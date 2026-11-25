Fitbit Air Notifier gör det möjligt att få aviseringar på Fitbit Air

Du kan anpassa aviseringarna efter app eller kontakt

Appen har redan blivit uppskattad bland användare som saknat funktionen

För vissa är det enkelheten hos Google Fitbit Air som lockar: ingen skärm, en enda LED-lampa och vibrationer som enbart används för alarm. För andra räcker det inte – och nu gör en tredjepartsapp det möjligt för aktivitetsarmbandet att vibrera även när du får aviseringar på telefonen.

Appen heter Fitbit Air Notifier (via 9to5Google) och är gratis att installera och använda. Du kan ställa in vibrationer för specifika appar eller kontakter, så att det bara är de aviseringar som är viktigast för dig som får armbandet att vibrera och uppmanar dig att kolla telefonen.

De vanliga försiktighetsåtgärderna kring appar gäller även här, vilket innebär att du installerar dem på egen risk, speciellt när det handlar om inofficiella appar för hårdvara. Fitbit Air Notifier lovar dock att inte dela några av dina uppgifter eller ens samla in några uppgifter överhuvudtaget.

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Vi testade appen med vår egen Fitbit Air och var igång på mindre än en minut. Det finns imponerande många anpassningsmöjligheter här, där du kan ändra allt från vibrationsstyrkan till vilka nyckelord i aviseringarna som ska utlösa en vibration.

Ytterligare ett appalternativ

Ett par andra funktioner som är värda att nämna är Quiet Hours, som låter dig ställa in tider då inga aviseringar kommer fram, och Find my Air, som använder vibrationer och Bluetooth-signalens styrka för att hjälpa dig att hitta ett borttappat aktivitetsarmband.

Appen ger dig tillräckligt god kontroll över vibrationerna på handleden för att du ska kunna få riktigt viktiga aviseringar på din Fitbit Air utan att bli överöst av notiser, vilket är en av de stora anledningarna till att välja det här aktivitetsarmbandet framför ett med skärm.

Fitbit Air Notifier är inte heller den enda nya appen som erbjuder den här funktionen. Det finns ytterligare en app som heter Cuff, som även kan hantera hälsostatistik om du inte vill använda Google Health för det ändamålet. För närvarande behöver dock Cuff installeras manuellt utanför den officiella appbutiken.

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Att döma av reaktionerna på Reddit är det här något som många användare är intresserade av. En användare menar att det var ”ganska dumt” av Google att utelämna funktionen, så om du har saknat den är du långt ifrån ensam.

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