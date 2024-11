Black Friday 2024 – VPN-tilbud

Flere Black Friday-tilbud på VPN-tjenester har begynt å dukke opp etter hvert som vi beveger oss dypere inn i november. Selv om Black Friday offisielt starter 29. november 2024, er tilbud fra store VPN-aktører som NordVPN, Surfshark og ExpressVPN allerede sluppet. Hvis du leter etter noe mer eksklusivt, har FastestVPN også et uimotståelig tilbud på sitt livstidsabonnement, eksklusivt for TechRadar-lesere.

Fjorårets Black Friday-tilbud på VPN-er ga tilbud der de beste tjenestene koster mellom én og tre dollar per måned. PrivadoVPN ledet deretter an med et toårs abonnement pluss tre ekstra måneder for bare $1,11 per måned. I år ser vi allerede at leverandørene spisser konkurransen, med ExpressVPN som kommer med et Black Friday-tilbud etter å ha holdt seg unna i fjor og tidligere i år kuttet prisene for første gang på 15 år.

Vi har nylig gjennomført en ny runde med tester på markedets beste VPN-tjenester. Dette, kombinert med våre hundrevis av timer med tidligere testing og mange års praktisk erfaring med VPN-er og besparelsene de kan gi, kan du føle deg trygg på at alle tilbudene du finner nedenfor faktisk er gode tilbud på tjenester vårt utmerkede TechRadar-team anbefaler selv.

Obs: Alle priser er i USD.

Black Friday-tilbud på VPN – hurtiglisten

Black Friday-deals på VPN – beste tidlige tilbud

NordVPN: Opptil 73% rabatt + 3 måneder gratis

Årets Black Friday-tilbud fra NordVPN kan virke lik fjorårets, men det er et par viktige forskjeller. Med en startpris på $2,99 per måned har Nord økt antall samtidige tilkoblinger fra seks til ti og styrket sikkerhetstilbudet, samtidig som de opprettholder imponerende hastigheter og sikkerhet på sin grunnleggende VPN-tjeneste.

Surfshark: Opptil 87% rabatt + opptil 6 måneder gratis

Surfshark går inn på Black Friday 2024 som nummer to i rangeringen vår for første gang, og tilbudet befester deres plass blant de de beste billige VPN-tjenestene . I likhet med NordVPN er Surfsharks Black Friday-startpris på $1,99 identisk med fjorårets tilbud, men seks måneder gratis på den mer premium One+-abonnementet er en forbedring i forhold til de fem månedene som ble tilbudt i fjor. Kombiner dette med imponerende nye funksjoner som Alternative ID og Surfsharks konsekvent topprangerte hastigheter, og du får virkelig mye for pengene.

ExpressVPN: Opptil 82% rabatt + upp till 6 månader gratis

Etter å ikke ha deltatt i Black Friday-tilbud på VPN i fjor, ExpressVPN nå kommet med et tilbud det definitivt er verdt å vurdere. Med opptil 82 % rabatt, opptil seks måneder gratis og en rekke nye identitetsbeskyttelsesfunksjoner lagt til en allerede imponerende VPN-tjeneste, er dette et sterkt tilbud. Vi har ofte kritisert ExpressVPN for prisene deres, siden tjenesten vanligvis er dyrere enn NordVPN eller Surfshark, men i år har dette endret seg. Hvis du velger ExpressVPNs toårsabonnement, kan du faktisk få en pakke som kan sammenlignes med NordVPN Prime-planen, men for over to dollar mindre!



Proton VPN: Opptil 70% rabatt

Proton VPN er den første leverandøren på listen vår som tilbyr et bedre tilbud sammenlignet med fjorårets Black Friday-salg. Med opptil 70 % avslag i stedet for 60 % på VPN Plus-planen deres, kan du nå få Proton VPN for kun $2,99 per måned. Husk at denne prisen også inkluderer ekstrautstyr som blokkering av annonser og skadelig programvare, og du har muligheten til å prøve å kansellere med Protons 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

FastestVPN: livstidsabonnement for bare $22,90

Eksklusivt tilbud for TechRadar-lesere Ja, du leste riktig – en livstid med VPN-beskyttelse for mindre enn $23! FastestVPNs Black Friday-abonnement var allerede imponerende, med deres livstidsplan på $30 i år, men hvis du er en TechRadar-leser, stopper ikke besparelsene der. Bruk koden BFCM24 i kassen for å få enda større rabatt, uten å måtte bekymre deg for et gjentakende abonnement. FastestVPN rangerer ikke helt blant de beste VPN-tjenestene akkurat nå, men det er ingen grunn til å ikke prøve det hvis du vil begynne å forbedre din online sikkerhet og ikke vil forplikte deg til en månedlig avgift.

Hide.me: fra $2,29 per måned med 3 måneder gratis

Selv om Hide.me ikke ofte nevnes blant de aller beste betalte VPN-tjenestene, gir deres gratis VPN nok bevis på dens ferdigheter. Kombiner dette med en av de laveste prisene vi sannsynligvis vil se blant årets Black Friday-tilbud på VPN, og du har en veldig god deal. Hide.mes gratis VPN har konsekvent vært en del av topp fem-listene våre, og deres betalte alternativer er også et sterkt valg, selv om de ikke helt når nivået til NordVPN, Surfshark eller ExpressVPN. Vår anbefaling for Hide.me er å bruke gratisversjonen deres, og hvis du trenger mer kraft, kan du dra nytte av dette fantastiske Black Friday-tilbude. Hvis du fortsatt er usikker, benytt deres 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

IPVanish: fra $2,19 per måned

IPVanish tilbyr den perfekte typen Black Friday-rabatt på VPN i år: enkel, effektiv og, viktigst av alt, billig. En enkel tommelfingerregel for disse VPN-tilbudene er at hvis prisene starter på over tre dollar, er det ikke et røverkjøp, men hvis startprisen er nær to dollar, er det verdt å vurdere. IPVanish tilbyr to abonnement, Essential og Advanced, noe som gjør det enkelt å velge den rette uten å sette seg fast i detaljene om hvilken plan som har det du trenger. Dette lar deg enkelt velge, betale og deretter glede deg over din nettbeskyttelse. I tillegg tilbyr IPVanish en 30-dagers pengene-tilbake-garanti, dersom du ikke skulle være fornøyd med det du får.

Beste VPN-tjenester akkurat nå

Ønsker du noen råd om hvilken VPN-tjeneste du burde velge? Her er fem av de beste VPN-tjenestene som for øyeblikket er tilgjengelige å velge mellom. Hver tilbyr en unik opplevelse med ulike effektivitetsnivåer avhengig av hva du vil bruke et VPN til.

Black Friday – VPN: FAQ

Hvilke VPN-tjenester kuttet ikke prisene for Black Friday i fjor? Dessverre senket verken ExpressVPN, NordLayer, Perimeter 81 eller FastestVPN prisene til Black Friday eller Cyber ​​​​Monday 2023. Men bare fordi de beholdt sine vanlige priser betyr ikke det at de ikke er verdt å vurdere. ExpressVPN er en av våre mest anbefalte tjenester. ExpressVPN deltar ikke ofte i disse sesongmessige priskuttene, og foretrekker å holde prisene konsekvente året rundt. FastestVPN, derimot, er en ny aktør som viser tidlig lovende tegn. Med et livstidsabonnement på $40 er det en god deal, men igjen, det er samme pris som vanlig og ser bare ut som et spesialtilbud. NordLayer og Perimeter 81 senket heller ikke prisene, sannsynligvis fordi det koster mer å drive et bedrifts-VPN sammenlignet med en kommersiell VPN. Selv om det ikke er en ideell situasjon, er disse tjenestene flotte for selskaper som ønsker å beskytte sine ansatte.

Når er Black Friday 2024? Black Friday faller i år på fredag ​​29. november. Dette betyr at du kan finne gode tilbud fra 29. november til Cyber ​​​​Monday 2. desember 2024.

Hva er et VPN? VPN står for Virtual Private Network og er en sikkerhetsprogramvare som krypterer all data som forlater enheten din mens den maskerer din virkelige IP-adresse. En VPN omdirigerer internetttrafikken din gjennom en av serverne, noe som betyr at din faktiske plassering er beskyttet, noe som styrker din anonymitet online. Samtidig sendes dataene dine gjennom en kryptert tunnel for å beskytte mot avlytting. I tillegg til å beskytte personvernet, er VPN-er også populære for å låse opp internasjonale biblioteker på strømmeplattformer. På samme måte kan brukere omgå sensurert innhold og andre geografiske begrensninger. Mange spillere bruker også VPN for å få en mer stabil tilkobling og sikrere P2P-opplevelser når de deler filer. ▶ Les mer i vår dyptgående guide

Trenger jeg et VPN? Ja, et VPN er et nødvendig verktøy selv for vanlige internettbrukere. Det handler ikke bare om å beskytte deg mot overvåking fra internettleverandører, men også om å sikre din daglige bruk på nett. Hvis du kobler til et offentlig WiFi-nettverk, for eksempel på en kafé, kan informasjonen din være synlig for andre. Offentlig WiFi som virker trygt, kan ha blitt kompromittert eller satt opp for å stjele din personlige informasjon. Uten VPN er internett-trafikken din åpen og tilgjengelig for hackere. Med en VPN er dataene dine kryptert, noe som betyr at selv om du var koblet til et falskt WiFi-nettverk, har hackeren ingen mulighet til å tyde informasjonen din. En VPN er også flott for å strømme idrett, film og andre favorittprogrammer du måtte ha når du reiser i utlandet, ettersom plattformer som Netflix og BBC iPlayer tilbyr forskjellig innhold avhengig av hvor du er. På samme måte kan VPN-er hjelpe deg med å få tilgang til sensurert eller geografisk begrenset materiale, noe som er spesielt viktig hvis du besøker land med høy grad av online sensur. For gamere kan et VPN redusere effekten av DDoS-angrep og forhindre at Internett-leverandøren din bevisst bremser spilltrafikken. Vi anbefaler også VPN for de som laster ned filer via P2P, for en sikrere fildelingsopplevelse.