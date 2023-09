På nesten alle måter hever iPhone 15 Pro Max standarden – ikke bare for iPhone-familien, men for mobiltelefoner generelt. Fra de nye materialene til noen av de beste mobilkameraene vi noen gang har brukt er Apples store flaggskip imponerende. Den legger seg bare marginalt under perfeksjon, takket være en litt stiver pris enn den forrige modellen, mangelen på ekte hurtiglading og Apples frustrerende insistering på å presentere 5x optisk zoom som toppen av fototeknologi for mobiltelefoner. Likevel ender disse opp med å bli små innvendinger mot det som er en stort sett eksepsjonell iPhone-opplevelse.

iPhone 15 Pro Max: Kort oppsummering

Apple får titan til å låte sexy. De fortalte oss entusiastisk hvordan iPhone 15 Pro Max (og Pro) bruker samme titan som ble brukt av NASA på Mars-roveren. Det høres imponerende ut. Men det kan også henlede tankene til på hofte- eller kneproteser. Materialet med lav korrosjon, lett vekt og høy styrke er foretrukket av kirurger for disse egenskapene, og det er av de samme grunnene det gir perfekt mening som det nye rammematerialet til iPhone.

Pasienter med nye knær og hofter i titan vil sannsynligvis aldri komme til å berøre dette metallet, men hvis du kjøper en iPhone 15 Pro Max eller – som vi gjorde – testet den, vil du oppleve at det er glatt, men solid, med en børstet overflate som føles kjølig, men likevel ikke kald. Å holde 6,7-tommers iPhone 15 Pro Max er en merkbart annerledes opplevelse enn å håndtere iPhone 14 Pro Max; den er lettere, og titanet føles litt varmere enn det polerte stålet til forgjengeren.

Men det handler ikke bare om titan. Apple har gjort en liten, men subtil endring på rammen, og fjernet akkurat nok metall til å legge til konturerte kanter rundt. Det er en av de minste, men mest virkningsfulle endringene vi har sett på en mobiltelefon, og det endrer virkelig hvordan telefonen kjennes i hånden.

Apples pensjonering av stille-/ringeknappen en av de mest kjærkomne og nyttige endringene. Her er en kjedelig knapp forvandlet til en elegant, brukerjusterbar knapp som kan være nesten alt du vil den skal være.

Den viktigste endringen for enkelte iPhone-entusiaster vil imidlertid være introduksjonen av USB-C-porten i stedet for Lightning. Det er en del frustrasjon over endringen (alle de nå ubrukelige ledningene hjemme, på kontoret og i bilen), men det endrer ikke telefonens funksjon, og i det minste forsyner Apple deg med en vevd USB-C-til-USB-C-kabel. Vi kommer nok til å savne den gamle porten, men tror vi alle snart vil glemme den.

Hvis disse utvendige endringene var de eneste forskjellene mellom denne telefonen og forgjengeren, hadde nok iPhone 15 Pro Max vært en skuffelse. Dette er imidlertid en betydelig kraftigere telefon enn iPhone 14 Pro Max, med Apples helt nye A17 Pro-silisium som for første gang noensinne bringer spill av konsoll-kvalitet til iPhone-serien. Riktignok var aldri konsollspill som Resident Evil: Village utviklet for en 6,7-tommers skjerm, selv Apples høyoppløselige Super Retina XDR OLED-panel.

iPhone 15 Pro Max' trippelkamera-oppsett ser uendret ut fra iPhone 14 Pro Max, men utseendet kan bedra. Det er oppgraderinger både innvendig og utvendig som bidrar til å levere en av de beste fotoopplevelsene du finner på en telefon.

Mens Apple ser ut til å ha brukt den samme 48 MP primære kamerasensoren som i fjorårets Pro Max, har den i utgangspunktet gjenoppbygd bildebehandlingprosessen.

Det er kommet en ny standard bildestørrelse på 24 MP som kombinerer 12 MP med pikselbaserte bildedata med fullsensor 48 MP-informasjon til bilder som i nesten alle tilfeller er virkelighetsnære (Apple gjør nok himmelen litt ekstra blå) .

Det nye oppsettet er også mer allsidig. Vi trengte aldri å bestemme oss for om vi ville benytte portrettmodus nå eller senere. I de fleste tilfeller der iPhone 15 Pro Max kunne lese dybdeinformasjon, lagret den alle detaljene vi trengte for å endre et bilde til portrettmodus og velge fokus på motivet etter fotografering.

Hvis du håpet på 10x optisk zoom på en iPhone, vil iPhone 15 Pro Max skuffe deg (men ikke like mye som den 3x optiske zoomen til iPhone 15 Pro). Det er frustrerende at Apple bare hevet den maksimale optiske zoomen på sin største mobil til 5x. Tross alt har Samsung Galaxy S23 Ultra en utmerket 10x optisk zoom, pluss den vanvittige, AI-assisterte 100x Space Zoom (som kan legge til for mye «kunstig» informasjon etter vår smak, men det er et alternativ hvis du trenger det). Apple gjør en bemerkelsesverdig god jobb med å konkurrere med bare halvparten av zoomområdet. Dette skyldes at bildekvaliteten ved den utvidede brennvidden rett og slett er utmerket, og konkurrerer med og noen ganger slår Samsungs beste kamera.

Kombinasjonen av den nye 3nm-prosessorbrikken, en skjerm som kan senke seg ned til kraftbesparende 1Hz og smart strømstyring gir utmerket batterilevetid på hele dagen og enda litt til. Men opplevelsen din vil avhenge av hvordan du selv bruker iPhone.

Kort fortalt er dette vår favoritt-iPhone noensinne. Vi liker vanligvis ikke Apples største iPhone så godt, men iPhone 15 Pro Max er lettere (og litt mindre) enn iPhone 14 Pro Max som. Sammen med de nye konturkantene gjør det litt mindre omfanget at den føles behagelig i hånden min. Legg til alle de utmerkede fotografiene, rask ytelse og tilsynelatende ubegrenset potensial, og du har en mobil som hører hjemme på vår liste over de beste mobiltelefonene på markedet.

iPhone 15 Pro Max: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – Spesifikasjoner Header Cell - Column 1 Mål: 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm Vekt: 221 g Skjerm: 6,7" OLED Oppløsning: 2796 x 1290 piksler Oppdateringsfrekvens: Adaptiv 1–120 Hz Prosessorbrikke: Apple A17 Pro Lagringsplass: 256 GB, 512 GB, 1 TB Bakre kameraer: 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP tele med 5x optisk zoom Frontkamera: 12 MP

iPhone 15 Pro Max: Pris og tilgjengelighet

Starts at $1,199 / £1,199 / AU$2,199

You now pay more for Apple's best iPhone

There's more starting storage (and memory)

Apple avduket iPhone 15 Pro Max sammen med iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro på sitt «Wonderlust»-arrangement 12. september. Siden den gang har vi prøvd alle de nye modellene.

iPhone 15 Pro Max har ved lansering i Norge en startpris på 17 990 kroner for basismodellen med en lagringsplass på 256 GB. Basismodellen av forgjengeren iPhone 14 Pro Max 15 490, men den var bare på 128 GB. Den sammenlignbare modellen kostet 16 790 kroner, noe som betyr at den nye modellen likevel er blitt 1200 kroner dyrere. Basisversjonen av Samsung Galaxy S23 Ultra er også på 256 GB, og den ble lansert i Norge til 15 990 kroner.

iPhone 15 Pro Max kan bestilles, og den er i butikkhyllene fra 22. september.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – priser Lagringsplass Pris 256 GB 17 990 512 GB 20 990 1 TB 23 990

256 GB burde egentlig være den laveste lagringskapasiteten i en moderne mobiltelefon, særlig ettersom vi i økende grad tar store bilder og gjør videoopptak i høy oppløsning.

Hvis lagringsplass er viktigst for deg, kan du skaffe deg en iPhone 15 Pro Max (eller iPhone 15 Pro) med opptil 1 TB lagringsplass og betale 23 990 kroner for dette privilegiet. Mens Samsung Galaxy S23 Ultra hever RAM-nivået til 12 GB – fra og med 512 GB-modellen – klarer iPhone 15 Pro Max seg tilsynelatende med 8 GB gjennom alle nivåer.

Det er ikke til å komme forbi at dette er Apples dyreste iPhone, men i det minste er det mange betalingsalternativer, blant annet fra operatørene. Når det gjelder hvorvidt iPhone 15 Pro Max er verdt pengene eller ikke, overbeviser dens design, konstruksjon, kvalitet og eksepsjonelle evner oss om at den er nettopp det. Selv til denne prisen mistenker vi at den vil bli Apples bestselger i denne omgangen.

Verdi for pengene: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Design

Titan!

Konturerte kanter gjør den til en fryd å holde i

Letter og noe mindre

Elegant konstruksjon

I tilfelle du ikke har hørt om det, har Apples 2023-modeller av iPhone på Pro-nivå byttet ut sin skinnende rustfrie stålramme med børstet titan. Det er et slitesterkt (men ikke nødvendigvis hardere enn stål), korrosjonsbestandig og – kanskje viktigst for hendene, lommene og veskene – et lettere materiale.

Apple har imidlertid gjort en håndfull andre endringer som gir telefonen et nytt utseende og følelse utover å endre det ytre metallverket. Først er det de nye konturkantene. Denne iPhone-modellen kan se nesten helt lik ut som iPhone 14 Pro Max, men nøyere inspeksjon avslører avrundinger langs sidene som gir telefonen et mykere utseende og gjør den – spesielt i denne størrelsen – mye mer komfortabel å holde i. I tillegg ser Super Retina XDR-skjermen større ut (og Dynamic Island ser mindre ut), takket være en merkbart slankere ramme.

Telefonen føles annerledes fordi dimensjonene og vekten er forskjellige. Der iPhone 14 Pro Max var 77,6 x 160,7 x 7,85 mm, er iPhone 15 Pro Max 76,7 x 159,9 x 8,25 mm. Det betyr at den bare er et hårstrå mindre enn den forrige modellen, et faktum vi fikk bekreftet da vi prøvde å sette iPhone 15 Pro Max inn i et iPhone 14 Pro Max-lærdeksel (Apple selger ikke lenger lærtilbehør) og den satt løst inni der. Det er også verdt å merke seg at den nye telefonen er nesten en millimeter tykkere enn den forrige modellen.

Men takket være titanskallet og den nye, resirkulerte aluminiumsrammen er iPhone 15 Pro Max 19 gram lettere enn iPhone 14 Pro Max (221 g vs. 240 g). Det er en merkbar forskjell.

En annen stor designendring er faktisk av den funksjonelle typen, nemlig den nye USB-C-porten. Den er litt større enn den utfasede Lighting-porten, men den vil – hvis du har den rette kabelen – gi dataoverføring på 10 Gbps. Kabelen Apple leverer samen med mobilen kan ikke oppnå dette, ettersom den ikke er en høyhastighetskabel.

Skroget er dekket foran og bak av det Apple kaller «hardføre, glassbaserte materialer», og på forsiden er også deres Ceramic Shield, som er utviklet for å beskytte glasset mot skader. Vi slapp telefonen ned i vann, og med IP68-klassifiseringen hadde den ingen problemer med å overleve det korte oppholdet der. Den skal kunne oppholde seg i ferskvann, på nærmere to meters dyp, i en halvtime. Husk å la den tørke helt før du lader den igjen.

Apple har ikke tuklet med strøm-/dvale-/Siri-knappen eller paret med volumknapper, men rett over disse finner du Apples andre store design-/funksjonalitetsendring: den nye handlingsknappen, som kun er tilgjengelig på iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Pro.

Denne bitte lille knappen erstatter den standhaftige stillhet/ringebryteren (som fortsatt er tilgjengelig på iPhone 15 og iPhone 15 Plus). I stedet for en enkeltfunksjonsbryter er handlingsknappen programmerbar via et av Apples mest avanserte verktøygrensesnitt noensinne.

Handlingsknappen har som standardfunksjon ringe-/stillekontroll, men i stedet for en bryter, krever det et trykk for å sjekke statusen til telefonen (ringe eller stille) og et langt trykk for å endre den. Mange mennesker er nok mer enn tilfreds med bare dette, men da vil de gå glipp av alt det skjulte verktøyet. Handlingsknappen kan aktivere en foretrukket fokusmodus (med detaljerte kontroller på innstillingssiden for handlingsknappen), slå lommelykten av og på, starte talememoer, gjøre telefonen om til et digitalt forstørrelsesglass, kjøre favorittsnarveien din, gi umiddelbar tilgang til tilgjengelighetsfunksjoner, starte kameraet, eller til og med slå av alle handlingsknappfunksjoner (helt bortkastet). Hvis du savner den gamle kontrollen, kan du fortsatt finne den i det oppdaterte kontrollsenteret.

Etter å ha prøvd ut handlingsknappen i standardmodus, byttet vi raskt for å styre kameraet. Derfra brukte vi et langt trykk for å åpne kameraet umiddelbart og deretter et raskt trykk for å ta et bilde.

Den eneste ulempen med denne nye knappen er at hvis du har for vane å ta mange skjermbilder ved å trykke på strøm- og volum opp-knappene samtidig, kan du ved et uhell trykke på den nye handlingsknappen i stedet fordi den jo er blitt øverste knappen på venstre side av telefonen. Vi forventer at dette blir et iPhone 15 Pro Max-meme («Når du trykker på handling i stedet for volum opp»).

Alt i alt mener vi at iPhone 15 Pro Max-designet viderefører det som var bra med den forrige modellen, samtidig som det er gjort ergonomiske og funksjonelle tilpasninger som bringer det velkjente inn i fremtiden. Her er det et lettere chassis, jevnere linjer, en større skjerm og mer funksjonelle knapper og porter.

Design: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Bærekraft

Gjennom årene har Apple revurdert emballasjen og i økende grad også selve produktene, med bærekraft i tankene. Apple begynte å bruke biologisk nedbrytbar emballasje på EarPods. Det maisbaserte materialet kunne oppløses i vann. Nå strekker Apples innsats seg også til Apple Watch Series 9 (Apple hevder at produktet nå er karbonnøytralt) og iPhone.

iPhone 15 Pro Max har et indre i 100 % resirkulert aluminium og det er benyttet resirkulert kobolt i batteriet. Utover telefonen reduserer Apple sitt karbonavtrykk ved å bruke mer miljøvennlige materialer. I de siste årene har vi vanligvis benyttet lærveske for å beskytte iPhone-testenheten, men skinn er ikke akkurat karbonvennlig. I år bruker Apple et nytt materiale, FineWoven, på etuier og MagSafe Apple Wallets.

Disse etuiene føles forresten fortsatt luksuriøse. De kan nesten forveksles med imitert semsket skinn, men de er faktisk av vevet tekstil.

iPhone 15 Pro Max: Skjerm

6,7" Super Retina XDR OLED

Omgitt av supertynne kanter

Uforandret oppløsning, støtter fortsatt ProMotion (adaptiv oppdateringsfrekvens)

Alltid-på-skjerm

Hvis du likte 6,7-tommers skjermen på iPhone 14 Pro Max, vil du sannsynligvis like skjermen til iPhone 15 Pro Max enda mer.

Apple har barbert bort millimeter av den svarte rammen rundt Super Retina XDR OLED-skjermen for å få den til å virke større (dette får også Dynamic Island til å se mindre ut). Med dette og de nye, buede ytterkantene ser det virkelig ut som om skjermen strekker seg helt til ytterkanten av telefonen.

Skjermen er faktisk litt større, men oppløsningen på 2796 x 1290 og 460ppi er uendret fra iPhone 14 Pro Max. I hovedsak gir denne iPhone-modellen simpelthen disse pikslene litt mer pusterom.

Det er uansett fremdeles en vakker og lyssterk skjerm, med en maksimal lysstyrke på 2000 nits, noe som betyr at vi ikke hadde noen problemer med å bruke den utendørs i sterkt sollys. Det brede fargespekteret gir rike visuelle inntrykk, og kontrastforholdet på 2 000 000:1 gir støtte for de dypeste svarte nivåene. Det er en fornøyelse å se på alt fra bilder til spill, apper, nettsteder og videoer på denne skjermen.

ProMotion-støtten innebærere at iPhone 15 Pro Max er like god til å håndtere nettsideskrolling som videoer og spill. All bevegelse ser jevn og smidig ut.Skjermen kan slippe seg ned til 1 Hz, noe som betyr at den ved behov er ekstremt sparsom med strømforbruket, samtidig som den gir mulighet for alltid-på-funksjoner.

Alt ser bra ut på denne 6,7-tommersskjermen, inkludert strømmede filmer. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi satte iPhone 15 Pro Max på et Belkin Boost Charge Pro 2-i-1 trådløst ladestativ med MagSafe, som automatisk setter telefonen i iOS 17s nye Standby-modus, og deretter på et bord. Om natten var lysstyrken til alltid-på-skjermen akkurat nok til at vi kunne lese av klokken.

Dette er uansett en utmerket mobilskjerm. Men vi lurer på hvorfor ikke Apple har lagt inn støtte for Apple Pencil, nå som Samsungs flaggskip har en integrert penn. Kanskje Apples brukere ikke nødvendigvis etterspør bruk av digital penn med mobilene sine.

Det du egentlig får er Apples førsteklasses skjermteknologi som nå støttes av noen utmerkede nye iOS 17-funksjoner.

Skjerm: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Kameraer

Eget 5x zoomkamere

Ny hovedsensor på 48 MP

Imponerende nye portrettegenskaper

Hvis du leser spesifikasjonene til iPhone 15 Pro Max og tenker at lite har endret seg fra iPhone 14 Pro Max, tar du grundig feil.

Først tar vi for oss selve spesifikasjonene:

Hovedkamera: 48 MP ƒ/1.78 m/ OIS

Ultravidvinkel: 12 MP ƒ/2.2 m/ 120º FoV

Tele: 12 MP, ƒ/2.8 w/ 5x optisk zoom og 3D sensor shift OIS

Frontkamera med TrueDepth: 12 MP ƒ/1.9

Hvis vi ser bort fra det åpenbart annerledes 5x optiske zoomkameraet (selv iPhone 15 Pro får ikke denne nye finessen), må vi ta en titt på hovedsensoren på 48 MP. Det er ikke det samme som ble introdusert med iPhone 14 Pro Max (eller den nye iPhone 15). Den er større – angivelig en Sony-produsert IMX903. Og Apple bruker denne sensoren på måter de aldri har gjort før.

Hvert standardbilde vi tok med iPhone 15 Pro Max ble servert med 24 MP-oppløsning. Ja, dette er en ny oppløsning for iPhone, og Apple oppnår denne ved først å samle 48 megapiksler med data til et best mulig stillbilde på 12 megapiksler og deretter kombinere det med alle detaljene fra 48 MP-sensoren. Den eneste ulempen er at 24 MP-bilder blir større enn 12MP-stillbilder (med omtrent en megabyte). Apple reduserer lagringsbelastningen litt ved å automatisk lagre bilder i HEIF-format (High Efficiency Image Format). Du kan også ta bilder i 48 MP RAW-format for å få ukomprimerte bilder, klare for redigering.

Resultatet er noen virkelig iøynefallende bilder. Fargene er lysere og, med unntak av kanskje en litt for blå himmel (muligens et resultat av mer aggressiv bruk av smart HDR), de mest preside vi noensinne har sett fra en mobiltelefon. Selv i direkte sammenligning med Samsung Galaxy S23 Ultra seiret iPhone 15 Pro Max. Fargene i blomstene er perfekte og skarpheten er oppsiktsvekkende. Makroene våre er langt bedre enn det vi fikk med iPhone 14 Pro og 14 Pro Max. Hudtonene er nøyaktige. Det spilte ingen rolle med fargen. iPhone 15 Pro Max forsto den og reproduserte den.

Apple har fylt denne iPhonen med flere profesjonelle fotograferingsverktøy enn noen gang før. Noe nytt og spennende er at du nå kan velge fysiske, kameralignende digitale objektiver, fra 13 mm til 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm og 120 mm for 5x zoom. Du kan se disse måliene i kameraappen ved å holde nede på ett av forstørrelsesnivåene. Du kan også gå inn i innstillinger og angi et av objektivene som standard.

For de fleste forbrukere kan dette imidlertid være langt mer kontroll enn de ønsker eller trenger. Det kan hjelpe å forstå hva millimeter (mm) i objektiver faktisk betyr. Millimeter definerer graden av forstørrelse og synsfelt. Lavere mm-verdi betyr et bredere synsfelt og lavere forstørrelse. Selvfølgelig kan du ignorere dette eller oppføre deg som en proff fotograf og begynne å bytte digitale linser under fotograferingen.

Apples beslutning om å bruke bare en 5x optisk zoom er en kilde til frustrasjon, men vi har egentlig ikke noe å utsette på resultatet. Objektivet, som bruker en uvanlig tetraprisme (fire lyssvingninger mellom linsen og bildesensoren), tar virkelig nydelige bilder. Så selv om dette er et stykke unna 10x optisk zoom, tror vi Apple-fans uansett vil være fornøyd med dette resultatet. Du kan zoome ganske mye lenger med digital zoom, men disse bildene holder aldri godt nok nivå – ved nærmere undersøkelse.

Sammen med denne zoomen fungerer den nye optiske bildestabiliseringen med 3D-sensorskift langt bedre når det gjelder å holde bildene stabile, spesielt for digitalt zoomede videoer. Vi lot oss imponere over stabiliseringen da vi tok en video av en rødstrupe som satt oppe i svaiende grener minst fem meter unna.

Hele iPhone 15-serien foredler rett og slett portrettfotograferingen. Det er fortsatt en spesifikk modus, men du trenger ikke lenger bruke den for å få det samme resultatet. Så lenge kameraene til iPhone 15 Pro Max kan fange opp dybdeinformasjon, kan du gjøre om nesten hvilket som helst bilde til et portrettbilde i etterkant, selv om det bare ble tatt med hovedkameraet.

Du kan se om kameraet fanger opp dybde mens du fotograferer ved at et lite «Portrett f» vises i øvre høyre hjørne. Du kan trykke på det og deretter velge Portrett (på eller av) for å se hvordan bildet vil se ut i portrettmodus. Det fungerer ikke alltid like godt.

Hvis kameraet ikke «ser» for eksempel en person eller et kjæledyr eller ikke klarer å fange opp noen nyttig dybdeinformasjon, kan du ikke endre et bilde til portrettmodus. Etter vår erfaring var likevel de fleste bildene konvertible. Som med tradisjonelle portrettmodus-bilder, kan du stille inn dybdeskarpheten, men i tillegg kan du nå også trykke på forskjellige motiver for å endre fokuspunktet. Dette fungerer akkurat som lovet, og det får deg til å føle deg som en portrettfotograferingens gud.

Portrettfotografier – inkludert bilder som er tatt med det frontvendte TrueDepth-kameraet – fikk en enorm oppgradering med tilgangen til Apples Photonic Engine som rett og slett får portretter til å se mer autentiske og mindre databehandlede ut enn noen gang.

Apple har tatt ytterligere sprang innen fotografering i svakt lys og om natten.. ISP-ene til iPhone 15 Pro Max (bildesignalprosessorene) fanger opp mer lys og utnytter det bedre i selv de mest utfordrende situasjoner. Det er ikke mye bedre enn det du får med Samsung Galaxy S23 Ultra, men vi tror Apple minst er jevnbyrdige.

Nattfotografering er også blitt bedre. Vi la merke til at det var mindre grønt i stjernefotograferingen og at vi så flere stjerner. Den eneste tingen vi fortsatt ikke kan gjøre så enkelt som med Galaxy S23 Ultra er å ta stjernebanefotografering (uten en tredjepartsapp).

iPhone er fremdeles et ypperlig verktøy til videoopptak, med et bredt utvalg av objektivalternativer, Action-modus for å ta opp ditt barns fotballkamp uten kvalmefremkallende rystelser og kinomodus for deg som har kreative ambisjoner. Den siste fungerer forresten akkurat som fotografering i portrettmodus, ved at du under opptak kan flytte fokus fra ett motiv til et annet med bare et trykk. Det iPhone 15 Pro Max kan gjøre som du ikke kan med den tradisjonelle filmen, er å endre fokuspunktet på videoen etter opptak. Det er mer enn et fiffig knep, og det kan være nyttig hvis du tilfeldigvis glemmer å fokusere på det riktige motivet under det første bildet.

iPhone 15 Pro Max: Kameraeksempler

Telefonen klarer nå å ta bilder i 4K 60fps ProRes. Å utelate muligheten for 8K-opptak (som noen konkurrenter støtter) kan bare bli et problem dersom noen har tenkt å vise dem på en 8K-TV.

Selv når Apple går enda grundigere til verks med mobilfoto på Pro-nivå, oppleves ennå ikke kameraappen like grundig og allsidig som Samsungs tilsvarende. Enkelte funksjoner hos sistnevnte kan ligge litt for dypt begravd i menyene.

Igjen tror vi Apple kjenner sine forbrukere bedre enn de fleste og er forsiktige med hva de presenterer for iPhone-entusiastene. De vil ikke begrense dem, men heller ikke forvirre dem. Apple klarer å få mest mulig ut av det, og det beviser de med den fremragende og misunnelsesverdige bildevaliteten.

Kamera: 5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Ytelse

Nye A17 Pro

8 GB RAM

Mer basislagring (og det koster)

Helt siden Apple lanserte sitt eget Apple-silisium, har de flyttet grensene for hva som er mulig – med system-on-chips (SoCs) i bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner og mobiler som konkurrerer med og ofte slår konkurrentene. Noen ganger foretar de til og med generasjonssprang.

Man må kunne kalle A17 Pro et sprang fremover fra A16 Bionic i iPhone 14 Pro Max (brikken som nå også driver iPhone 15 og iPhone 15 Plus). Sammenlignet med A16 Bionic, er A17 Pro bygget på en enda mindre 3nm-prosess. Den skal forbedre effektiviteten (tenk batterilevetid), og har en prosessor som er 10 % raskere og en sekskjerners GPU som ikke bare er 20 % raskere men også støtter strålesporing.

Geekbench 6-resultatene til iPhone 15 Pro Max støtter Apples lovnader om ytelsen. De viser at A17 Pro kjører med en klokkehastighet på 3,78 GHz, sammenlignet med 3,46 GHz for A16 Bionic og 3,36 GHz for Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, som man finner i Samsung Galaxy S23 Ultra.

Rene tall forteller naturligvis bare en del av historien. For oss handler det mer om hva iPhone 15 Pro Max kan utrette. Apple har lovet oss å kunne spille konsollspill på mobilen. Vi var skeptiske. Konsollspill og mobilspill tilhører to ulike verdener. Eller gjorde, for nå er de forent i iPhone 15 Pro Max.

Capcom ga oss testtilgang til den porterte versjonen av Resident Evil: Village. Det var en stor fil som måtte lastes ned hjemme på WiFi. Det oppsto umiddelbart et problem. Spillet er designet for konsoller og deres kontrollere. Ettersom det ikke fantes, ble kontrollene lagt på skjermen. 6,7-tommeren fyltes helt opp av alle knappene man ellers finner på en kontroller. Vi lånte en Xbox-kontroller og koblet den til telefonen via Bluetooth.

Det visuelle tok seg temmelig flott ut på den i denne sammenhengen lille skjermen. Men det er tungt å måtte avgi noe av den begrensede plassen til Dynamic Island i slike tilfeller.

Grafikken led aldri under hakking eller riving. Vi merket oss bare ett punkt med pikselering tidlig i spillet, hvor en skygge på snøen ikke helt hang sammen. Dette var en gjentagende opplevelse som fikk oss til å lure på om det handler mindre om A17 Pro og mer om spillporteringen fra konsoll til mobil.

Spillet var ellers velresponderende og lyden var utmerket. Da vi satte inn AirPods Pro, ble vi servert en virkelig fengslende og oppslukende opplevelse. Spill i konsollkvalitet er faktisk endelig kommet til mobiltelefoner, måtte vi fastslå.

Utenom spilling var hver oppgave på iPhone 15 Pro Max like velresponderende som ventet og ønsket at de skulle være. Vi redigerte flere 4K 60fps-klipp i iMovie og opplevde ingen problemer med dette eller utdataene. Hastigheten til sistnevnte var ikke høyere på A17 Pro enn med A16 Bionic på iPhone 14 Pro Max.

Som med fjorårets iPhone 14 Pro Max (bildet over) i USA, var testenheten vår kun laget for eSIM. Det er utrolig enkelt å overføre telefonnummeret ditt fra en eksisterende telefon til disse nye eSIM-variantene, men det betyr også at du ikke lenger enkelt kan bytte inn og ut SIM-kort uten operatørassistanse og -støtte.

Dette er også en 5G-telefon, selv om 5G-opplevelsen din i stor grad vil avhenge av nærheten til mobilmaster og hvor mange som deler dem. I det siste har 5G-hastighetene fått oss til å søke etter 6G – som fortsatt er under utvikling.

Samtalekvaliteten er god. Stemmen lyder tydelig – og visstnok «yngre». Skyldes dette tilkoblingen eller at iPhone 15 Pro Max inkluderer en tidsmaskin. I sistnevnte tilfelle burde Apple justere markedsføringen for å legge litt mer vekt på den aktuelle oppgraderingen.

Dette er også Apples første Wi-Fi 6E iPhone, noe som er gode nyheter hvis du har en Wi-Fi 6E-ruter hjemme eller på kontoret. I våre anekdotiske tester hadde iPhone 15 Pro Max konsekvent raskere nedlastings- og opplastingshastigheter (som målt av Google's online Speet Test) enn den WiFi 6-støttende iPhone 15 og vår iPhone 14 Pro (også WiFi 6).

Det er også en ny ultrabredbåndbrikke i alle iPhone 15-modellene. Den skal gi større presisjon, slik at du ikke bare finner Apple-tingene dine, men også andre venner som bruker iPhone.

Apple utvider også støtten for integrerte satellitttjenester utover Emergency SOS til å bli gratis (i to år). Tanken er at i områder der mobiltjenesten er dårlig eller ikke-eksisterende, kan systemet veilede deg ved å koble deg til en satellitt i bane og deretter sende meldinger til tjenester i nærheten.

Ytelse: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Programvare

Leveres med iOS 17

Flotte oppgraderinger for livskvaliteten

Ellers ingen større endringer

iOS 17, som leveres forhåndsinstallert på din nye iPhone 15 Pro Max, er totalt sett en relativt lett oppgradering av det som allerede er en veldig rik og dyp plattform. De fleste iPhone-eiere vil knapt skrape i overflaten av dette rikholdige systemet.

StandBy-funksjonen gjør iPhone 15 Pro Max til en av de beste nattbordsklokkene og informasjonshubgene. Nye kontaktplakater er en fin utvidelse av noen av funksjonene som først dukket opp i den imponerende låseskjermoppdateringen. Vi liker også den nye Name Drop-funksjonen, som bruker AirDrop til å umiddelbart dele kontaktinformasjon med en annen iPhone plassert ved siden av. Vær klar over at denne funksjonen er aktivert som standard, og hvis du har to telefoner i nærheten av hverandre med dette aktivert, kan de kobles til automatisk. Hvis og når du får din iPhone 15 (av hvilken som helst modell), vil vi foreslå at du går inn i innstillingene og slår av dette til du lærer deg hvordan og når du skal bruke den.

Ved et FaceTime-anrop – som forresten tok seg fantastisk ut – benyttet vi iOS 17s nye gester til å gi tommelen opp og sende ballongerFlotte saker!

Programvare: 4.5 / 5

iPhone 15 Pro Max: Batteritid

Skal ha samme batteritid som iPhone 14 Pro Max

USB-C-lading (og datahastigheter opptil 10 Gbps)

Strømadapter ikke inkludert

MagSafe for iPhone

Apple opplyser aldri om batterikapasiteten, og man kan bare anta at iPhone 15 Pro Max-batteriet er minst like stort som det i iPhone 14 Pro Max (uavhengige kilder antyder at det er brøkdel større). Batteristørrelsen er imidlertid bare en del av historien. Håndtering av batterilevetid er et produkt av mAh (milliampere-timer), prosessoreffektivitet og innebygd intelligens (ofte AI-basert), for å styre batteriforbruket.

Alt dette er håndtert godt med iPhone 15 Pro Max, som klarte 28 timer med blandet bruk. Dette er et anekdotisk mål, og resultatene dine vil variere avhengig av hva du gjør med telefonen. Husk at en del av tiden ble ikke telefonen brukt aktivet, ettersom man sov i fem timer uten å lade den.

Apple hevder at iPhone 15 Pro Max kan lades opp til 50 % på 30 minutter med en valgfri 20 W USB-C-adapter. Vår klarte 47 % på den tiden. Det tok ytterligere en og en halv time før den var fulladet.

Til oppladingen av iPhone 15 Pro Max benyttes nå den nye USB-C-porten og den nye, medfølgende USB-C-kabelen. Kabelen er overraskende nok vevet, i motsetning til den tidligere varianten med et beskyttende belegg i plast eller gummi. Den nye kabelen er som kablene til MacBook og HomePod, og vil trolig være mer holdbare enn forgjengerne.

Telefonen støtter også Qi og åpenbart også MagSafe-lading (og tilbehør).

Batteri: 4 / 5

iPhone 15 Pro Max: Vurdering

iPhone 15 Pro Max hever standarden, ikke bare for iPhone-familien, men for mobiltelefoner generelt. Med de nye materialene til noen av de beste mobilkameraene vi noen gang har brukt fyller Apples store flaggskip mobilbrukernes behov på praktisk talt alle måter. Det er bare den stive prisen,mangelen på ekte hurtiglading og Apples frustrerende insistering på å presentere 5x optisk zoom som toppen av mobilteknologi som holder den unna en perfekt vurdering. Likevel ender disse opp med å bli små innvendinger, for dette er en stort sett eksepsjonell iPhone-opplevelse.

Burde jeg kjøpe iPhone 15 Pro Max?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max – poengoversikt Egenskap Merknad Vurdering Verdi for pengene Dyrere, men du får mer lagringsplass for pengene. 4.5 / 5 Design Kombinasjonen av et skall i titan og nye og jevnere kurver er en estetisk og ergonomisk gevinst. 4.5 / 5 Skjerm Skjermen er større (men har ikke høyere oppløsning) og ser bedre ut enn noen gang. 4.5 / 5 Kamera Dette er den beste samlingen av kameraer vi noen gang har brukt på en iPhone. 5 / 5 Ytelse A17 Pro er så rask som hevdet og gjør konsollspilling til en realitet med iPhone. 4.5 / 5 Programvare iOS 17 er en solid oppgradering med kjærkomne livskvalitetsforbedringer. 4.5 / 5 Batteri Batteriet varer hele dage, men vi venter ennå på hurtiglading. 4 / 5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha den beste iPhone-modellen noensinne Det er nå en forskjell på iPhone 15 Pro og 15 Pro Max som går dypere enn størrelse og batterilevetid. Den best mulige samlingen av kameraer finner du på iPhone 15 Pro Max.

Du liker store mobiler

Apples 6,7-tommers Super Retina XDR-skjerm er en av de beste i mobilbransjen. Den er rask, fleksibel (takket være 1 Hz-til-120 Hz ProMotion-skjermen) og fungerer som et flott lerret for produktivitet, underholdning og spill.

Du vil ha glimrende fotografier

Kvaliteten på bildene telefonens hovedsensor 48 MP serverer er en ny målestokk for mobilfotografering.

Ikke kjøp den hvis ...

Du må handle billig

Apple hevet prisen for iPhone 15 Pro Max en smule. Hvis penger er viktig, ser du på iPhone 15 eller fjorårets iPhone 14 Pro.

Du vil ha mer zoom

Hvis du bare må ha 10x optisk zoom på mobilen, tar du en titt på den fortsatt utmerkede Samsung Galaxy S23 Ultra i stedet.

Du vil ha kjappere lading

iPhone 15 Pro Max tilbyr betryggende solid batterilevetid og funksjonell lading, men konkurrenter fra alle kanter tilbyr mye raskere hastigheter. Apple har fortsatt ikke fått med seg dette.

