Garmin antyder høyere priser neste år – «prisøkninger er «et av alternativene vi kan vurdere» – samtidig som RAM-krisen begynner å merkes

Garmins administrerende direktør Cliff Pemble omtalte komponentkrisen under selskapets kvartalspresentasjon for investorer.

Garmin satt på et lager av komponenter og minne som var kjøpt inn til lave priser før krisen inntraff, men selskapet kjøper nå minne til «betydelig høyere» priser.

Pemble uttalte at prissetting er «et av alternativene vi kan vurdere», noe som antyder mulige prisøkninger på selskapets produkter.

Hvis du vurderer å kjøpe en av de beste Garmin-klokkene på markedet, kan det være lurt å slå til snart. Selskapets administrerende direktør, Cliff Pemble, har antydet at prisjusteringer ikke kan utelukkes, ettersom kostnadene for elektroniske komponenter stiger.

Under selskapets kvartalspresentasjon – der Garmins toppledelse går gjennom de økonomiske resultatene med investorer – påpekte administrerende direktør Cliff Pemble at selv om selskapet har hatt et sterkt år så langt, står det overfor visse utfordringer fremover.

Krisen knyttet til RAM skyldes mangel på minnebrikker; en stor del av det tilgjengelige tilbudet blir kjøpt opp for å støtte blant annet den massive satsingen på kunstig intelligens (KI) og den omfattende utbyggingen av datasentre. Dette har ført til knapphet på minne til forbrukerprodukter som datamaskiner og telefoner, noe som igjen driver kostnadene opp for produsentene.

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Kroppsnære enheter – som bruker relativt lite minne sammenlignet med telefoner eller datamaskiner – har i stor grad unngått disse konsekvensene frem til nå. Selv da Apple satte opp prisene på det meste av sortimentet, holdt de prisene på Apple Watch Series 12 og Apple Watch Ultra 4 uendret. Men denne «pusterommet» ser nå ut til å være over.

Ifølge et referat fra Garmins kvartalspresentasjon for tredje kvartal, publisert på investeringsnettstedet The Motley Fool, forklarte Pemble at Garmin har klart seg bra så langt fordi de tidligere kjøpte inn store mengder komponenter til eldre, lavere priser. Nå anskaffer imidlertid selskapet komponenter til priser som er «betydelig høyere enn i fjor». «Resultatene våre vil snart gjenspeile de høyere kostnadene for minne og andre råvarer, som har steget kraftig siden i fjor – både på grunn av høy etterspørsel og begrenset tilbud.»

Men betyr dette prisøkninger?

Senere i presentasjonen sa Pemble:

«Prissetting er definitivt noe vi kan se på. Da jeg nevnte tiltakene vi kan iverksette for å håndtere situasjonen, var dette ett av alternativene vi kan vurdere.

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Det er et av verktøyene vi har til rådighet, men vi fokuserer ikke for sterkt på ett enkelt tiltak. Vi forsøker å finne den beste balansen mellom de ulike måtene å møte kostnadsøkninger i forsyningskjeden på, for slik å oppnå et sterkt totalresultat.

Jeg vil gjerne påpeke at for litt over et år siden sto alle overfor økte kostnader i forsyningskjeden – hovedsakelig på grunn av tollsatser. Vi klarte å håndtere dette, takket være bredden i virksomheten vår, vår vertikale integrasjon og vår evne til å skape produkter som folk ønsker seg.»

Det kan virke som om Pemble håper at Garmins brede utvalg av produkter og tjenester vil være tilstrekkelig til å kompensere for økende kostnader – og dermed unngå den typen prisøkninger som Apple har innført for sine smartklokker og andre enheter. Likevel utelukker han ikke muligheten.

Det er bare å vente og se hva 2027 bringer.

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