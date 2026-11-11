Kina planerar en LED-sfär som är en tredjedel större än originalet i Las Vegas – men än så länge finns den bara på ritbordet

En rendering av hur de The Eye of the World skulle kunna se ut.

Ett projekt lett av investerare från Hongkong planerar en 168 meter bred LED-sfär med 20 000 sittplatser i Hangzhou, till en kostnad av 8 miljarder yuan (cirka 11,8 miljarder kronor).

Den utvändiga LED-skärmen på 72 000 kvadratmeter skulle vara en tredjedel större än Exosphere i Las Vegas, världens största skärm i sitt slag – åtminstone på papperet.

Projektet befinner sig fortfarande på planeringsstadiet och varken byggdatum, skärmleverantör eller tekniska skärmspecifikationer har presenterats.

En fastighetsutvecklare i östra Kina har presenterat planer på en sfärisk nöjesarena som ser ut att överträffa Sphere i Las Vegas på alla de viktigaste måtten, till mindre än halva priset.

Haken är att projektet hittills inte består av mycket mer än en signeringsceremoni, en datorgenererad bild och en rad mycket ambitiösa prognoser.

Projektet, som på engelska kallas Eye of the World, uppmärksammades av AV Magazine efter att det presenterats offentligt den 30 oktober 2026 vid en konferens för tjänstesektorn i Qiantang-distriktet i Hangzhou.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

En större sfär – åtminstone på papperet

Enligt City Express omfattar planerna en sfär som är omkring 168 meter bred och 122 meter hög, med cirka 72 000 kvadratmeter utvändig LED-skärm, en omslutande skärm som täcker 270 grader och 20 000 sittplatser på insidan.

Anläggningen skulle uppta en tomt på 56 000 kvadratmeter vid floden Qiantang i området Jinshazui New Town, med ytterligare omkring 160 000 kvadratmeter intilliggande mark avsatt för kompletterande bebyggelse. På papperet ser specifikationerna imponerande ut jämfört med Sphere i Las Vegas.

Enligt AV Magazine är arenan i Las Vegas 157 meter i diameter och 112 meter hög, med en utvändig Exosphere-skärm på 54 000 kvadratmeter och 17 600 sittplatser. Det innebär att den planerade anläggningen i Hangzhou skulle vara omkring 7 % bredare och 9 % högre, med en tredjedel större utvändig skärmyta.

Skillnaden i publikkapacitet är dock mindre än den först verkar, eftersom arenan i Las Vegas kan ta emot omkring 20 000 personer när golvytan anpassas för stående publik.

Vill du ha fler Pro-nyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Anmäl dig till TechRadar Pro-nyhetsbrevet för att få alla de bästa nyheterna, åsikterna, funktionerna och guiderna ditt företag behöver för att lyckas! Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Den beräknade budgeten ligger på 8 miljarder yuan (cirka 11,8 miljarder kronor), jämfört med de cirka 22,6 miljarder kronor som anläggningen i Las Vegas till slut kostade.

Projektets prognostiserade årliga intäkter uppgår till 2,6 miljarder yuan (cirka 3,8 miljarder kronor). Med den något mindre fördelaktiga växelkurs som används i andra kinesiska rapporter hamnar de två beloppen närmare 10,8 miljarder respektive 3,5 miljarder kronor.

Bakom projektet står Hongkongbaserade Xinshi International Investment Co. tillsammans med Vision Eye (Hangzhou) Digital Entertainment Technology Co. Enligt Invidis leds satsningen av Huang Junhao, investeringschef på det förstnämnda företaget och VD för det sistnämnda.

Han menar att det kinesiskt utvecklade projektet kommer att visa att landets tillämpade teknik och kulturella innovation har nått ”världsledande nivåer”. Vid presentationen beskrev han projektet som ”ett spektakel av ofattbar storlek och ofattbar form”.

Intressant nog är det som saknas kanske den mest avslöjande detaljen för ett LED-projekt av den här omfattningen. Invidis konstaterar nämligen också att ingen leverantör eller installatör ännu har utsetts för vare sig den utvändiga skärmen eller den omslutande skärmen på insidan.

Dessutom pågår fortfarande arbetet med konstruktion, detaljplanering och infrastruktur, och varken byggstart eller datum för färdigställande har presenterats.

Ingen har heller offentliggjort uppgifter om upplösning, pixelavstånd eller systemarkitektur för videouppspelning. Det är viktiga detaljer, eftersom systemen bakom en sådan här skärm är minst lika krävande som själva LED-panelerna.

(Image credit: Future / Mike Moore)

I Las Vegas har TechRadar Pro rapporterat att 150 Nvidia RTX A6000-grafikprocessorer driver närmare 70 000 kvadratmeter LED-skärmyta med tre lager 16K-video i 60 bilder per sekund. Materialet levereras via ett system från Hitachi Vantara med 27 noder och 4 PB flashlagring, som klarar en dataöverföringshastighet på 400 GB/s.

Inte heller själva konstruktionen blir enkel. En analys påpekar att anläggningen i Las Vegas använde parametrisk modellering för att optimera sitt geodetiska fackverksskal och sina knutpunkter av gjutstål, vilket minskade vikten med omkring 40 %.

Analysen varnar samtidigt för att en större sfär kräver ännu snävare toleranser, där fel på bara några millimeter kan resultera i synliga skarvar eller områden med ojämn ljusstyrka.

Slutsatsen är att alla anspråk på att bli världens största anläggning av sitt slag är beroende av att den färdiga konstruktionen faktiskt uppfyller specifikationerna på papperet.

En analys i den kinesiska publikationens The Papers avdelning för myndighetsfrågor menar att kostnadsskillnaden jämfört med Las Vegas bygger på Kinas inhemska leveranskedja för sfäriska LED-skärmar, som numera har dokumenterad erfarenhet av att leverera sådana lösningar.

Den verkliga utmaningen är enligt analysen att hålla ljusstyrka, färgåtergivning och skarvar konsekventa över tiotusentals kvadratmeter böjd LED-skärmyta utomhus, trots direkt solljus och temperaturväxlingar.

Rapporteringen från presentationen på Sohu lyfter dessutom fram akustiken som ytterligare en utmaning. En konkav sfär koncentrerar ljudet ojämnt och eventuellt ljudabsorberande material måste placeras innanför fackverkskonstruktionen utan att störa skärmen.

Överdrivna prognoser och tveksam efterfrågan?

De kommersiella prognoserna ser nästan ännu mer ambitiösa ut än själva projektet. Utvecklaren räknar med mellan 9 och 13 miljoner besökare per år. Jämnt fördelat motsvarar det omkring 24 700–35 600 personer varje dag. Det innebär att även den lägsta prognosen överstiger vad en arena med 20 000 sittplatser skulle kunna ta emot med en utsåld föreställning varje dag, året runt.

The Papers analys ger ett användbart perspektiv på siffrorna. Under 2025 lockade hela Hangzhous scenkonstsektor omkring 10,25 miljoner besökare fördelade på 19 194 föreställningar, med biljettintäkter på 3,12 miljarder yuan.

En enda arena räknar alltså med ungefär lika många besökare som hela stadens scenkonstsektor hade under 2025, och med intäkter som motsvarar omkring 83 % av sektorns totala biljettförsäljning.

Den prognostiserade intäktssiffran omfattar förmodligen även reklam, sponsring samt försäljning av mat och dryck. Samma analys beskriver dessutom Eye of the World som ”fortfarande bara en ritning, där byggandet ännu inte har påbörjats”.

Ägaren till originalet i Las Vegas står samtidigt inte stilla. Sphere Abu Dhabi, som planeras på Yas Island, har en byggbudget på cirka 16,7 miljarder kronor och ska matcha anläggningen i Las Vegas med en kapacitet på upp till 20 000 personer beroende på konfiguration, en invändig skärm med upplösningen 16K × 16K och 167 000 högtalare. Anläggningen väntas stå färdig i slutet av 2029. Ytterligare en arena med 6 000 sittplatser planeras i National Harbor i Maryland, med målet att öppna 2030.

Sphere arbetar också med att utveckla tekniken bakom sina skärmar. När företaget i september tillkännagav ett flerårigt samarbete med mediaserverspecialisten Disguise kopplade Spheres vice VD Ryan Dolan avtalet till ambitionen att ”erbjuda dessa upplevelser för publik i nya Sphere-arenor runt om i världen”.

I TechRadar Pros rapportering från juni 2026 om Kinas första Sphere-liknande arenor handlade det däremot om en helt annan strategi: att bygga mindre och billigare. Bland exemplen fanns Tiangong Nova i Qianjiang, med 7 500 kvadratmeter utvändig LED-skärm, och West Bund Starry Sky i Shanghai, med en budget på 1,2 miljarder yuan och plats för omkring 3 000 besökare åt gången.

Hangzhou vill i stället hålla nere kostnaderna samtidigt som man bygger i större skala, men alla är inte övertygade om att världen behöver fler sådana här arenor. Under en paneldiskussion hos AVNation om Kinas mindre sfäriska arenor ställde AVIXA Jennifer Weaver frågan: ”Enorma kopior av sfären i Las Vegas överallt? Förmodligen inte.”

Hangzhou satsar på att hon har fel. Än så länge har projektet dock bara en datorgenererad bild, en tomt vid floden och en rad prognoser att visa upp.

Originalet i Las Vegas verkar däremot, enligt alla uppgifter, ha fullt upp året runt och fortsätter att vara en enorm intäktsmaskin, åtminstone delvis tack vare en betydligt mer köpstark publik.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.