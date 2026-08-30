Rockstar bekräftar att romansen mellan Jason och Lucia i GTA 6 är helt valfri: ”Det är inget vi vill tvinga på spelarna”

Rockstar bekräftar att romansen mellan Jason och Lucia i Grand Theft Auto 6 är helt valfri

Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, säger att spelare som inte är intresserade helt enkelt kan strunta i den

Spelare som vill utveckla den romantiska relationen måste aktivt vårda den

Rockstar Games har bekräftat att romansen mellan de två huvudkaraktärerna Jason och Lucia i Grand Theft Auto 6 är helt valfri.

I en intervju med IGN inför Grand Theft Auto 6: An Extended Look berättade Rob Nelson, utvecklingschef och studiochef på Rockstar North, att relationen mellan Jason och Lucia kommer att stå i centrum för berättelsen. Om spelaren väljer att utveckla den romantiska delen av relationen är däremot helt upp till dem och det får inga negativa konsekvenser att avstå.

”Jag måste säga att det känns riktigt bra – om det är något man gillar som koncept. Om inte, strunta i det. Det är helt upp till dig”, säger Nelson.

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”Berättelsen är uppbyggd på ett sådant sätt att omständigheterna de hamnar i kräver att de håller ihop under större delen av spelet och samarbetar. Som minst kommer de att ta sig igenom det mesta som partners in crime.”

Nelson undvek att avslöja några spoilers, men säger att relationen mellan de två ”tillför ytterligare en fängslande dimension”.

”Det är en av anledningarna till att vi ville ta oss an den här typen av berättelse, eftersom det är något helt nytt för oss”, säger han. ”Kan vi ge GTA en viss känslomässig tyngd för de spelare som vill engagera sig i det? Kan vi samtidigt ge spelare möjlighet att helt välja bort det om de inte är intresserade? Om de känner: ’Jag vill inte ha en relation i det här spelet’? Det är vad vi kommer att få reda på. Det är inget vi vill tvinga på spelarna.”

Om spelare däremot vill att den romantiska relationen mellan Jason och Lucia ska blomstra behöver de aktivt vårda den genom att låta karaktärerna tillbringa tid tillsammans i Leonida. Det kan handla om allt från att åka på utflykter och hålla handen till att promenera på stranden eller begå brott tillsammans. Sådana aktiviteter stärker bandet mellan dem.

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”När du för dem samman känns det som att du får ansvar för deras relation och börjar vilja skydda dem som par”, fortsätter Nelson. ”Men det här var inget vi visste exakt hur det skulle fungera när vi började, utan något vi var tvungna att prova oss fram till under utvecklingen.

”Men jag kan säga att oavsett om ni hamnar i trubbel, flyr från polisen, sätter er i en bil eller väntar på den andra, så känns det väldigt häftigt att spela med dem tillsammans. Det känns som att du tar hand om dem, om det är den typen av upplevelse du är ute efter.”

Veckans gameplay-visning bjöd på mängder av nya detaljer och en senare rapport bekräftade att spelet kommer att släppas med 30 fps. För dig som vill komma ikapp har vi samlat 16 saker vi fick reda på från den utökade visningen av GTA 6 inför lanseringen den 19 november.

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