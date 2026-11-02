Apple avslöjar att nya iPad mini har ett mindre batteri – men det är faktiskt något positivt

Åttonde generationens iPad mini har ett batteri med en kapacitet på 4 900 mAh

Det är en liten minskning jämfört med föregångaren

Den faktiska batteritiden har däremot inte försämrats

Apple har alltid varit ganska förtegna när det gäller batterikapaciteten i sina enheter, men EU regler innebär att företaget numera måste offentliggöra den här informationen. Nu har vi fått veta att nya iPad mini från 2026 har ett batteri med en kapacitet på 4 900 mAh.

Som Notebookcheck påpekar är det mindre än batterikapaciteten på 5 034 mAh hos sjunde generationens iPad mini, som lanserades 2024. Det motsvarar ungefär 97 procent av den tidigare kapaciteten, så det handlar inte om någon särskilt stor minskning.

Den minskade batterikapaciteten måste dock vägas mot allt annat som nya iPad mini erbjuder, bland annat en OLED-skärm för första gången och den snabba A20 Pro-processorn (samma som sitter i nya iPhone 18 Pro).

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Förhandsbokningarna av Apples minsta surfplatta har nu öppnat och leveranserna väntas börja fredagen den 6 november. Priserna börjar 9 295 kronor för modellen med enbart Wi-Fi och 128 GB lagringsutrymme. Färgalternativen är Midnatt (grå) och Stjärnglans (gräddvit).

Ett mindre batteri kan faktiskt vara något positivt

Detta är den första iPad mini-modellen med en OLED-skärm. (Image credit: Apple)

Vid första anblick kan det kännas som en besvikelse att nya iPad mini har ett mindre batteri än föregångaren, men det är bara en del av bilden. Precis som med alla moderna teknikprylar är batterikapaciteten bara en av flera faktorer som påverkar batteritiden.

Apple uppger att den faktiska batteritiden hos den nya surfplattan är oförändrad: upp till tio timmar mellan laddningarna vid surfning via Wi-Fi eller videouppspelning, alternativt nio timmars surfning om du är ansluten till internet via mobilnätet.

Du förlorar alltså ingen batteritid alls. Eftersom batterikapaciteten är mindre har nya iPad mini dessutom blivit något tunnare och lite lättare än sin direkta föregångare. Den minskade kapaciteten är med andra ord faktiskt en fördel.

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