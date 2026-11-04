Russland ønsker å kamuflere datasentre for å beskytte dem mot bombing – og vurderer til og med å flytte dem under bakken

Russlands bekymring for ukrainske droneangrep har ført til en gjennomgang av datasentres motstandskraft mot slike angrep.

Forsvarstiltak omfatter blant annet nett for å stoppe droner, utstyr for å blokkere signaler, og til og med kamuflasje.

Departementet for digital utvikling har også foreslått å flytte anleggene under bakken.

Ukrainas stadig mer omfattende angrep mot russisk datainfrastruktur har fått Moskva til å vurdere nye forsvarsiltak mot droneangrep.

Det russiske departementet for digital utvikling har foreslått en rekke mottiltak og forebyggende skritt for å beskytte disse anleggene mot angrep. Forslagene spenner fra bruk av signalblokkerere og kamuflasje til bygging av underjordiske datasentre.

Eksperter advarer om at en driftsstans ved et datasenter kan føre til at anlegget mister opptil 87 prosent av verdien – en utsikt som har fått Russland til å iverksette tiltak for å sikre sin infrastruktur for nettsky og kunstig intelligens. Slike tiltak kan imidlertid øke kostnadene for hvert anlegg med omtrent 10 prosent.

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Disse sikkerhetstiltakene kan også føre til høyere kostnader for fremtidige datasentre, ettersom de blant annet inkluderer beskyttelse mot sjokkbølger for servere, strømforsyningssystemer og kjøleinfrastruktur.

Risiko for droneangrep

I løpet av 2026 har Ukraina trappet opp angrepene mot russiske industrianlegg. Senest i oktober ble fem datasentre utsatt for angrep – deriblant landets største anlegg, som ligger i Balakovo og eies av Sberbank.

Blant de øvrige målene var tre datasentre som eies av Yandex. På det tidspunktet uttalte Sberbanks første viseadministrerende direktør, Aleksandr Vedjakhin, til journalister:

«Vi bekrefter at datasenteret har blitt utsatt for et angrep. Samtidig fungerer alle Sberbanks systemer og tjenester som normalt, uten noen form for forstyrrelser.»

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Den russiske avisen Kommersant har omtalt anbefalingene fra departementet for digital utvikling, og rapporterer at departementet har bekreftet følgende:

«Arbeidet med anbefalingene er fullført, og dokumentet [...] er sendt til de relevante organisasjonene.»

Dokumentet ser ut til å ha blitt utstedt den 21. oktober 2026 – muligens som en direkte reaksjon på angrepet mot datasenteret i Balakovo, men i hvert fall som et svar på mer generelle bekymringer.

Ifølge Kommersant er både russiske selskaper og privatpersoner bekymret for Ukrainas angrep mot internettinfrastrukturen.

Måneder med nedetid

I de foreslåtte planene anses ikke alle datasentre som likeverdige; anleggene deles inn i tre kategorier: K1 for strategiske ressurser, K2 for økonomiske ressurser og K3 for bedriftsanlegg.

Selv om de konkrete strategiene for hver kategori foreløpig er ukjente, er det sannsynlig at anlegg i K1-kategorien vil bli underlagt de mest omfattende vernetiltakene.

Å installere beskyttelse mot sjokkbølger kan være kostbart, mens dronenett og signalblokkerere trolig er rimeligere alternativer.

Ifølge Roman Chustuzian, senior investeringsdirektør i KAMA FLOW, er kostnadene ved å installere beskyttelsestiltak og andre sikkerhetstiltak likevel å foretrekke fremfor alternativet. Han uttalte blant annet dette til Kommersant:

«Selv om beskyttelsestiltak, nett, sensorer og redundante forbindelser øker kostnadene for et anlegg med 5–10 prosent, kan ikke dette sammenlignes med å tape 87 prosent av verdien og oppleve flere måneder med driftsstans.»