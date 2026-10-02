Samsung presenterar sina första öppna clip-on-hörlurar – med en smart Galaxy Buds 4-funktion, men du kan inte köpa dem än

Samsung presenterar sina första öronmanschett-liknande hörlurar, Galaxy Buds On

Öppna clip-on-hörlurar med C-formad brygga, huvudgester och andra funktioner

Har än så länge bara presenterats för den koreanska marknaden – global lansering är ännu inte bekräftad

Vi har hört läckor om nya öppna hörlurar från Samsung i flera månader nu, men nu får vi hitta någon annan ryktesprodukt att spekulera kring, eftersom Samsung äntligen har presenterat sina nya hörlurar i form av Samsung Galaxy Buds On.

Det här är Samsungs efterlängtade försök att ge sig in på marknaden för de bästa öppna hörlurarna, och tajmingen kunde knappast vara bättre eftersom nya siffror visar att segmentet växer snabbt. Den här typen av hörlurar blockerar inte hörselgången, vilket gör att du fortfarande kan höra omgivningen. Ursprungligen riktade de sig främst till löpare och cyklister, men nu har de även blivit poppis även bland annat bud, förare och pendlare.

Med det sagt kan Samsung Galaxy Buds On för närvarande bara köpas i Sydkorea, eftersom det är den enda marknad där hörlurarna hittills har bekräftats. Enligt Samsung kommer de att lanseras på fler marknader längre fram, men några specifika lanseringsdatum finns ännu inte.

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Hörlurarna börjar säljas den 27 oktober för 299 000 won, vilket motsvarar cirka 2 200 kronor. Om vi blandar lite spekulation med en gnutta sammanhang ligger det ungefär mitt emellan de koreanska priserna för Galaxy Buds 4 och Galaxy Buds 4 Pro. Ett internationellt pris på omkring 2 000 kronor känns därför som en rimlig gissning, om Samsung placerar dem ungefär mitt emellan de två modellerna även på andra marknader.

Så vad bjuder lurarna på?

Nog med prisspekulationer – vad är det egentligen som är speciellt med de här hörlurarna? Till att börja med kommer de i ett fodral som ser väldigt likt det till Galaxy Buds 4-modellerna, med ett genomskinligt lock, och vi uppskattar att Samsung håller fast vid samma designspråk.

I övrigt ser de ut som ganska typiska öppna hörlurar, med en högtalardel och en motvikt som binds samman av en båge. Till skillnad från många andra märken som lanserar hörlurar med clip-on-design har Samsung inte ägnat en evighet åt att hylla konstruktionen. Företaget säger helt enkelt att det har analyserat olika öronformer för att se till att högtalaren och batteriet är välbalanserade.

När det gäller ljudet vet vi återigen ganska lite, men de ska tydligen använda något som kallas ”TwinBoost speakers”, vilket låter mer som någon bilteknik man skulle höra skrytas om i Formel 1. Namnet antyder att det kan röra sig om dubbla element i varje hörlur, men vi får vänta och se för att få det bekräftat.

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Vad Samsung däremot har beskrivit i detalj är funktionerna som Galaxy Buds On kommer att erbjuda. Det finns teknik för att minska ljudläckage, ungefär som hos Xiaomi OpenWear Stereo Pro, så att människor i närheten slipper höra vad du lyssnar på. Det finns touchkontroller på motvikten, men också stöd för huvudgester och röstkommandon, precis som hos Galaxy Buds 4-modellerna.

Om du äger en Samsung Galaxy-telefon kan du använda hörlurarna tillsammans med Galaxy AI och dessutom dra nytta av snabb parkoppling. Batteritiden för själva hörlurarna uppges vara 9,5 timmar, vilket är betydligt bättre än hos de andra senaste Galaxy Buds-modellerna.

Samsung har bekräftat att företaget kommer att avslöja mer om Galaxy Buds On i samband med den officiella lanseringen i Sydkorea den 27 oktober, så då bör vi få en bättre bild av vad de har att erbjuda. Vi återkommer också så snart vi får veta mer om ett internationellt lanseringsdatum.

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