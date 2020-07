Beste iPhone 2020: hvilken Apple-telefon er best?

Hvilken iPhone-modell som passer best for deg avhenger av smak, behov og budsjett. Har du lyst til å oppgradere til den dyreste modellen hvert år, eller vil du få så mye som mulig for pengene, slik at du holder deg til den samme modellen noen år før du bytter?

Apple vet at forbrukerne har forskjellige kjøpsvaner. Derfor selger de for tiden fire ulike iPhone-serier: iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE og iPhone XR. Alle kan minst kjøre iOS 13, og alle vil bli oppdatert med nye iOS 14 – og trolig enda flere versjoner etter dette. Dette er en av de største fordelene ved å velge en iPhone og ikke en Android-enhet.

iPhone 12-serien er etterlengtet, men vi er ennå usikre om de som vanlig vil bli lansert i september, eller om pandemien har forsinket denne begivenheten. Enn så lenge står valget mellom en hovedknapp eller om du vil bruke Face ID-for å låse opp telefonen, antallet kameraer og skjermstørrelse – og kanskje det viktigste av alt: prisen.

Nedenfor har vi rangert alle iPhone-modellene Apple selger, samt modeller som er tilgjengelige fra andre forhandlere. For øyeblikket mener vi iPhone 11 er den beste iPhone-modellen for de aller fleste. Men det kan jo hende at akkurat du ikke er som de fleste. Ta en kikk på kjøpstipsene og de enkelte testene for å finne ut hvilken iPhone som burde havne i din lomme.

Beste iPhone: hvilken er det best å kjøpe nå?

1. iPhone 11

Her får du mest iPhone for pengene

Vekt: 194 g | Mål: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | OS: iOS 13 | Skjerm: 6,1 tommer | Oppløsning: 828 x 1792 | Prosessor: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64/128/256 GB | Batteri: Ikke oppgitt | Baksidekamera: 12 MP+12 MP | Frontkamera: 12 MP

Mye for pengene

Høy hastighet til en god pris

Ultravidvinkelen er bedre enn et teleobjektiv

Fortsatt LCD-skjerm

Baksiden i glass tiltrekker seg fingermerker

iPhone 11 er ikke den av Apples modeller som kan skilte med de feteste spesifikasjonene. Likevel overgår den «billigflaggskipet» iPhone XR, og er den modellen av sin generasjon som gir deg mest for pengene.

Det er riktig at den mangler en telelinse. Men som vi opplevde med Samsung Galaxy S10e, vil samarbeidet mellom hovedkamera og ultravidvinkel stort sett gi deg det du trenger. Selv om du ikke får en OLED-skjerm her, gjør uansett LCD-skjermen sitt for at batteritiden er sin generasjons beste- Og her får du også mer RAM: du får 4 GB å leke deg med, til forskjell fra forgjengerens 3 GB.

Når du også legger iOS 13 inn i kabalen, gjør det denne telefonen til en skikkelig fotomaskin. Og når den i forhold til andre iPhone-modeller er såpass rimelig, er det bare å slå til.

2. iPhone 11 Pro

Nesten best, men litt for dyr

Vekt: 188 g | Mål: 144 x 71,4 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Skjerm: 5,8 tommer | Oppløsning: 1125 x 2436 | Prosessor: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64/256/512 GB | Batteri: 3046 mAh | Baksidekamera: 12 MP+12 MP+12 MP | Frontkamera: 12 MP

Kameraet er en betydelig oppgradering

Batteriet er kraftig forbedret

Visuelt lik iPhone XS

Få oppgraderinger utenom kameraet

iPhone 11 Pro er en mer avansert smarttelefon enn grunnmodellen iPhone 11, men det er prisen som hindrer den i å være den beste iPhone-modellen akkurat nå.

Den litt mindre skjermen er helt klart enhåndsvennlig, skjermkvaliteten er en bonus og dette er også Apples rimeligste modell med tre kameraer på baksiden. Dermed er det alt i alt en god telefon, og derfor har den erobret andreplassen på denne listen.

Imidlertid er penger noe som opptar de fleste, også når de er på jakt etter en ny mobiltelefon. Dette store spranget i pris kan være problematisk for de fleste, særlig når man sammenligner med iPhone 11.

3. iPhone 11 Pro Max

Den største og beste telefonen til en høy pris

Vekt: 226 g | Mål: 158 x 77,8 x 8,1 mm | OS: iOS 13 | Skjerm: 6,5 tommer | Oppløsning: 1242 x 2688 | Prosessor: A13 Bionic | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64/256/512 GB | Batteri: Ukjent | Baksidekamera: 12 MP+12 MP+12 MP | Frontkamera: 12 MP

Tre kameraer på baksiden

Den beste og raskeste iPhone-modellen

Enda større batterikapasitet

Dyr

Få forandringer

iPhone 11 Pro Max innebærer ikke bare et forvirrende skifte av navnekonvensjonene. Den er også den største, raskeste og råeste iPhone-modellen på markedet. Dyr er den også, med den enkleste varianten priset til over 12 000 kroner.

Det er ikke så mye som skiller den fra iPhone XS Max, annet enn det oppgraderte kameraoppsettet. Men tilføyelsen av et ultravidvinkelobjektiv er i seg selv en vesentlig oppgradering. Fotoprogramvaren er også forbedret, og skiftet mellom zoom-nivåer er langt mer sømløst enn på andre telefoner.

Batteritiden er ifølge Apple forlenget med utrolige 4 timer sammenlignet med iPhone XS Max. Og hvis du kan fordøye den sært utseende kamerablokken på baksiden, kan du skaffe deg den kraftigste iPhone-modellen på markedet.

4. iPhone SE

Et supert valg hvis du ser etter en rimelig iPhone

Vekt: 148 g | Mål: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | OS: iOS 13 | Skjerm: 4,7 tommer | Oppløsning: 750 x 1334 | Prosessor: A13 Bionic | RAM: 3 GB | Lagringsplass: 64/128/256 GB | Batteri: 1821 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Billigste iPhone noen gang

Lettvektskonstruksjon

Batterikapasiteten kunne vært bedre

Gammel skjermteknologi

iPhone SE ble avduket i april 2020, og kan se ut som en eldre iPhone-modell. Den har likevel flere fordeler sammenlignet med resten av serien. Hovedgrunnen til at du burde vurdere å kjøpe denne er at den er den billigste iPhone modellen i salg fra Apple for tiden.

Den leveres med samme design som iPhone 8, men innvendig er det skjedd flere oppgraderinger, blant annet en A13 Bionic-brikke, som er den samme som driver de tre telefonene høyere opp på listen.

Den leveres dessuten med fingeravtrykksleseren Touch ID, noe vi ikke ellers har sett på nyere iPhone-modeller. Kameraet er heller ikke så verst, men det kan ikke konkurrere med de beste iPhone-modellene. Batterikapasiteten er dessuten helt middels.

Men hvis du er på jakt etter et billig alternativ til enhetene du allerede har lest om, vil du digge iPhone SE.

5. iPhone XS

Enda et alternativ hvis du vil ha en kompakt modell

Vekt: 174 g | Mål: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OS: iOS 12 | Skjerm: 5,8 tommer | Oppløsning: 1125 x 2436 | Prosessor: A12 Bionic | RAM: 4GB | Storage: 64/256/512GB | Battery: 2,659mAh | Rear camera: 12MP+12MP | Front camera: 7MP

Smart HDR assisterer kamerat

Enklere å betjene med én hånd enn Max

Ikke førsteklasses batteri

Fortsatt veldig dyr

Tro det eller ei, men iPhone XS var en gang Apples beste «lille» telefon. Den har en skjerm på 5,8 tommer, så den er mer enhåndsvennlig enn de store modellene på denne listen, og den er likevel ganske slagkraftig.

iPhone XS er blitt en litt eldre modell nå, men den har et 12 MP-kamera med Smart HDR-funksjon, frontkamera med forbedret TrueDepth og en hurtig A12 Bionic-prosessor, akkurat som den større modellen iPhone XS Max.

Faktisk er denne mobilen med heldekkende skjerm temmelig lik iPhone XS Max, men i en mindre omfangsrik utgave. Batteriet er mindre, skjermen er naturligvis mindre, men du kan ta like gode bilder og videoopptak, og dessuten spille de samme spillene.

Den er dessuten billigere enn den var da den var helt ny.

6. iPhone XS Max

iPhone XS Max er fremdeles stor og rask

Vekt: 208 g | Mål: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | OS: iOS 12 | Skjerm: 6,5 tommer | Oppløsning: 1242 x 2688 | Prosessor: A12 Bionic | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64/256/512 GB | Batteri: 3179 mAh | Baksidekamera: 12 MP+12 MP | Frontkamera: 7 MP

Flott og stor skjerm til spill og filmer

Godt kamera til å sitte på en iPhone

Dyreste iPhone noen gang

Størrelsen kan gjøre den vanskelig å betjene

En gang var dette den beste iPhone-modellen hvis lommeboken og hendene dine var store nok. Den har en vidstrakt 6,5 tommers OLED-skjerm med HDR-støtter. Fargegjengivelsen har en utrolig dybde. Dette er en perfekt iPhone hvis du vil ha en kjempeskjerm, men nå er den erstattet av iPhone 11 Pro Max, som vi nevner ovenfor.

Bak den enorme skjermen sitter et dobbeltkamera på 12 MP. Apple har utstyrt det med Smart HDR og økt sensorstørrelsen for å gjøre pikslene større. Ikke la deg lure av tallet 12 MP. Akkurat som XS kan The iPhone XS Max fange opp dybde til justerbar bokeh (dybdeuskarphet) mens du fotograferer og etterpå.

TrueDepth gir deg raskere Face ID-gjenkjennelse, og til selfiene dine på 7 MP får du bedre dybdekontroll. Modellen er også blitt rimeligere enn den var ved lansering, så dette kan være et godt valg dersom du vil ha massevis av gode spesifikasjoner, men ikke absolutt må ha den nyeste modellen.

7. iPhone XR

The best iPhone for those looking for great battery life

Weight: 194g | Dimensions: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | OS: iOS 12 | Screen size: 6.1-inch | Resolution: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Storage: 64/128256GB | Battery: 2,942mAh | Rear camera: 12MP+12MP | Front camera: 7MP

Great battery life for an iPhone

Lower price tag and fun colors

Some apps still not fully optimized

Lower-res screen

The iPhone XR is a great upgrade for the average consumer who doesn't want to pay for the most expensive iPhone money (a lot of money) can buy. This was Apple's 'cheap' iPhone until the iPhone SE 2020 came along.

It stands out with a variety of iPhone XR colors: Blue, White, Black, Yellow, Coral, Red. This contrasts heavily with the rather muted colors of the iPhone XS and iPhone XS Max. Yet it shares the same internal specs: Apple's A12 Bionic chipset and a 12MP dual-lens camera with a single lens on back.

You don't get the dual-lens camera like you do on a higher-tier iPhone, so you miss out on telephoto shots. But Smart HDR is the real perk to taking great photos, and that's here.

It's cheaper, it's more colorful and it has a big 6.1-inch screen. That's enough for most people, especially those who aren't insistent on an impressive OLED screen.

8. iPhone X

The iPhone that changed the range

Weight: 174g | Dimensions: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | OS: iOS 11 | Screen size: 5.8-inch | Resolution: 1125 x 2436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3GB | Storage: 64/256GB | Battery: 2,716mAh | Rear camera: 12MP+12MP | Front camera: 7MP

Brilliant screen

Powerful innards

Smart TrueDepth camera

Incredibly expensive

The iPhone X is as impressive as it is expensive, but if you really want a great modern iPhone without buying a newer device, this is the one to get today.

It has a large all-screen display, except for a notch cutout at the top that houses a new TrueDepth Camera. This takes selfies to another level and can also map your face to an iPhone X-exclusive Animoji. If you don't know what that is by now you probably won't care.

The iPhone X is Apple's 10th anniversary smartphone and has just about everything iPhone users have been asking for, from a more forward-leaning design to faster specs and new features. You'll just have to get used to Face ID instead of reaching for that non-existent fingerprint sensor.

