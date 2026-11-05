Apple bekrefter planer om å ta betalt for utvidet tilgang til Siri AI – så hvor mye av den nye KI-en får du egentlig gratis?

Apple kan komme til å innføre bruksbegrensninger for Siri AI i fremtiden, med mulighet for å betale for utvidet tilgang.

Det gjenstår å se hva det vil koste, og hvordan prismodellen vil se ut.

KI-behandling som utføres direkte på enheten, vil fortsatt være gratis, men mer krevende oppgaver – som KI-basert bilderedigering – vil sannsynligvis telle med i den daglige brukskvoten.

Under Apples presentasjon av kvartalstallene for fjerde kvartal 2026, diskuterte den nye administrerende direktøren John Ternus, finansdirektør Kevan Parekh og driftsdirektør Sabih Khan resultatene fra det foregående kvartalet. I løpet av samtalen nevnte de tre lederne – nærmest i forbifarten – at Siri AI snart kan bli underlagt bruksbegrensninger.

Vi har nå testet Siri AI grundig og funnet ut at den fungerer som en overraskende kapabel personlig assistent på Apples ulike enheter – en betydelig endring etter år der Siri har overlatt mer komplekse forespørsler til ChatGPT. En bruksbegrensning kan imidlertid begrense den faktiske nytten av Apples assistent.

De som ønsker å bruke Siri som sin primære kilde til KI-genererte svar, eller som vil utnytte Apples KI-drevne bilderedigeringsfunksjoner fullt ut, må betale for utvidet tilgang. Foreløpig foreligger det ingen informasjon om de spesifikke kostnadene – eller hvilket iCloud+-abonnement som kreves – for å låse opp alle mulighetene i Siri AI.

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KI-prosessering på servere kan øke kostnadene

«Balansen mellom prosessering på selve enheten og skybasert prosessering for Siri er fortsatt på et svært tidlig stadium, så det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvordan kostnadene vil fordele seg,» forklarte Parekh. «Prosessering på enheten er naturligvis svært effektiv – det er i praksis ingen direkte kostnader knyttet til dette. På serversiden påløper det imidlertid visse kostnader for selve AI-behandlingen.»

Så langt har utrullingen av Siri AI vært noe begrenset; den ble lansert i midten av september på engelsk, som en del av oppdateringen til iOS 27. Siri AI benytter en kombinasjon av prosessering på enheten og «Private Cloud Compute». Følgelig er kostnadene usikre frem til Apple får et klarere bilde av den faktiske etterspørselen fra brukere av Siri AI.

«Igjen er det viktig å huske på at vi nettopp har lansert dette og gjort det tilgjengelig for en bredere brukergruppe,» la Parekh til. «Vi befinner oss derfor fortsatt på et svært tidlig stadium når det gjelder å forstå hvordan kostnadene fordeler seg, samt hvilken ytterligere datakraft som eventuelt vil kreves.»

Det er selvsagt en grunn til at Apple har valgt å bruke «Private Cloud Compute» til visse oppgaver. Siden telefonen din inneholder sensitive personopplysninger som Siri AI kan ha behov for å få tilgang til, gir «Private Cloud Compute» en mulighet til å behandle denne informasjonen i et anonymisert miljø der personvernet står i sentrum.

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Selv om en stor del av prosesseringen i Siri AI foregår direkte på enheten, kan oppgaver som krever mer ressurser enn en iPhone kan tilby, flyttes til «Private Cloud Compute». Dette medfører imidlertid datakostnader som Apple må dekke. «Når det gjelder agentbaserte funksjoner, ser vi på disse som lovende verktøy for brukerne,» sa Ternus. «Vi ønsker bare å sikre at brukerne er klar over hva de gir tilgang til. Vi vil sørge for at dette skjer på en måte som ivaretar sikkerheten og personvernet.»

«Dette kan gjelde kontaktene dine, kommunikasjonen din, helsedata eller finansiell informasjon – slike ting. Siri kan bruke denne informasjonen og hjelpe deg med å få tilgang til den på en svært sikker og privat måte, uten at noen andre får innsyn i den.»

Men hva blir gratis?

Når det gjelder gratis bruk av Siri AI, burde enklere oppgaver som kan håndteres direkte på enheten, fortsatt være tilgjengelige for alle brukere. Hvis du derimot ønsker å utføre mer avanserte oppgaver eller benytte Apples AI-drevne bilderedigeringsfunksjoner – som krever kraftigere maskinvare – kan du etter hvert nå en daglig bruksgrense.

Som Apple forklarte i fotnotene i forbindelse med lanseringen av Siri AI, er det spesifikt bruken av selskapets skybaserte AI-modeller som vil telle med i denne bruksgrensen.

«Daglige grenser kan variere avhengig av funksjonen, forespørselens kompleksitet, systembelastning, retningslinjer og andre faktorer. Utvidet tilgang til slike funksjoner vil i fremtiden tilbys mot betaling.»

Hva prisen vil bli, gjenstår å se, men enkle handlinger – som å utforme et utkast til en e-post eller be Siri finne en video som en venn nevnte i en melding for noen dager siden – bør ikke by på noen nevneverdige problemer.

Fremover burde du imidlertid være oppmerksom på hvilke funksjoner som er avhengige av Apples skybaserte AFM 3-modeller – for eksempel de intelligente bilderedigeringsverktøyene og Image Playground.

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