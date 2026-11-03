Ryssland vill kamouflera sina datacenter för att skydda dem mot bombningar – och överväger till och med att flytta dem under jord

Rysslands oro över ukrainska drönarattacker har lett till en översyn av datacentrens motståndskraft mot angrepp.

Försvarsåtgärderna omfattar drönarnät, utrustning för signalstörning och till och med kamouflage.

Ministeriet för digital utveckling har också föreslagit att anläggningar ska flyttas under jord.

Ukrainas allt mer omfattande attacker mot rysk datainfrastruktur har fått Moskva att överväga nya försvarsåtgärder mot drönarangrepp.

Rysslands ministerium för digital utveckling har föreslagit en rad motåtgärder och försiktighetsåtgärder för att skydda anläggningarna mot attacker. Förslagen sträcker sig från störsändare och kamouflage till att bygga datacenter under jord.

Experter varnar för att ett driftstopp i ett datacenter kan leda till att anläggningen förlorar upp till 87 procent av sitt värde, vilket har fått Ryssland att vidta åtgärder för att skydda sina moln- och AI-anläggningar. Sådana åtgärder skulle dock kunna öka kostnaderna för varje anläggning med omkring 10 procent.

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Säkerhetsåtgärderna riskerar också att driva upp kostnaderna för framtida datacenter, eftersom de bland annat omfattar skydd mot tryckvågor för servrar, strömförsörjning och kylsystem.

Risk för drönarattacker

Under 2026 har Ukraina intensifierat sina attacker mot ryska industrianläggningar. Senast i oktober riktades attacker mot fem datacenter, däribland landets största anläggning, som ligger i Balakovo och ägs av Sberbank.

Bland de andra måltavlorna fanns tre datacenter som ägs av Yandex. Vid tillfället sade Sberbanks förste vice vd Alexander Vedyakhin till journalister:

”Vi bekräftar att datacentret har attackerats. Samtidigt fungerar alla Sberbanks system och tjänster normalt och utan störningar.”

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Rekommendationerna från ministeriet för digital utveckling har granskats av den ryska tidningen Kommersant, som rapporterade att ministeriet hade bekräftat följande:

”Arbetet med rekommendationerna har slutförts och dokumentet [...] har skickats till berörda organisationer.”

Dokumentet verkar ursprungligen ha skickats ut den 21 oktober 2026, möjligen som en direkt reaktion på attacken mot datacentret i Balakovo, men definitivt som ett svar på den bredare oron.

Enligt Kommersant är både ryska företag och privatpersoner oroade över Ukrainas attacker mot internetinfrastrukturen.

Månader av driftstopp

Alla datacenter betraktas inte som likvärdiga i de föreslagna planerna, där anläggningarna delas in i tre kategorier. K1 betecknar strategiska mål, K2 ekonomiska mål och K3 företagsanläggningar.

Även om de exakta strategierna för respektive kategori är okända verkar det sannolikt att anläggningar i K1-kategorin kommer att omfattas av de mest omfattande försvarsåtgärderna.

Att installera skydd mot tryckvågor kan bli kostsamt, medan drönarnät och störsändare sannolikt är mer överkomliga alternativ.

Enligt Roman Chustuzian, senior investeringsdirektör på KAMA FLOW, är kostnaden för att installera skyddsanläggningar och andra säkerhetsåtgärder ändå att föredra framför alternativet. Till Kommersant sade han:

”Även om skyddsanläggningar, nät, sensorer och redundanta anslutningar ökar kostnaden för anläggningen med 5–10 procent går det inte att jämföra med att förlora 87 procent av dess värde och drabbas av flera månaders driftstopp.”