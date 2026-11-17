Xiaomi presenterar Clip, företagets första earbuds med clip-on-design

De är små, låter bra och har en funktion som minskar ljudläckage ...

... men priset är fortfarande okänt

Efter de ganska nedslående Xiaomi OpenWear Stereo Pro är den kinesiska teknikjätten tillbaka med ett nytt par öppna earbuds och den här gången kan företaget ha lyckats betydligt bättre. Xiaomi Clip är märkets första öppna earbuds med clip-on-design och de är klart bättre.

De nya hörlurarna presenterades tillsammans med företagets aktivitetsarmband Smart Band 11 och visar att Xiaomi nu hakar på den enorma trenden med öppna earbuds, som låter dig höra vad som händer omkring dig samtidigt som du lyssnar på musik.

Vi börjar med de ”dåliga” nyheterna. Jag fick Xiaomi Clip skickade till mig i förväg för att testa dem (mer om mina intryck nedan), men jag fick inte veta när de börjar säljas eller, ännu viktigare, vad de kommer att kosta.

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Det är ännu oklart exakt vilka marknader de släpps på, så när Xiaomi Clip kan börja säljas i Sverige och vad det svenska priset i så fall blir vet jag inte. Jag skulle dock gissa på ett pris omkring 1 500 kronor, baserat på vad liknande hörlurar kostar. Det är viktigt att understryka att detta bara är en uppskattning och inte något bekräftat pris.

Det är också anledningen till att jag ännu inte kan ge något definitivt omdöme om hur prisvärda de faktiskt är.

Mina första veckor med Xiaomi Clip

(Image credit: Future)

Jag har testat Xiaomi Clip i två veckor inför lanseringen. Även om jag ännu inte har skrivit någon fullständig recension av hörlurarna tyder mina första intryck på att de faktiskt kan vara de bästa öppna earbuds jag hittills har testat.

Så fort jag plockade upp dem ur förpackningen blev jag förvånad över hur litet laddningsfodralet är. Jag älskar kompakta fodral eftersom de gör hörlurarna enklare att ta med sig och fodralet till Xiaomi Clip är verkligen pyttelitet.

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Själva hörlurarna har en ganska normal storlek för den här typen av design och använder en styvare båge än de flesta andra öppna earbuds. Till en början trodde jag därför att de skulle klämma lite när jag hade dem på mig, men efter ett antal löprundor och cykelturer kan jag glatt konstatera att jag hade fel.

Xiaomi Clip använder ett högtalarelement på 11 mm, så de har inte riktigt lika imponerande specifikationer som vissa konkurrenter. Däremot gillar jag den enkla och charmiga ljudprofil som Xiaomi har valt.

Det handlar om en klassisk V-formad ljudprofil med den energiska bas och tydliga diskant som man gärna vill ha i träningshörlurar, men också med en överraskande hög detaljrikedom i mellanregistret.

En funktion från OpenWear Stereo Pro som jag verkligen uppskattade har dessutom fått följa med. Hörlurarna är utformade för att minska ljudläckage, vilket motverkar det vanliga problemet med öppna earbuds där personerna bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Däremot saknas en annan funktion som är vanlig hos clip-on-hörlurar. Det finns nämligen en särskild höger- och vänsterhörlur, så du kan inte använda vilken som helst i valfritt öra, trots att de ser nästan identiska ut.

Jag har faktiskt råkat sätta fel hörlur i respektive öra flera gånger. Det är inget stort problem, bara ett litet irritationsmoment. Som det ser ut nu kan Xiaomi Clip mycket väl bli de första öppna earbuds som jag ger fem av fem stjärnor.

Allt hänger helt enkelt på vad de kommer att kosta när de lanseras. Fortsättning följer ...

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