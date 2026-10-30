Har AI-boomen gått för långt? Nu vill företag bygga datacenter under havsytan – trots riskerna för utrotningshotade valar

En nordkapare och ett tidigare experiment från ett undervattensdatacenter från Microsofts Project Natick (höger), vilket inte är relaterat till denna nya DeepGreen-kontrovers.

AI-företaget DeepGreen vill bygga datacenter under havsytan

Havsvattnet skulle kunna användas för att kyla anläggningarna och göra driften mer energieffektiv

Men de föreslagna platserna kan innebära allvarliga risker för utrotningshotade valarter

AI-datacenter behöver enorma mängder vatten för att hålla sina maskiner vid optimala temperaturer och det skapar ett problem: hur får man tillgång till så mycket vatten på plats? En möjlig lösning kan verka nästan löjligt självklar: varför inte helt enkelt bygga datacentren under vatten? Men som invånare runt om i USA nu upptäcker är idén långt ifrån okontroversiell.

Ta exempelvis det nyligen föreslagna projektet med undervattensdatacenter utanför kusterna i Maine och Alaska, med en prislapp på 100 miljoner dollar. AI-företaget DeepGreen Holdings har föreslagit att bygga datacenter vid Western Passage i Maine och Upper Cook Inlet i Alaska. Anläggningarna skulle omfatta cirka 668 hektar och bestå av 66 beräkningsmoduler och 300 tidvattenturbiner.

Problemet? Båda platserna är hem för utrotningshotade valpopulationer som skulle kunna påverkas allvarligt av byggprojekten. I Maine är Gulf of Maine kopplat till livsviktiga livsmiljöer för den nordatlantiska rätvalen. Upper Cook Inlet i Alaska är i sin tur ett område som har klassats som en särskilt viktig livsmiljö för den utrotningshotade vitvalspopulationen i Cook Inlet.

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Valar är starkt beroende av ekolokalisering för att hitta föda, navigera och kommunicera med varandra. Att bygga enorma datacenter i den här skalan skulle orsaka betydande bullerföroreningar under vattnet, vilket skulle kunna påverka valpopulationerna negativt och innebära ytterligare ett hot mot djur som redan riskerar att dö ut.

Enligt forskare (via Gadget Review) skulle värmen från datacentren dessutom kunna skrämma bort de kallvattenlevande bytesdjur som valarna är beroende av för sin överlevnad.

Byggplanerna väcker oro för hotade valar

(Image credit: datacenterdynamics)

Som man kanske kan förvänta sig har projekten mötts av kraftig kritik från både forskare och allmänheten. Cooper Freeman från Center for Biological Diversity i Alaska beskrev exempelvis förslaget som ”helt absurt”.

Freeman fortsatte: ”Vi är djupt oroade över alla de skador som det här projektet kan orsaka” och menade att förslaget visar på en bristande förståelse för ”hur farligt det här är för havsviken”.

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Även på Reddit verkar många vara upprörda över idén. En användare beskrev den som ”ren ondska” och uttryckte en förhoppning om att de ansvariga en dag ska ställas till svars och straffas för vad personen ansåg vara ett fullständigt avskyvärt agerande. Andra ifrågasatte om undervattensdatacenter över huvud taget är en hållbar lösning på lång sikt, med tanke på hårdvarans livslängd.

Med tanke på att AI-datacenter förbrukar enorma mängder energi och kräver omfattande kylning för att hålla verksamheten igång är det kanske inte förvånande att vissa företag nu undersöker möjligheten att placera sina anläggningar under havsytan.

Men när jakten på mer beräkningskraft riskerar att förvärra situationen för redan utrotningshotade arter väcks en större fråga: hur långt är vi egentligen beredda att gå för att bygga ut AI-infrastrukturen?

Teknikutvecklingen går i rasande fart och behovet av datacenter fortsätter att växa. Men om lösningen på ett problem innebär att vi skapar nya miljöhot, kanske det är dags att fundera över om det verkligen är rätt väg framåt.

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