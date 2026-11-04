Apple bekräftar planer på att ta betalt för utökad tillgång till Siri AI – så hur mycket av den nya AI:n får du egentligen gratis?

Apple kan införa användningsbegränsningar för Siri AI i framtiden, med möjlighet att betala för utökad tillgång

Det återstår att se hur mycket det kommer att kosta och hur prismodellen kommer att bli

AI-bearbetning direkt på enheten kommer fortfarande att vara gratis, men mer krävande uppgifter som AI-bildredigering kommer sannolikt att räknas mot din dagliga användningsgräns

Under Apples kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2026 deltog den nya VD:n John Ternus tillsammans med finanschefen Kevan Parekh och den operativa chefen Sabih Khan för att diskutera resultatet från det gångna kvartalet. Under samtalet bekräftade de tre cheferna i förbifarten att Siri AI snart kan få användningsbegränsningar.

Vi har nu testat Siri AI ordentligt och funnit att den är en förvånansvärt bra personlig assistent på Apples olika enheter, efter flera år då Siri har hänvisat svårare frågor vidare till ChatGPT. Men en användningsgräns skulle kunna begränsa hur användbar Apples assistent faktiskt är.

Den som vill använda Siri som sin främsta källa till AI-genererade svar och dra full nytta av Apples AI-funktioner för bildredigering kommer att behöva betala för utökad tillgång. Än så länge finns det inga uppgifter om hur mycket användare kommer att behöva betala på respektive iCloud+-nivå för att kunna utnyttja Siri AI fullt ut.

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AI-bearbetning på servrar kan öka kostnaderna

”Fördelningen mellan Siri-bearbetning på enheten och i molnet befinner sig fortfarande i ett väldigt tidigt skede, så det är svårt att förutsäga exakt hur kostnaderna kommer att fördelas”, förklarade Parekh. ”På själva enheten är det naturligtvis väldigt, väldigt effektivt. Det finns egentligen inga direkta kostnader kopplade till det. Men på serversidan har vi vissa kostnader för AI-bearbetningen.”

Siri AI har hittills fått en något begränsad lansering och släpptes i mitten av september på engelska som en del av uppdateringen till iOS 27. Siri AI använder en kombination av bearbetning direkt på enheten och Private Cloud Compute, så innan Apple får en tydligare bild av hur stor efterfrågan från Siri AI-användare faktiskt blir är kostnaderna fortfarande osäkra.

”Jag tror att vi återigen måste komma ihåg att vi precis har lanserat det här och gjort det tillgängligt för fler användare”, tillade Parekh. ”Vi befinner oss därför fortfarande i ett väldigt, väldigt tidigt skede när det gäller att förstå hur kostnaderna fördelas, liksom vilka ytterligare behov vi kan få när det gäller beräkningskapacitet.”

Det finns naturligtvis en anledning till att Apple har valt att använda Private Cloud Compute för vissa uppgifter. Eftersom din telefon innehåller ganska känsliga personuppgifter som Siri AI kan behöva komma åt erbjuder Private Cloud Compute ett sätt att behandla dessa uppgifter i en anonymiserad och integritetsfokuserad miljö.

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En stor del av Siri AI bearbetning sker direkt på enheten, men uppgifter som kräver mer resurser än en iPhone kan erbjuda kan skickas vidare till Private Cloud Compute. Det innebär dock också kostnader för beräkningskapacitet som Apple måste stå för.

”När det gäller agentbaserade funktioner ser vi dem som lovande verktyg för användarna”, sade Ternus. ”Vi vill bara säkerställa att användarna är medvetna om vad de ger tillgång till. Vi vill se till att det här görs på ett sätt som skyddar säkerheten och den personliga integriteten.”

”Det kan handla om dina kontakter, din kommunikation, hälsouppgifter eller ekonomiska uppgifter, allt sådant. Siri kan använda den informationen och hjälpa dig att komma åt den på ett mycket säkert och privat sätt, utan att någon annan får tillgång till den.”

Så vad blir gratis?

När det gäller att använda Siri AI gratis bör enklare uppgifter som kan hanteras direkt på enheten fortsätta att vara tillgängliga för alla användare. Men om du vill utföra en mer avancerad uppgift eller använda Apples AI-funktioner för bildredigering, som kräver kraftfullare hårdvara, kan du komma att nå den dagliga användningsgränsen.

Som Apple förklarade i fotnoterna till lanseringen av Siri AI är det specifikt användningen av företagets molnbaserade AI-modeller som kommer att räknas mot användningsgränsen.

”Dagliga begränsningar kan variera beroende på funktion, hur komplex förfrågan är, systembelastning, systempolicyer och andra faktorer. Utökad tillgång till sådana funktioner kommer att erbjudas mot en avgift i framtiden.”

Hur stora dessa kostnader blir återstår att se, men att bara skriva ett mejl eller be Siri hitta en video som en vän nämnde i ett meddelande för några dagar sedan borde inte innebära några större problem.

Däremot bör du framöver vara uppmärksam på vilka funktioner som kräver Apples molnbaserade AFM 3-modeller, exempelvis de intelligenta verktygen för bildredigering och Image Playground.

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