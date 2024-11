Skal du kjøpe en storskjerm-TV under Black Friday? Her er 3 viktige ting å huske på

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, sjekk ut vår hovedartikkel hvor vi fortløpende samler de beste tilbudene fra årets store salgsfest.

Black Friday 2024: Alle de beste tilbudene

Black Friday er den perfekte tiden på året for å kjøpe en TV, siden forhandlere tilbyr utrolig lave priser på populære TV-er for å tiltrekke seg kunder og konkurrere med hverandre ved å tilby de beste Black Friday-tilbudene.

Vi følger Black Fridays TV-tilbud tett hvert år her hos TechRadar på alle de beste TV-ene, fra budsjettmodeller, hvis allerede lave priser er ytterligere redusert, til de beste OLED-TV-ene, som til tross for at de fortsatt er i premiumsegmentet kan få tilstrekkelig kraftige rabatter til at du tenker: «Ja takk, det har jeg råd til.»

Et av de vanligste Black Friday-tilbudene er på TV-er med større skjermstørrelser. Hva du anser som en «storskjerm» kan avhenge helt av hjemmet ditt. For noen med små stuer kan de beste 55-tommers TV-ene virke enorme, mens andre kan passe til en av de beste 85-tommers TV-ene uten problemer. Her fokuserer vi på de største størrelsene – 75-100 tommer.

Når du ser en 75-tommers TV selges for under 8000 kroner, kan det være fort gjort å fiske opp kredittkortet og kjøpe den umiddelbart. Men før du lar deg lokke av Black Friday-tilbud på 75-tommers modeller, er det noen viktige spesifikasjoner og funksjoner å se etter. Nedenfor har vi listet opp tre som vi synes du bør huske på før du kjøper en storskjerm-TV.

1. Paneltype

Hisense U7K 100-tommers TV (til høyre) viser hvor effektiv en mini-LED-bakgrunnsbelysning kan være ved en større skjermstørrelse, og opprettholder solide svartnivåer og kontrast. (Image credit: Future)

Du har sikkert sett mange forskjellige tekniske termer knyttet til TV-er. I tillegg til LED er det QLED, mini-LED og OLED. Det finnes også produsentspesifikke termer, som NanoCell (LGs navn for QLED), Neo QLED (Samsungs navn for mini-LED), og QD-OLED (Samsungs kombinasjon av QLED og OLED-teknologi), for å nevne noen.

Dette er alle forskjellige paneltyper som kan ha stor innvirkning på en TVs ytelse. Når du kjøper en storskjerm-TV, kan det være fristende å velge den store LED-modellen med en attraktiv lav pris, men som vi oppdaget da vi sammenlignet Samsung CU8000 og Amazon Fire TV Omni QLED, er det best å unngå visse LED TV-apparater.

Kantbelyste TV-er, som bruker LED-er plassert på sidene av skjermens bakgrunnsbelysning, har en tendens til å ha dårlig svarthet og jevnhet. Dette kan resultere i at store deler av skjermen får en grå eller blå tone når du ser på mørkere innhold – noe vi la merke til da vi så The Batman på Samsung CU8000.

Samsung 75-tommers CU8000 så bra ut med lysere innhold, men TV-ens kantbelyste panel slet med mørkere filmer som The Batman. (Image credit: Future)

Imidlertid er ikke alle store LED-TV-er dårlige. Da vi eksempelvis så en 98-tommers TCL P745 i virkeligheten, viste den klare farger og fine detaljer, selv om den også hadde noen problemer med kontrast og sortnivåer. Men hvis du vurderer å kjøpe en storskjerm-TV, kan det være verdt å investere litt mer og oppgradere til en av de beste mini LED-TV-ene, som Hisense U7N.

Vi har ikke testet en storskjermversjon av Hisense U7N, som 85-tommersmodellen, men vi testet forgjengeren, 100-tommersmodellen av Hisense U7K, som et billig hjemmekinoalternativ, sammen med en Hisense L9H ultrakortkast-projektor. U7K vant den sammenligningen, hovedsakelig på grunn av dens overlegne svartnivåer og kontrast. Bildet til U7K så bra ut selv ved 100-tommers størrelse, da det bruker et mini-LED-panel med lokal dimming som effektivt kan vise mørkere toner.

Mens du vanligvis betaler mer for mini LED-TVer sammenlignet med LED-TVer, kan du finne modeller fra merker som Hisense til virkelig rimelige priser.

Vi sier ikke at standard LED storskjerm-TV er helt utelukket. Du kan finne gode LED-modeller i større størrelser, men skal du ha noe stort, kan det være verdt å investere i bedre panelteknologi – QLED-modeller med lokal dimming som Amazon Omni QLED og Samsung Q60D fungerer bedre enn kantbelyste modeller i større størrelser. OLED-TV-er, som LG C4, ser også bra ut i større skjermstørrelser, men disse koster enda mer enn mini-LED-TV-er. Når du handler, bare sørg for å sjekke TV-modellens skjermpanel og type bakgrunnsbelysning.

2. Lyd

Selv en rimelig lydplanke som Sony HT-S2000 kan være en enorm lydoppgradering over en innebygd TV-høyttaler. (Image credit: Future)

Det er ingen hemmelighet at de innebygde høyttalerne i de fleste TV-er ikke kan konkurrere med en av de beste lydplankene, i noen tilfeller ikke engang budsjettmodeller av lydplanker. Derfor er det verdt å tenke på lydkvaliteten når du vurderer å kjøpe en storskjerm-TV.

Vi har testet mange TV-er i år, og et vanlig tema har vært den begrensede lydkvaliteten, spesielt på budsjettmodeller fra merker som Hisense og TCL. Mens mange TV-er gir perfekt akseptabel dialogklarhet og tidvis kraftig bass, kan deres innebygde 2.0-kanals høyttalere ofte høres tynne ut, med et tynt lydbilde som tar bort fra den kinoopplevelsen.

Som et eksempel har 75-tommersmodellen av Hisense U6N et 2.0-kanals høyttalersystem med 30 W effekt. Sammenlign dette med budsjettmodellen Sony HT-S2000, en 250W 3.1-kanals modell som koster rundt 4000 kroner, og det er lett å se hvorfor det er så viktig å vurdere en lydplanke når du handler, spesielt hvis du skal kjøpe en billig TV.

Fordelen med en lydplanke er selvfølgelig at den kan legges til senere, slik at du alltid kan kjøpe en TV og teste den innebygde lyden. Hvis den mangler dynamikk, kan du supplere med en lydplanke på et senere tidspunkt.

3. Gamingfunksjoner

Selv om premium-modeller har en tendens til å ha flere gamingfunksjoner, er selv budsjettmodeller fra TCL og Hisense nå solide alternativer for gaming. (Image credit: Future)

Hvis du er en gamer, kan det være veldig kult å koble opp Xbox Series X, PS5 eller til og med en PC til en storskjerm-TV. Storslåtte landskap i RPG-er som Final Fantasy får en følelse av storhet, og du kan se mer av handlingen for å få en fordel over fiender i konkurrerende spill som Call of Duty.

Heldigvis har noen av nøkkelfunksjonene vi ser etter i de beste gaming-TV-ene – 4K 120Hz, VRR (inkludert AMD FreeSync og Nvidia G-Sync), ALLM, skyspilling, Dolby Vision og HGiG – blitt mye mer vanlig. Disse funksjonene var en gang reservert for eksklusive TV-er, men nå tilbyr til og med mellommodeller som Samsung Q80D nesten hele settet med gamingfunksjoner.

Hvis du har flere konsoller, vil du sannsynligvis trenge mer enn to HDMI 2.1-porter, men realiteten er at de fleste TV-er som ikke er LG eller Samsung er begrenset til to. Dette blir imidlertid kun et problem hvis du ønsker å ha en lydplanke og to spillkonsoller tilkoblet samtidig.

Selv om disse funksjonene nå begynner å dukke opp på flere budsjett-TV-er, er det viktig å sjekke hvilke som er tilgjengelige. Budsjettmodeller støtter vanligvis ikke 4K 120Hz, en fullstendig liste over VRR-formater og skyspilling, så tenk på om disse er viktige for spillingen din. Vår erfaring er at TCL- og Hisense-TV-er pleier å være de mest funksjonsrike for prisen når det gjelder gaming.