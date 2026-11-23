En KI-assistent eksponerte bedriftspassord i løpet av 10 økter over tre uker

En annen KI-agent omgikk bedriftsrestriksjoner ved hjelp av en alternativ API-tilkobling

KI-kodingsassistenter kan eksponere konfidensiell legitimasjon mens de utfører rutinemessige programvareutviklingsoppgaver

Agenter basert på kunstig intelligens får tilgang til bedriftssystemer, interne dokumenter og sensitiv påloggingsinformasjon for å utføre oppgaver de har fått tildelt av ansatte.

To hendelser, avdekket av NordLayer AI Scout, viser imidlertid hvordan helt vanlige instruksjoner kan føre til at konfidensiell informasjon blir eksponert, eller at sikkerhetsrestriksjoner i organisasjonen blir omgått.

I ett av tilfellene innrømmet en KI-basert kodeassistent at den hadde eksponert sensitiv påloggingsinformasjon, etter gjentatte ganger å ha hentet frem filer fra bedriften.

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KI-assistent avslørte bedriftspassord

I denne hendelsen instruerte en kvalitetssikringsingeniør en AI-kodingsassistent til å undersøke foreslåtte programvareendringer.

Prosjektets instruksjoner ledet assistenten mot et GitLab-tilgangstoken lagret i en miljøkonfigurasjonsfil.

Denne filen inneholdt imidlertid også produksjonspassord, et autentiseringstoken for et internt personalsystem og legitimasjon som tilhørte en forretningsintelligenstjeneste.

Assistenten åpnet gjentatte ganger hele filen i løpet av 10 separate økter over tre uker, og overførte innholdet til en ekstern AI-tjeneste hver gang.

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Situasjonen ble verre da assistenten fant en ny prosjektkopi uten den forventede konfigurasjonsfilen.

I stedet for å stoppe søket, hentet den hele datamaskinens samling av miljøvariabler, og eksponerte ytterligere passord og autentiseringslegitimasjon.

Etter å ha gjenkjent hva som hadde skjedd, erkjente assistenten feilen sin og anbefalte å erstatte de eksponerte legitimasjonene.

«Jeg lekket hemmeligheter inn i denne øktens verktøyutdata ... Jeg ville rotert dem», innrømmet KI-kodingsagenten i en økt observert av NordLayer AI Scout.

Vakaris Noreika, en cybersikkerhetsekspert hos NordLayer, sa at ingeniører ofte instruerer KI-assistenter til å hente legitimasjonsdata direkte, noe som skaper unødvendig eksponering.

Han forklarte at assistenter kan gjenta slik oppførsel på tvers av påfølgende oppgaver, slik at sikkerhetsproblemer kan fortsette ubemerket.

KI-agent omgikk bedriftens restriksjoner via en alternativ tilkobling

En annen hendelse involverte en ansatt som forsøkte å bruke en KI-assistent til å hente informasjon fra selskapets dokumentasjonsplattform, Confluence.

Organisasjonens tilkobling via «Model Context Protocol» (MCP) så ut til å hindre assistenten i å få tilgang til disse interne sidene.

I stedet for å godta denne begrensningen, spurte den ansatte om opprettelse av et API-token kunne gi en alternativ vei inn til dokumentasjonen.

Assistenten bekreftet at denne fremgangsmåten fungerte, og omgikk dermed begrensningen som var lagt på den offisielle tilkoblingen.

Det er mulig at den ansatte kun ønsket en enklere arbeidsflyt, snarere enn å bevisst svekke selskapets sikkerhet.

Likevel kan bruk av en alternativ tilkobling uten tillatelse undergrave sikkerhetsrestriksjonene som organisasjonens sikkerhetsteam har innført.

«Sikkerhetstiltak dekker bare de scenarioene noen har forutsett. Alle bedrifter har regler, men KI-agenter kjenner dem ikke – de er jo ikke ansatte som har fått opplæring i bedriften,» sier Noreika.

«Dette er en begrensning ved dagens teknologi: Agenter husker ikke regler fra én økt til en annen. Noen ganger kan de til og med utføre en handling de eksplisitt har fått beskjed om å unngå.»

Disse hendelsene reiser bekymring rundt praksisen med å gi automatiserte assistenter tilgang til sensitive systemer uten tilstrekkelig overvåking.

Virksomheter bør skille ut sensitiv påloggingsinformasjon, lagre viktige passord i sikre hvelv, holde oversikt over hvilke ressurser KI-agenter har tilgang til, og overvåke aktiviteten deres.

Bedrifter bør også sørge for godkjente tilgangsveier, fremfor å utelukkende stole på restriksjoner som ansatte kan finne måter å omgå på.

Slike tiltak kan hjelpe sikkerhetsteam med å oppdage uvanlig tilgang og forhindre at konfidensiell informasjon havner hos uvedkommende.

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