at den også mangler Satellite SOS.

3. Et friskt og nytt design

(Image credit: Google)

Designet til Google Pixel 9a vil sannsynligvis vekke delte meninger, men den er absolutt annerledes – både i forhold til Pixel 8as utseende og – merkelig nok – enn resten av Pixel 9-linjen.

Den har ikke en hevet kamerastripe, men ligger linsene i stedet i flukt med baksiden av telefonen. Det er et kameradesign som Google hevder er «inspirert av naturen og vanndråper», og det utgjør en stor forskjell for telefonens generelle utseende.

Pixel 9a har også en ny ripebestandig 6,3-tommers Actua-skjerm, med en oppløsning på 1080 x 2420, en oppdateringsfrekvens på 60-120Hz og en maksimal lysstyrke på 2700 nits, noe som gjør den 35 % lysere enn Pixel 8a.

Og den ripemotstanden er ikke det eneste aspektet ved Pixel 9as design som er slitesterkt, siden den også har en IP68-klassifisering (opp fra IP67 på Pixel 8a), noe som betyr at den er vanntett og støvtett.

Og den er tilgjengelig i fire nyanser – Peony (rosa), Iris (blå), Porcelain (hvit) og Obsidian (svart).

4. Kameraet er «best i klassen»

(Image credit: Google)

Google har beskrevet Pixel 9a-kameraet som »best i klassen», og selv om du kanskje vil vente på vår fullstendige anmeldelse av Pixel 9a for å se hvor treffsikkert den påstanden er, høres det ut som oppgraderinger fra Pixel 8a.

Google Pixel 9a har et kamera med to objektiver, med et nytt 48 MP ƒ/1.7 vidvinkelkamera og et 13 MP ƒ/2.2 ultravidvinkelkamera (med et 120-graders synsfelt). Det er også et frontkamera på 13 MP ƒ/2.2, og Pixel 9a tilbyr Macro Focus for første gang på en A-serie-telefon, slik at du kan fange små detaljer i både bilder og videoer.

Kameraet til Pixel 9a drar også nytte av alle slags AI og beregningsfotograferingsfunksjoner, som Add Me, som lar deg kombinere to gruppebilder til ett, slik at selv fotografen kan inkluderes, og Best Take, som blander ansiktsuttrykk fra flere gruppebilder til ett, slik at alle tar seg best mulig ut.

Det er også Magic Editor, som kan gjøre store endringer i bildene dine, inkludert reframing av dem, utvide dem for å få mer av omgivelsene og legge til nye detaljer – mens du med Magic Eraser kan fjerne ting du ikke vil ha i bildet.

5. Massevis av AI-funksjoner

(Image credit: Google)

I tillegg til de mange fotografifokuserte AI-funksjonene på Google Pixel 9a, arver den også de andre AI-verktøyene fra Pixel 9-serien.

Disse inkluderer blant annet Google Gemini innebygd i telefonen, som gir deg tilgang til en kraftig personlig assistent.

Den har også Gemini Live, som lar deg ha mer naturlige, frittflytende samtaler med assistenten, og Circle to Search, slik at du kan søke etter det som er på skjermen din.

Faktisk er det til og med potensielt liv- eller telefonreddende funksjoner som bilulykkesdeteksjon og tyveri.

Og så smart som Pixel 9a er nå, kan den en dag bli enda smartere, ettersom Google har lovet syv år med operativsystemoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og Pixel Drops.