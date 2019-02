Beste mobil 2019: Her er de råeste smarttelefonene akkurat nå

2019 er godt i gang, og vi har allerede fått en stor smarttelefonlansering som har gitt oss en ny oppføring på vår liste over de beste mobilene på markedet. Samtidig er det ikke lenge til det komme en hel rekke nye modeller, som alle vil kjempe om de ettertraktede topplasseringene.

Hvis du vurdere å kjøpe ny smarttelefon, kan det være lurt å drøye litt for å se hva som dukker opp fra de ulike produsentene i februar.

Vi vet allerede at Samsung Galaxy S10 skal lanseres 20. februar, og vi venter også lanseringer fra LG, Nokia, Huawei og flere i løpet av MWC 2019, så listen vår kan endre seg drastisk i løpet av de kommende ukene.

Hvis du derimot ikke kan vente med å handle og vil vite hvilke telefoner som er de beste akkurat nå, så er det bare å lese videre.

Vi vet at ikke alt dreier seg om de superdyre toppmodellene, så vår liste samler de beste telefonene som gir deg det du som kjøper vil ha. Vi tester alle modellene grundig, og vi legger spesielt vekt på god batteritid, skjermkvalitet, godt design og godt kamera.

Er du mer interessert i få vite hvilke rimelige modeller som er verdt å kjøpe akkurat nå, så kan du også ta en titt på vår liste over de beste billigtelefonene i 2019. Er du ikke interessert i hva Apple har å by på, har vi også en egen liste over de beste Android-telefonene.

Er du fortsatt der? Og fortsatt usikker på hvilken telefon du skal gå for? Ta det med ro – her får du 15 fantastiske alternativer å velge mellom!

1. Samsung Galaxy S9+

Den beste Android-telefonen på markedet.

Lanseringsdato: mars 2018 | Vekt: 189 g | Mål: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer | Oppløsning: 1440 x 2960 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 GB | Lagring: 64/128 GB | Batteri: 3500 mAh | Kamera: Dobbelt 12MP | Frontkamera: 8 MP

5 990 kr View at ice

Fantastisk byggekvalitet

Svært gode bilder i svakt lys

Batteriet holder ikke like lenge som enkelte andre

Samsung Galaxy S9+ er en stor telefon for store hender – og den tar de beste elementene fra andre telefoner på markedet, og kombinerer dem i en overbevisende pakke det har vært en glede å teste ut.

Skjerm: Målinger på Super AMOLED-skjermen på 6,2 tommer viser at den er blant de beste på markedet, med fantastiske farger, god dynamisk bredde, og generelt sett den beste brukeropplevelsen du kan få på en mobiltelefon.

Batteritid: Batteritiden til S9+ er bedre enn for S9, takket være batteriet på 3500 mAh. Samtidig er nok dette telefonens svakeste ledd, og vi skulle ønske den var bedre.

Kamera: Kameraet til S9+ er blant de beste på markedet, og den doble lukkerfunksjonen gjør det mulig å ta enormt gode bilder i svakt lys. Farger kan bli litt utvasket ved sterkere eksponeringer, men sensoren, som har innebygget minne, gir bilder med svært lite støy.

Minikonklusjon: Hvis du er ute etter en stor telefon med alt som finnes av nye funksjoner, er Galaxy S9+ telefonen for deg.

Les hele vår test av Samsung Galaxy S9+