”En iPhone Duo utan vikbar skärm”: läcka visar att en ny iPad mini är på väg och avslöjar möjliga färger för HomePod mini 2

En åttonde generationens iPad mini har dykt upp i Apple-kod

Enheten kan lanseras redan nästa månad

Den kan få sällskap av en uppdaterad HomePod mini

Betyder den officiella lanseringen av iPhone Duo att iPad mini kommer att fasas ut i det tysta? Inte enligt nya Apple-läckor, som tyder på att den minsta iPad-modellen kommer att få en uppdatering inom kort.

Det blir i så fall iPad mini 8 och efterföljaren till iPad mini 7 som lanserades i oktober 2024. Referenser till den nya modellen har upptäckts i Apple-kod av MacRumors-skribenten Aaron Perris.

Koden avslöjar ett par bilder på kommande iPad mini, med en frontkamera placerad för användning i liggande läge, vilket gör att den hamnar i linje med Apples övriga iPad-modeller. Det finns också en liten utskärning högst upp i skärmglaset, som sannolikt är avsedd för en högtalare.

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Enligt Bloombergs Mark Gurman kan enheten lanseras redan nästa månad, vilket skulle stämma överens med oktoberlanseringarna för flera tidigare iPad mini-modeller. En av uppgraderingarna vi väntar oss den här gången är förbättrad vattentålighet.

Ännu en HomePod mini är också på väg

Kommer du ihåg HomePod mini? (Image credit: TechRadar)

Det här blir förstås den första iPad mini-modellen som lanseras i iPhone Duo-eran, vilket fick en Reddit-användare att beskriva den som ”iPhone Duo: versionen som inte går att vika”. Skärmen på sjunde generationens iPad mini mäter 8,3 tum, medan huvudskärmen på iPhone Duo är nästan lika stor med sina 7,6 tum.

Det verkar dock fortfarande finnas plats på marknaden för båda – inte minst eftersom iPhone Duo har ett startpris på 26 995 kronor med 256 GB lagring, medan nuvarande iPad mini kostar från 8 295 kronor med 128 GB lagring.

Andra Apple-rykten (också dold Apple-kod som hittats av MacRumors-skribenten Aaron Perris) har avslöjat några potentiella nya färger för HomePod mini 2: grön, rosa, blå, vit och svart.

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Det är en ganska stor förändring jämfört med dagens utbud av gult, orange, blått, vitt och midnatt, och även här verkar en lansering i oktober sannolik. Den första HomePod mini presenterades så långt tillbaka som i oktober 2020.

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