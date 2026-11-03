Proton ber användarna om ursäkt efter att internt dokument avslöjat hårda AI-krav vid utvecklingen av företagets integritetsprodukter

Proton säger att företaget inte kommer att ”intervjua om” vissa anställda angående deras AI-användning.

Företaget lovar att ”användningen av AI aldrig kommer att ske på bekostnad av säkerheten”.

Protons teknikchef publicerar företagets interna AI-manifest på företagets blogg.

Det integritetsfokuserade mjukvaruföretaget Proton verkar ha backat från ett beslut om att intervjua anställda på nytt om deras AI-användning. Detta efter att företaget i ett uttalande på sociala medier medgett att det inte hade ”levt upp till de höga krav som ni med rätta ska kunna ställa på oss”.

Det schweiziska företaget presenterade tre löften till sina användare, däribland användare av Proton Mail och Proton VPN. Uttalandet kom som en reaktion på de läckta uppgifterna om att AI-användning skulle tvingas igenom inom företaget med hot om uppsägningar om de anställda inte rättade sig efter kraven.

Utöver att slå fast att företaget faktiskt inte kommer att intervjua anställda på nytt och att inga jobb kommer att försvinna på grund av AI-användning lovade Proton också att dess ”användning av AI aldrig kommer att ske på bekostnad av säkerheten”. Företaget försäkrade dessutom att det ”inte installerar övervakningsprogram på de anställdas bärbara datorer för att mäta hur mycket AI-genererad kod de producerar”.

I uttalandet på X lovade Proton också att offentliggöra och släppa flera av sina interna verktyg som öppen källkod, samt att publicera information om hur kodgranskningar och säkerhetsgranskningar genomförs. Syftet är att skapa transparens och visa att företaget faktiskt håller vad det lovar.

Uttalandet kommer samtidigt som en våg av stöd från nuvarande anställda på Reddit och X. Flera anställda har trätt fram med sina riktiga namn och tillbakavisat stora delar av innehållet i det ursprungliga läckta mejlet. Många kommentatorer på dessa plattformar har dock föreslagit att det i stället kan röra sig om en samordnad PR-insats.

(Image credit: Proton)

Protons AI-manifest

Vad som däremot står klart är företagets beslutsamhet att använda AI för att driva verksamheten framåt. Söndagen den 1 november, två dagar efter att uppgifterna om läckan publicerades, offentliggjorde Protons teknikchef Bart Butler innehållet i ett internt dokument om AI-användning. Dokumentet, med titeln ”AI @ Proton, Engineering Manifesto”, hade han skickat ut till personalen en månad före händelsen.

I dokumentet gör Butler Protons inställning till hur företagets mjukvaruutvecklare ska använda AI glasklar.

”Ditt jobb har förändrats i grunden. Det handlar inte längre om att skriva kod och stora språkmodeller finns inte här för att hjälpa dig att skriva bättre kod snabbare”, skriver han i fetstil. ”Ditt jobb är att hjälpa språkmodellen att skriva bättre kod snabbare. Varje utvecklare är nu en teamledare, en chef, och dina direkt underställda är de modeller och agenter du använder.”

Med tanke på hur viktig och specifik den efterfrågade AI-användningen var är det kanske inte särskilt långsökt att tänka sig att det faktiskt kan ha funnits viss substans i de läckta uppgifterna om att anställda skulle intervjuas på nytt, oavsett om deras jobb verkligen stod på spel eller inte.

Längre fram i manifestet, som du kan ladda ner och läsa i sin helhet här, fortsätter Butler med att understryka sin syn på personalens betydelse och var deras värde ligger.

”Det här innebär inte slutet för expertkunskap. Språkmodellen är snabb. Du är långsam, men du bär med dig en livstids erfarenhet, omdöme och förståelse.”

Det kan kanske kännas betryggande för utvecklare som faktiskt har en livstids erfarenhet bakom sig, men vara betydligt tuffare läsning för nyutexaminerade som försöker få sina första jobb i branschen.

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”Programmering” är död, men inte mjukvaruutveckling

”Det innebär inte heller slutet för goda utvecklingsmetoder”, fortsätter han. ”Kodbaser med en genomtänkt arkitektur ger bättre underhållbarhet och högre utvecklingstakt. Dokumentation och tester är fortfarande avgörande.”

Manifestet avslutas med en uppmaning som speglar en värld i förändring, där Proton vill att både företaget och dess anställda ska hänga med i utvecklingen.

”Slutsatsen är att vi befinner oss i en ny värld. ’Programmering’ är död. Mjukvaruutveckling är det inte, och inte heller expertkunskap. Ditt gamla jobb är borta. Din nya roll som skapare kommer att låta dig göra mer och ha större påverkan än någonsin tidigare, om du tar vara på möjligheten.”

Det är oklart hur hårt Proton ursprungligen hade tänkt driva den föreslagna granskningen av personalens AI-användning, men företagets reaktiva uttalande på sociala medier tyder definitivt på att det ångrar åtminstone någon del av det inträffade. Om det handlar om behandlingen av de anställda, antydningarna om att produkternas kod skulle kunna bli mindre säker genom AI-användning eller båda delarna är svårt att avgöra.

Ur kundernas perspektiv finns det dock ytterligare ett mer konkret och mycket intressant resultat: vi kan sannolikt förvänta oss förbättringar av Protons integritetsfokuserade AI-tjänst Lumo tidigare än väntat.

Som en del av löftet om ökad transparens kring de interna verktygen kommer företaget nämligen att visa upp ”mer avancerade versioner av Lumo med större kapacitet, som aldrig tidigare har gjorts tillgängliga utanför företaget”. Det blir en välkommen distraktion för oss andra medan Proton försöker reda ut sina interna problem.