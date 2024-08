Hva er romlig lyd? Vi forklarer 3D-lydeffekter – og hvorfor du vil ha dem

Hvis du er på jakt etter nye hodetelefoner, en helt ny TV, et par høyttalere, en telefon eller en annen type lydinnretning, må du sannsynligvis forstå en lang liste med buzzwords og et av de mest populære akkurat nå er romlig lyd. Noe som sannsynligvis får deg til å lure på: «Hva er egentlig romlig lyd?»

Romlig lyd er en svært ettertraktet funksjon som tilbys på tvers av et bredt spekter av produkter, fra enheter som noen av de beste Dolby Atmos-lydplankene, de beste øreproppene og de beste VR-headsettene, til alminnelige dingser som en telefon, et nettbrett eller en TV.

Hensikten med romlig lyd er å skape en surroundlydeffekt for å gjøre musikk, filmer og spill mer oppslukende, som om handlingen skjer rundt deg – inkludert ovenfor – i stedet for på ett sted. Lyden fra TV-en din vil ikke lenger høres ut som om den kommer fra et fjernt punkt i stuen din: Den vil utspilles overalt rundt deg.

Men det er mye mer å vite om romlig lyd enn det, så her er alt du trenger å vite om teknologien.

Romlig lyd – hva er det?

Romlig lyd – noen ganger omtalt som 3D-lydeffekter, eller i dens forskjellige former inkludert (men ikke begrenset til) DTS:X, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, THX Spatial Audio og Dirac Virtuo – er kort fortalt en prosesseringsteknikk som manipulerer lyden som kommer fra driverne i høyttalerne, hodetelefonene, lydplanken, nettbrettet, laptopen eller telefonen, for å få musikk og filmer til å høres ut som om de utspilles i rommet rundt deg.

Romlig lyd fungerer for å få det til å føles som om lyden omgir deg, i stedet for bare å komme fra den retningen der lydkilden er plassert.

Takket være den lukkede egenskapen til hodetelefonene kan romlig lyd manipuleres i enda større grad her. Her kan «head-tracked spatial audio» faktisk få det til å føles som om du er omgitt av musikk og beveger deg gjennom den, slik du kanskje kunne gå gjennom et orkester, snu hodet mot blant annet strykere, blåsere og perkusjon. Dette benytter kildeenheten som et fokuspunkt, men bruker fortsatt retningsfiltrene for å skape et tredimensjonalt lydbilde. Dette er veldig kult når det er gjort riktig.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

(Image credit: Dolby)

Romlig lyd, ofte også kalt virtuell surroundlyd, er en erstatning for dyre hjemmekino- eller musikk-hi-fi-systemer, som krever færre fysiske komponenter som ellers villa ha tatt opp plass i stua eller arbeidsrommet, og med en mye mindre økonomisk investering. Den forbedrer musikk- eller filmopplevelsen din på mange måter, og den er faktisk bedre enn surroundlyd på én måte: Den kan få lyden til å høres ut som om den har en vertikal komponent også, ikke bare en horisontal.

Du kan ha brukt romlig lyd uten å vite det: Dolby Atmos er en spesiell type romlig lyd laget av Dolby; 360 Reality Audio er Sonys egen versjon, og mange andre selskaper kaller det noe litt annerledes i sitt eget markedsføringsmateriell og apper. Disse varierer litt i hvordan de skaper effektene sine, men sluttresultatet for deg er stort sett det samme.

Som nevnt ovenfor, tar noen bærbare enheter som støtter romlig lyd (hovedsakelig trådløse ørepropper og noen av de beste over-ear-hodetelefonene) det et skritt videre ved å bruke hodesporing for å finne ut hvor en lyd skal plasseres i forhold til deg. Så hvis en dinosaur brøler til venstre for deg, og du snur deg for å konfrontere den, burde brølet komme foran deg.

Romlig lyd: Hva skal man med det?

Fordelene med romlig lyd varierer, avhengig av om du hører på musikk, ser på en film eller serie, eller spiller et spill. De kan likevel oppsummeres ett ord: Oppslukende.

Når du lytter til musikk, skaper romlig lyd en følelse av at musikken er rundt deg, som om du er på en intim musikkscene og lytter til sangen som fremføres live. Det opplever vi som en ganske stor fordel.

Et reklamebilde for Sonys 360 Reality Audio. (Image credit: Sony)

Hvis du hører på rock, kan rytmegitaren merkbart befinne seg på den ene siden mens hovedgitaren er på den andre. I jazzen vil du kunne høre de ulike instrumentene spredt utover som om du er i en røykfylt bar og hører på en kvartett live. Sett på litt klassisk musikk, og det er som om du er i en konsertsal: Fioliner på den ene siden, celloer på den andre, messingblåsere så langt unna som mulig.

Alt dette hjelper deg å sette pris på de intrikate detaljene og nyansene til en sang eller et musikkstykke, og gjør også musikken altomfattende og oppslukende i stedet for noe som dryppes inn i øret av noen billige ørepropper.

Og hva med filmer og TV-serier? En av grunnene til at en kinosal er så oppslukende, er at høyttalerne omgir deg, og det betyr at lydene også gjør det: Et lasersverd som svinger til venstre på skjermen vil høres ut som det kommer fra venstre, mens en romantisk linje som ekko i karakterens høyre øre kommer fra høyre på skjermen, og en altomfattende kampscene vil høres ut som om den er rundt deg.

Romlig lyd er i hovedsak en måte for hodetelefonene, TV-en eller andre lydproduserende enheter å gi deg en lignende ytelse, men i mindre skala. Lyden vil panorere til forskjellige områder rundt deg, slik at du føler deg fordypet i den audiovisuelle opplevelsen mens historien utspiller seg rundt deg.

Når du spiller spill, er romlige lydalternativer som Razer THX eller JBL Quantum (se vår JBL Quantum 910X-anmeldelse for mer informasjon) kanskje enda viktigere enn noen gang. De lar deg fordype deg fullstendig i en verden du kan utforske, oppdage at et samleobjekt er i nærheten, eller høre en fiende snike seg rundt bak deg, slik at du nøyaktig kan finne ut hvor de befinner seg.

Romlig lyd: Hvordan får du det?

I disse dager kan de fleste sanger og album på de beste strømmetjenestene for musikk oppskaleres til romlig lyd med den proprietære teknologien innebygd i hodetelefoner eller øreplugger som har den funksjonen, ganske enkelt ved å slå den på i den medfølgende appen.

Men det er noen begrensninger knyttet til økosystemer: for å få romtilpasset lyd med sporing av hodebevegelser (som er begrepet Apple bruker) i AirPods Max, AirPods 3 eller AirPods Pro 2, for eksempel, må du streame innhold fra en iOS-enhet. Men så lenge du slår den på fra iPhone (noe som gjøres ved å åpne Kontrollsenter, holde nede volumkontrollen og deretter trykke på Spatial Audio nederst til høyre), vil du få vanlig romlig lyd på alle hodetelefoner – kablet eller trådløst – fra din iPhone.

Vurder også de nyere hodetelefonene Sonos Ace. Disse leverer romlig lyd og magien til Sonos-økosystemet – hvis du har en Sonos-lydplanke. Par Ace med Sonos Arc (støtte for andre lydplanker er lovet via en senere oppdatering) for å bringe lyden fra lydplanken og pumpe den direkte til ørene, med hodesporet 3D romlig lyd. I vår anmeldelse sa vi at det «fungerer perfekt og høres helt fantastisk ut... de kan være favoritthodetelefonene til film så langt». Denne støtten for Dolby Atmos-surroundlyd strekker seg også til Bluetooth-enheter, og dette er unektelig den beste funksjonen Ace-hodetelefonene tilbyr.

I utgangspunktet trenger du for å nyte romlig lyd en enhet som støtter det, og (vanligvis) må du også finne en video eller sang som er kodet i et format som støtter romlig eller 3D-lyd.

Apples AirPods er et av produktene som støtter Apples head-tracked Spatial Audio. (Image credit: Future)

Det finnes noen forskjellige betegnelser for romlig lyd som tilbys av ulike selskaper, så når du kjøper et nytt par hodetelefoner, ørepropper, en lydplanke eller lignende … sjekk funksjonslisten for å se om den er kompatibel.

Apple har en liste over kompatible enheter, og du kan også sjekke ut Sonys oversikt over 360 Reality Audio. Vil du ha Dolby Atmos? Se Dolbys liste over Dolby Atmos-kompatible enheter her.

Ettersom romlig lyd, under de forskjellige betegnelsene, er et viktig salgsargument, vil du sannsynligvis se det nevnt i reklamemateriell for ethvert nytt produkt.

Neste trinn er innhold. For filmer må du se noe som støtter surroundlyd, og det er her ting kan bli litt vanskelig. Alt avhenger av hvilken tjeneste du får underholdningen fra og hvilken video eller sang du forsøker å spille av.

Hvis du vil bruke romlig lyd for å nyte musikk, er det utvalgte strømmetjenester du kan bruke fritt. De store er Apple Music, Tidal og Amazon Music Unlimited. I skrivende stund tilbyr ikke Spotify og Google Play Music kataloger med romlig lyd, men patenter antyder at i det minste førstnevnte utforsker muligheten.

For filmer og TV-serier tilbyr de fleste strømmetjenester noe romlig lydinnhold, men det er nesten alltid låst bak dyrere abonnementsnivåer. Netflix og Disney Plus krever at du er en Premium-abonnent, Paramount Plus krever at du har Paramount Plus med Showtime-planen, og Max krever at du registrerer deg for Ultimate-nivået. Selv da vil ikke alt innhold ha surroundlyd, men mye mer har det, spesielt storfilmer.

Apple TV Plus støtter romlig lyd gjennom sitt eneste abonnement, mens Prime Video har det på noen videoer, og da trenger du ikke å betale ekstra for det.

De fleste strømmetjenester har en tag for romlige lydfilmer og -serier, men ikke alle. En ganske godt skjult Netflix-tag viser alle deres kompatible titler.

Det er verdt å påpeke at noen produkter tilbyr en falsk romlig lyd som skaper en lignende effekt for filmer eller sanger som ikke offisielt støtter funksjonen selv – se for eksempel Bose QuietComfort Earbuds Ultra. Det er en fin løsning for de som ikke vil betale mye for en premium streamingtjeneste.

Romlig lyd: Trenger du det?

Et reklamebilde for DTS:X. (Image credit: DTS)

Som med de fleste ting i verden av lydrelaterte trender, trenger du ikke romlig lyd. Det er ikke slik at du absolutt ikke vil kunne nyte musikken, spillet eller filmen din uten den. I stedet er romlig lyd ganske enkelt en måte å forbedre lytteopplevelsen på. Det er verdt det hvis du har råd til teknologien og verdsetter oppslukende underholdning.

For å se filmer og TV-serier vil romlig lyd bringe deg flere skritt nærmere å lage et komplett hjemmekinosystem. Med flere og flere nye filmer som kommer til strømmetjenester i stedet for kinoer, er det en verdig investering.

Når det gjelder musikk, kan audiofile nyte nyansene som romlig lyd beriker opplevelsen med, men det er verdt å påpeke at romlig lyd ikke er det samme som høyoppløselig musikk. Hvis du bare må velge en ny lydteknologi for å få involvert med, kan høyoppløselig lyd (sammen med en av de beste høyoppløselige musikkspillerne og et Qobuz-abonnement) hjelpe deg med å nyte detaljene i musikken din bedre.

Det er innenfor gaming at romlig lyd kanskje er viktigst. ikke bare er en oppslukende opplevelse en viktigere faktor da, men det å kunne høre lyder fra alle retninger kan være avgjørende nyttig i konkurranseorienterte spill. Husk at romlig lyd er innebygd og godt markedsført på mange av de beste trådløse spillheadsettene, så det vil være enkelt å finne.