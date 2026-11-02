Apple avslöjar att nya iPad mini har ett mindre batteri – men det är faktiskt något positivt
Batterikapacitet kontra batteritid.
- Åttonde generationens iPad mini har ett batteri med en kapacitet på 4 900 mAh
- Det är en liten minskning jämfört med föregångaren
- Den faktiska batteritiden har däremot inte försämrats
Apple har alltid varit ganska förtegna när det gäller batterikapaciteten i sina enheter, men EU regler innebär att företaget numera måste offentliggöra den här informationen. Nu har vi fått veta att nya iPad mini från 2026 har ett batteri med en kapacitet på 4 900 mAh.
Som Notebookcheck påpekar är det mindre än batterikapaciteten på 5 034 mAh hos sjunde generationens iPad mini, som lanserades 2024. Det motsvarar ungefär 97 procent av den tidigare kapaciteten, så det handlar inte om någon särskilt stor minskning.
Den minskade batterikapaciteten måste dock vägas mot allt annat som nya iPad mini erbjuder, bland annat en OLED-skärm för första gången och den snabba A20 Pro-processorn (samma som sitter i nya iPhone 18 Pro).
Förhandsbokningarna av Apples minsta surfplatta har nu öppnat och leveranserna väntas börja fredagen den 6 november. Priserna börjar 9 295 kronor för modellen med enbart Wi-Fi och 128 GB lagringsutrymme. Färgalternativen är Midnatt (grå) och Stjärnglans (gräddvit).
Ett mindre batteri kan faktiskt vara något positivt
Vid första anblick kan det kännas som en besvikelse att nya iPad mini har ett mindre batteri än föregångaren, men det är bara en del av bilden. Precis som med alla moderna teknikprylar är batterikapaciteten bara en av flera faktorer som påverkar batteritiden.
Apple uppger att den faktiska batteritiden hos den nya surfplattan är oförändrad: upp till tio timmar mellan laddningarna vid surfning via Wi-Fi eller videouppspelning, alternativt nio timmars surfning om du är ansluten till internet via mobilnätet.
Du förlorar alltså ingen batteritid alls. Eftersom batterikapaciteten är mindre har nya iPad mini dessutom blivit något tunnare och lite lättare än sin direkta föregångare. Den minskade kapaciteten är med andra ord faktiskt en fördel.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David Nield Freelance Contributor