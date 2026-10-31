Vem behöver Hitta mina hörlurar när man har ChatGPT? En person hittade sin borttappade Bose-earbud bland grus med hjälp av AI

Föreställ dig följande scenario. Du är i parken med familjen och springer för att komma ikapp dem när fodralet till dina earbuds plötsligt ramlar ur fickan och hörlurarna flyger åt olika håll. Du hittar den ena, men den andra är spårlöst försvunnen och allt du ser omkring dig är grus. Vem ska du be om hjälp?

För Reddit-användaren Just-a-fungi893 var svaret enkelt: ChatGPT.

”Jag ägnade säkert tio minuter åt att leta, trots att jag visste att det i princip var omöjligt att hitta en pytteliten vit earbud i ett hav av vitt grus, särskilt när solen höll på att gå ner”, förklarade användaren. ”Jag använder ChatGPT till MASSOR av saker och plötsligt slog det mig att jag kunde be den om hjälp i stället för att fortsätta söka av området helt i onödan.”

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Fem minuter senare hade ägaren återförenats med sin earbud, efter att ChatGPT pekat ut den exakta platsen på ett av fotografierna.

Det beror inte på att ChatGPT har några magiska krafter, utan på att stora språkmodeller med bildanalys kan vara riktigt bra på att upptäcka små detaljer i stora bilder. Earbuds bland grus, nålar i höstackar eller tecken på tumörer i röntgenbilder – allt handlar om mönsterigenkänning.

Dags att välkomna våra nya AI-härskare? Nja, knappast

Hur rolig historien än är (vi hade aldrig kommit på tanken att fotografera marken och låta en chattbot leta, så det var verkligen smart tänkt) fick en annan kommentar i Reddit-tråden oss att skratta.

Mindless-Apricot-236 berättade att personen en gång tappade bort en skruv utomhus, laddade upp en bild till ChatGPT och ”bad oraklet hjälpa mig att hitta den. Den sa att den hade hittat den. Visade mig bilden ... Den hade bara ändrat originalbilden och lagt dit en skruv, haha.”

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Andra kommentatorer hade förslag som inte involverade AI överhuvudtaget. Användaren 4-jr1 föreslog exempelvis: ”Vad sägs om att du nästa gång bara öppnar Spotify och lyssnar efter den enda stenen bland hundratals som börjar sjunga?”

Det skulle dock inte fungera om hörlurarna inte var påslagna och parkopplade. Bose QuietComfort Earbuds startar exempelvis inte förrän de sitter i öronen.

En annan användare, SpehlingAirer, tipsade om en mer traditionell metod: ”När något sådant här händer mig brukar jag slå på mobilens ficklampa och hålla den nära marken, så att ljuset lyser nästan horisontellt. Ljuset reflekteras ofta tillräckligt olika från underlaget (grus, mattor, gräs och så vidare) och den blanka plasten för att man snabbt ska kunna upptäcka föremålet.”

Många av marknadens bästa earbuds har förstås också någon form av Hitta-funktion som gör det möjligt att lokalisera dem via telefonen.

Men det är ändå trevligt att veta att alla de där åren då vi har identifierat cyklar, trappor och trafikljus i hemsidors CAPTCHA-tester faktiskt har lett någonstans. Datorseende har blivit otroligt avancerat.

När det gäller hur tillförlitlig tekniken är låter vi en kommentar från AnalogAngeleno tala för sig själv:

”Jag testade något liknande i ett antikvariat. Jag tog en bild av bokhyllan och bad ChatGPT hjälpa mig att leta efter böcker eftersom de inte stod i någon särskild ordning. Tyvärr började den hitta på böcker som inte ens fanns där.”

Resultaten kommer förstås att variera beroende på vilken typ av uppgift du försöker lösa och vilken AI-modell du använder. I det här fallet fungerade det uppenbarligen tillräckligt bra och det verkar vara ett smart knep att ha i bakhuvudet nästa gång en earbud försvinner.

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