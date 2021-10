Test: Apple AirPods 3

Apple AirPods (3. generasjon) utgjør et stort steg videre fra forgjengerne sine når det gjelder lydgjengivelse, tilkoblingsmuligheter og design. Selv om også prisen er blitt høyere, mener vi dette er en gunstig oppgradering hvis du har eldre AirPods. Vi vil imidlertid ikke anbefale dem for Android-brukere. AirPods 3 er ikke overraskende optimalisert for bruk i det bredere Apple-økosystemet, noe som gjør at Android-brukere går glipp av de mange ekstrafunksjonene som gjør at AirPods 3 utmerker seg blant de mange helt trådløse øreproppene på markedet. Mangelen på støyreduksjon gjør at de ikke er den enheten med best spesifikasjoner på dette prisnivået.

Kort sammendrag

Apple AirPods 3 er de nyeste øreproppene i selskapets rekke av helt trådløse ørepropper og heldekkende hodetelefoner. De har fått en rekke oppgraderinger som gjør dem til en gunstig arvtager til forgjengeren AirPods 2.

Med en veiledende pris på 1990 kroner er ikke dette direkte billige ørepropper, men de er likevel ikke like dyre som Apples støyreduserende ørepropper AirPods Pro. De er dessuten mye billigere enn selskapets hodetelefoner AirPods Max.

Det oppdaterte designet beholder det generelle utseendet fra tidligere versjoner av AirPods, men med den tredje generasjonen har modellen fått kortere stammer og konturert innkapsling. Dermed sitter de mer bekvemt enn forgjengerne. Stammene har fått kapasitive berøringskontroller, noe som innebærer at du kan klemme på dem for å kontrollere musikken eller ta imot oppringninger.

Den lette konstruksjonen og IPX4-klassifiseringen for vannbestandighet gjør AirPods egnet til bruk ved trening – selv om de ikke føles like sikre under trening som Powerbeats Pro. De klarer likevel en lettere joggetur uten å falle ut av ørene.

(Image credit: TechRadar)

Selv om vi ønsker disse designmessige forandringene velkommen, er vi likevel mest imponert over forbedringene Apple har gjort med lydgjengivelsen i disse øreproppene. Nye høyttalerelementer og forsterkere gir velbalansert lyd, samtidig som støtten for romtilpasset lyd vil gjøre musikken du hører på mer oppslukende enn tidligere.

Uansett om du hører på musikk tilpasset Dolby Atmos eller vanlige stereoinnspillinger som er oppskalert for Spatial Audio-teknologien, er resultatet overveldende. Opplevelsen blir enda bedre hvis du bruker AirPods 3 når du ser på film. Du trenger ikke en iPhone for å kunne bruke romtilpasset lyd, for så lenge du har en Dolby Atmos-kompatibel telefon og tilgang til en app som støtter funksjonen, er det bare å kjøre på.

(Image credit: TechRadar)

Man må ikke misoppfatte AirPods 3 for å være på audiofil-nivå når det gjelder ørepropper. Her er det ikke støtte for høyoppløst lyd og diskantfrekvensene kan av og til være litt harde – et problem man også hadde med andre generasjon av AirPods.

Samtalekvaliteten er høy, takket være et nytt akustisk gitter som dekker de utovervendte mikrofonene til AirPods 3 samt støtten for AAC-ELD-kodeken.

Batteritiden til AirPods 3 er dessuten blitt forbedret sammenlignet med forgjengeren. Forskjellen er likevel minimal hvis du aktiverer romtilpasset lyd i den nyeste modellen. Hvis du ikke benytter deg av denne funksjonen kan du vente deg 30 timers lyttetid, noe som er mer enn nok til én ukes reiser til jobb eller studier.

(Image credit: TechRadar)

Som ventet er disse øreproppene veldig enkle å koble til – så lenge du allerede har enheter fra Apples økosystem. Det var veldig enkelt å sammenkoble øreproppene med en iPhone 13 mini – det skjer straks du har åpnet det trådløse ladeetuiet og klikket på vinduet som dukker opp på telefonens skjerm.

Brukere av enheter med iOS 15 får også noen ekstra tilkoblingsfunksjoner med AirPods 3, blant annet trådløs «Hei Siri»-aktivering, varsler, lyddeling, FaceTime i grupper med romtilpasset lyd og integrasjon med Apples «hvor er»-nettverk.

Disse små, men nyttige ekstrafunksjonene er det som skiller AirPods 3 fra konkurrerende modeller og de gjør det enklere å godta at disse øreproppene ikke er utstyrt med aktiv støyreduksjon.

Hvis du ikke har tilgang til en iOS-enhet, går du glipp av alle disse funksjonene. Det gjør at vi ikke kan anbefale AirPods 3 for noen som ikke allerede er inne i Apples sortiment av telefoner, laptoper, nettbrett og smartklokker.

Men hvis du allerede er Apple-frelst og vil ha et par trådløse ørepropper som fungerer sømløst, er AirPods 3 et fantastisk valg – og en solid oppgradering fra AirPods 2.

Pris og lanseringsdato

Tilgjengelige nå

1990 kroner

Billigere enn Apple AirPods Pro

Apple AirPods 3 (2021) har en veiledende pris på 1990 kroner. De kom på markedet 26. oktober 2021.

De er vesentlig billigere enn de støyreduserende AirPods Pro, som har en veiledende pris på 2990 kroner. 2. generasjons AirPods hadde en lanseringspris på 1480 kroner med et vanlig ladeetui, mens varianten med trådløst ladeetui kostet 2099 kroner. Det trådløse etuiet leveres som standard med AirPods 3.

Apple selger fremdeles AirPods 2, og nå til 1450 kroner. Denne modellen kan fort dukke opp til vesentlig redusert pris på Black Friday.

(Image credit: TechRadar)

Sammenlignet med andre helt trådløse ørepropper på markedet er den tredje generasjonen av AirPods rimeligere enn mange av toppvalgene, som Sony WF-1000XM4 og NuraTrue. Ørepropper i dette prissegmentet pleier imidlertid å være utstyrt med aktiv støyreduksjon, noe AirPods 3 ikke kan skilte med.

Det finnes mange billigere alternativer på markedet. For eksempel kan man få Beats Studio Buds, som leveres med aktiv støyreduksjon, til 1590 kroner.

(Image credit: TechRadar)

Design

Kortere stammer enn AirPods 2

Ny, konturert innkapsling

Berøringsfølsomme kontroller

Designmessig skiller ikke AirPods 3 seg så mye fra de øvrige AirPods-modellene. Her får du den samme helhvite, minimalistiske estetikken, utstikkende stammer og varsomt avrundede linjer.

Med sine forkortede stammer og den mykt konturerte innkapslingen minner AirPods 3 mer om AirPods Pro enn om andre generasjons AirPods. Det gjør dem mer strømlinjeformede og elegante.

I stammene finner du, akkurat som i AirPods Pro, berøringsfølsomme sensorer som gjør at du kan kontrollere musikkavspillingen ved å klemme på stammen. Du kan også benytte disse kontrollene til å godta eller avslutte en samtale.

(Image credit: TechRadar)

I våre tester var disse kontrollene veldig responsive, og vi likte den lille klikkelyden som viser deg at berøringen er registrert. Vi hadde satt pris på haptiske tilbakemeldinger som på AirPods Pro, slik at det heller kom en liten vibrasjon enn et klikk, men dette er en bagatell.

Det er synd at du ikke kan styre lydstyrken til musikken via selve øreproppene. Dette kunne for eksempel foregå ved at man dro fingertuppen opp eller ned langs stammen. Fore å endre volumet, må du be Siri om det, eller ta opp telefonen fra lomma.

(Image credit: TechRadar)

Til forskjell fra AirPods Pro får du ikke utskiftbare silikontupper her. Beslutningen om å beholde det halvåpne designet fra AirPods 2 vil appellere til dem som misliker å trykke silikonpropper inn i øregangen – men dette innebærer også at lydisoleringen ikke er den beste.

Du vil høre det aller meste som foregår omkring deg når du bruker AirPods 3, i tillegg til at det vil forekomme en del lydlekkasje. Det er noe å ha i tankene hvis de skal benyttes i omgivelser med andre mennesker som kanskje ikke har så lyst til å høre din musikk.

For å minske lydlekkasjen en halvåpen utforming medfører, er skallet formet for å lede lyden rett inn i ørene dine. Dette later til å fungere temmelig effektivt.

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 er veldig behagelige å bruke, ikke minst på grunn av den lave vekten. Øreproppene veier 4,28 gram hver, og dermed kjennes det ikke som om du går omkring med et par blyklumper i ørene. Den glatte og konturerte formen burde også være behagelig for mennesker med små ører.

Vi er faktisk litt usikre på hvor trygt de sitter. Vi brukte dem på en lettere joggetur, og selv om våre AirPods ikke falt ut av ørene, tør vi ikke å love at de vil holde seg på plass gjennom en hardere treningsøkt. Hvis du er redd for å miste en ørepropp, anbefaler vi et par som har innebygget ørefinner eller en tilhørende nakkekabel som ekstra sikkerhet.

(Image credit: TechRadar)

Når vi er inne på dette med trening, kan vi nevne at AirPods 3 er fullt i stand til å håndtere litt svette eller regn, takket være sin IPX4-klassifisering. Det samme gjelder også ladeetuiet.

Ladeetuiet minner langt mer om det du får til AirPods Pro enn det som hører til AirPods 2. Det har en lett og kompakt utforming og et lokk du enkelt kan vippe opp med én hånd.

(Image credit: TechRadar)

Når du åpner etuiet, lyser en liten LED-lampe opp foran. Hvis det lyser grønt, er dine AirPods fullt oppladet, men hvis det lyser gulaktig er enhetene ikke fult oppladet. Denne lampen lyser hvitt hvis dine AirPods allerede er paret med en av enhetene dine.

Nederst på ladeetuiet finner du en lightning-port, men du kan også lade batteriene med en QI-sertifisert ladepute eller en Apple MagSafe-lader. Du får dessuten med den en USB-C til Lightning-kabel når du kjøper enheten, men du må kjøpe din egen adapter.

Jevnt over er designet til AirPods 3 en stor forbedring sammenlignet med forgjengerne. De en slankere, mer diskrete og enda mer robuste.

(Image credit: TechRadar)

Lydgjengivelse

Støtte for romtilpasset lyd

Velbalansert lyd

God lydkvalitet i samtaler

AirPods later til å ha tatt et stort skritt fremover sammenlignet med forgjengerne når det gjelder lydkvaliteten. De leveres med nye, skreddersydde elementer med lav forvrengning og forsterkere med høyt dynamisk omfang. Sistnevnte skal sikre «en kraftfull bass og skarp og ren diskant», ifølge Apple.

Disse nye øreproppene er virkelig bedre på å formidle bassfrekvenser enn AirPods 2, og de byr på varmere og mer kraftfull lyd. Her får du ikke på noen måte et par in-ear-propper på audiofil-nivå, men de avgir god lyd, uansett om du hører på musikk eller podkaster.

Takket være støtten for Adaptiv EQ (som vi først ble kjent med gjennom AirPods Pro), burde AirPods 3 være nærmest skreddersydde for ørene dine. Denne teknologien tilpasser lyden til ørene dine i sanntid, etter hvordan de sitter i ørene. I følge Apple overvåker en innovervendt mikrofon lyden, og deretter stiller beregningene som driver Adaptive EQ-funksjonen inn frekvensene i bass- og mellomregisteret – «for å ta hensyn til hva som kan gå tapt på grunn av variasjoner i passformen».

(Image credit: TechRadar)

AirPods 3 har også et annet ess i ermet – nemlig støtte for romtilpasset lyd. Apples Spatial Audio-teknologien tar 5.1, 7.1 og Dolby Atmos-innhold og tilpasser rettede lydfiltre. Dette posisjonerer lyden i en tredimensjonal sfære. Det gjør opplevelsen mer oppslukende, som om lyden kommer mot deg fra alle kanter.

Inntil nå har denne funksjonen bare vært tilgjengelig med AirPods Pro og AirPods Max, ettersom den er avhengig av deres innebygde akselerometre og gyroskop for å spore hodets posisjon og sikre at lyden kommer i riktig retning.

Den samme teknologien finner man nå også i AirPods 3, og virkningen er utrolig imponerende. Vi begynte med å høre på en Dolby Atmos-mix av The Doors – Riders On The Storm på Apple Music.

(Image credit: TechRadar)

Når bandmedlemmene snakker med hverandre i begynnelsen av sangen, får den romtilpassede plasseringen av stemmene deres deg til å føle at du er i samme rom som dem.

Når trommeslageren teller opp, hører vi lyden av en storm som bryter ut. Det kjennes som om regnet faller over hodet, med rullende torden som beveger seg fra høyre til venstre side.

Plasseringen av instrumentene er subtil, men virkningsfull. Til høyre hører vi den myke gitaren, mens orgelet kjører i vei på vår venstre side. I bakre del av lydbildet utgjør bassen og trommene den rytmiske ryggraden i sporet, mens Jim Morrisons behagelige stemme gir gjenklang foran til høyre.

Hvert instrument gir plass til å boltre seg, og bass, mellomtone og diskant oppleves som velbalanserte. Dette er ikke den mest detaljerte eller rytmisk faste gjengivelsen vi har hørt av denne sangen, men AirPods 3 gjør en god jobb med å formidle en følelse av plassering av de forskjellige instrumentene i en virtuell sfære.

(Image credit: TechRadar)

Michael Kiwanukas sang You Ain't The Problem var like imponerende i dette henseende – selv om vi opplevde de skranglete gitarene som altfor fremtredende i mixen. I den grad at den fengende «la-la-la»-delen i begynnelsen låt neddempet. AirPods 3 later til å ha de samme diskantproblemene som som sine forgjengere, og de mer livlige innspillingene kan fremstå som litt rotete i blant.

Klassisk musikk kommer veldig godt fra møtet med Spatial Audio. Hører du på Saint Saëns' Danse Macabre, klinger hvert eneste instrument godt, fra den tunge tubaen til de lekne xylofonmelodiene. De djevelske fiolinmotivene og de myke treblåserne fremstår med stor detaljrikdom og AirPods håndterer de rytmiske forandringene ganske godt til å være et par ørepropper i dette prisleiet.

Lytting uten aktivert romtilpasset lyd (dette kan du slå av via innstillingene på din iPhone og holde volumjusteringen nede) gjør at separasjonen av de ulike instrumentene blir langt mindre imponerende. Likevel er lydbildet fremdeles ganske velbalansert og gir en god lytteopplevelse.

(Image credit: TechRadar)

Kodek-støtten er begrenset. Her får du bare SBC og AAC. Dette betyr at AirPods 3 ikke kan håndtere høyoppløst lydstrømming. Det er synd, ettersom Apple Music faktisk tilbyr tapsfri lyd. Selv om Bluetooth tidligere ikke har hatt den båndbredden som kreves for tapsfri musikkstrømming, har nyere nyvinninger som Qualcomm aptX Lossless gjort dette mulig.

Romtilpasset lyd fungerer musikk, men teknologien kommer best til sin rett når det gjelder film. AirPods 3 er mer enn tilstrekkelig evnerike til å håndtere kompliserte Dolby Atmos-lydspor. Da vi så på den animerte kortfilmen Blush på Apple TV Plus, opplevdes det som om rakettene faktisk sveipet forbi hodet.

Når det gjelder telefonsamtaler, dekker et akustisk gitter de ytre, stråleformende mikrofonene. De er utviklet for å minske lyden av vind og å gjøre stemmen din tydelig. AirPods 3 har også støtte for AAC-ELD-kodeken, som Apple hevder vil by på «stemmekvalitet i Full HD», hva nå det kan bety. Da vi gjennomførte telefonsamtaler med AirPods 3, sa samtalepartnerne at stemmen vår lød tydelig og at de ikke la merke til noe bakgrunnsstøy.

(Image credit: TechRadar)

Batteritid

30 timers maksimal batteritid

24 timer med romtilpasset lyd aktivert

Trådløst ladeetui

AirPods 3 kan skilte med forbedret batteritid … i en viss grad. Der AirPods 2 fra 2019 bød på totalt 24 timers avspilling (omtrent 5 timer fra selve øreproppene og ytterligere 19 timer fra ladeetuiet), gir AirPods 3 en maksimal batteritid på 30 timer.

Apple oppgir at du får opptil seks timers lyttetid eller opptil fire timers taletid fra selve proppene, med fire ekstra oppladinger fra etuiet. Hvis du har det travelt, vil en hurtiglading på fem minutter gi deg omtrent én times avspilling. Akkurat som med AirPods Pro leveres AirPods 3 med et trådløst ladeetui som standard. Det er dessuten kompatibelt med Apples MagSafe-system.

Alt dette er vel og bra, men den innebygde batteritiden synker til fem timer hvis du har aktivert romtilpasset lyd. Da sitter du igjen med den samme lyttetiden som med eldre utgaver av AirPods. Ettersom Spatial Audio er en av de viktigste grunnene til å kjøpe AirPods 3 i stedet for AirPods 2, får du uansett ikke stor glede av den økte batteritiden.

(Image credit: TechRadar)

Tilkoblinger

Fungerer best med iOS-enheter

Superrask sammenkobling

Ekstrafunksjoner med iOS 15

Ikke overraskende er AirPods 3 optimalisert for bruk sammen med andre Apple-enheter. Dette skjer via ett klikk som automatisk parer øreproppene med din iPhone, iPad, Mac eller MacBook.

Lyddelingen innebærer at du kan dele lydstrømmen mellom to enheter av typen AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max mens du bruker iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV. Dette er ganske praktisk hvis du vil dele musikken din uten å dele dine venners ørepropper. Vi opplevde at dette fungerte temmelig sømløst, selv om vi merket av volumet ble lavere ved deling av musikk med en venn.

Her er det også en ny hudsensor. Den forteller dine AirPods 3 om de faktisk sitter i ørene, og ikke på et bord eller i en lomme. Hvis de ikke befinner seg i øret, vil musikken settes på pause. Det kommer nok til å spare deg for dyrebar batteritid.

(Image credit: TechRadar)

Akkurat som med 2019-utgaven av AirPods, kan du kalle opp Apples taleassistent ved bare å si «Hei Siri». I våre tester opplevde vi at mikrofonene gjorde jobben med å fange opp stemmen vår.

Hvis du har en Apple-enhet som kjører iOS 15, får du tilgang til noen ekstra funksjoner med den tredje generasjonen av AirPods, inkludert romtilpasset lyd og dynamisk hodesporing i FaceTime-samtaler for grupper, og dessuten integrasjon med «hvor er»-nettverket. Du vil også få tilgang til en funksjon som gjør at Siri kan lese dine tidsbestemte oppdateringer fra apper som meldinger, påminnelser og kalender. Det er en praktisk funksjon i tilfelle du vil kunne følge med på varslene dine uten å måtte sitte klistret fast til telefonen.

Burde jeg kjøpe AirPods 3?

(Image credit: TecRhadar)

Kjøp AirPods 3 hvis ...

… du vil oppleve romtilpasset lyd

Dette er de billigste Air Pods-enhetene med støtte for romtilpasset lyd – og til film og musikk er det verdt investeringen.

… du har en iPhone

Funksjoner som lyddeling, hendelsesvarsler og integrasjon med hvor er-nettverket gjør AirPods 3 til de perfekte øreproppene å bruke sammen med en iPhone.

… du vil ha trådløs lading

Trådløs lading leveres som standard med 3. generasjons AirPods. De er dessuten kompatible med MagSafe.

Ikke kjøp AirPods 3 hvis ...

… du trenger aktiv støyreduksjon

AirPods 3 leveres ikke med aktiv støyreduksjon og det halvåpne designet innebærer at den passive støyreduksjonen ikke er så god. Hvis dette er avgjørende for deg, burde du heller ta en titt på AirPods Pro.

… du vil ha støtte for høyoppløst lyd

Ettersom AirPods 3 bare har støtte for SBC- og AAC-kodek, vil du ikke kunne oppleve høyoppløst lyd med disse øreproppene.

… du har allerede AirPods Pro

Selv om du virkelig liker AirPods 3, er fremdeles AirPods Pro de helt trådløse øreproppene fra Apple med best spesifikasjoner.