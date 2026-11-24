Stephen Donkin, designchef för Grand Theft Auto 6, hoppas att spelarna ”låter spelet utvecklas framför dem” istället för att fokusera på att slutföra uppgifter

John Macpherson, senior designchef med ansvar för spelvärlden och dess befolkning, säger att ”det mest spännande med att bygga den här världen är hur enorm och varierad den är”

Donkin säger att om spelarna ”bara följer sin intuition medan de spelar kommer de att uppleva Leonida på samma sätt som jag har gjort”

Den ambitiösa öppna världen Leonida i Grand Theft Auto 6 är fylld av aktiviteter, butiker att råna, jobb och hemligheter att upptäcka, men Rockstar Games hoppas att spelarna låter spelet utvecklas naturligt istället för att fokusera på att bocka av uppgifter på en lista.

”Det mest spännande med att bygga den här världen är hur enorm och varierad den är”, säger John Macpherson, senior designchef med ansvar för spelvärlden och dess befolkning, i kommentarer till TechRadar Gaming. ”Från soldränkta stränder, ett pulserande nattliv, pensionärssamhällen, transportnätverk, enorma ekosystem som myllrar av liv, små samhällen på landsbygden och exklusiva shoppingområden – för att inte tala om den ständigt närvarande ’Leonida Man’.”

Utöver berättelsen, som följer duon Jason och Lucia på ett brottsfyllt äventyr genom den fiktiva delstaten Leonida och den Miami-inspirerade huvudstaden Vice City, kan spelarna hitta på alla möjliga hyss, men också ägna sig åt mer vardagliga aktiviteter som att gå på dejter, åka vattenskoter, shoppa, gå på nattklubb och mycket mer.

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Macpherson säger att världen har ”så mycket karaktär och personlighet att upptäcka över hela kartan” och att ”det känns oändligt”, vilket gav Rockstar ”mycket utrymme att arbeta med”.

”Den enorma skalan, tillsammans med alla nya resurser, verktyg och tekniker, gav oss friheten att skapa något utan motstycke”, tillägger han.

Designchefen Stephen Donkin håller med Macpherson och säger att ”det finns så mycket att göra i Leonida och så mycket att upptäcka”, vilket antyder att det kan ta många timmar att utforska hela spelvärlden.

Även om Rockstar ser fram emot att spelarna ska utforska den detaljrika, hyperrealistiska världen i GTA 6, hoppas Donkin att de tar god tid på sig.

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”Vi hoppas att spelarna kommer till en punkt där de slutar tänka på uppgifter, hur många procent av spelet de har klarat av och guider på nätet och istället låter spelet utvecklas framför dem”, förklarar han. ”När du spelar spelet och tar god tid på dig, i det tempo som spelet uppmuntrar dig till, kan det verkligen utvecklas framför dig på ett sätt som får det att kännas nästan oändligt i ett större perspektiv, samtidigt som varje enskilt möte fortfarande känns handgjort och som att det finns en människa bakom det.”

”Om spelarna kan släppa taget och låta sig uppslukas av Leonidas värld och bara följa sin intuition medan de spelar, kommer de att uppleva Leonida på samma sätt som jag har gjort – och det är allt vi kan önska oss.”

GTA 6 finns nu officiellt ute till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

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