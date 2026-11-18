OpenAI har nettopp lansert to nye GPT-6.2-modeller

GPT-6.2 Astra er beregnet på komplekse prosjekter, mens GPT-6.2 Sol er for hverdagsarbeid

Begge modellene er tilgjengelige for betalende abonnenter

OpenAI har nettopp lansert et par helt nye modeller for å holde oss på tå hev. Den første er GPT-6.2 Astra, utviklet for komplekse prosjekter, mens den andre er GPT-6.2 Sol, laget for daglig arbeid. Begge modellene er tilgjengelige fra og med 17. november 2026 i ChatGPT Work og Codex for brukere med abonnementene Plus, Pro, Enterprise og Edu. I tillegg vil begge bli tilgjengelige via OpenAIs API.

Du kan ikke bruke dem med en gratis konto, og de fungerer kun i «Work»-modus, ikke i «Chat»-modus.

Ifølge OpenAI leverer begge modellene bedre resultater på krevende oppgaver samtidig som de bruker færre tokens – noe som betyr at du får mer ut av brukskvotene dine. OpenAI opplyser at GPT-6.2 Astra oppnådde 5,2 poeng mer enn GPT-6 Astra i testen «Agents’ Last Exam», til under en tredjedel av den anslåtte API-kostnaden per oppgave. Den scoret også 5,5 poeng bedre enn Claude Fable 5.2, til bare 5 % av kostnaden.

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For å vise hva som er mulig med den nye modellen, ba OpenAI-utvikler Thomas Ricouard GPT-6.2 om å gjenskape Paris i full skala, slik at han kunne gå eller kjøre gjennom byen i en nettleser. Modellen kombinerte gatekart med franske data om mer enn 131 000 bygninger. Thomas utforsket deretter byen og brukte skjermbilder for å vise modellen hva han ønsket å endre. Du kan utforske resultatet selv i Paris Atlas.

(Image credit: OpenAI)

En spasertur rundt i Paris

Vi lekte oss litt med Paris Atlas; det tar en stund å laste inn, men når det først er oppe, er det svært imponerende. Du velger et sted på et kart over Paris der du ønsker å gå, og blir plassert i en realistisk gate. Derfra kan du bevege deg rundt ved hjelp av piltastene på tastaturet. 3D-modeller av velkledde parisere går forbi deg i gaten, og du kan se deg fritt omkring. Du må faktisk navigere utenom menneskene. Hvis du vil få en følelse av hvordan det er å gå rundt i Paris, fungerer dette ganske bra.

Det er også en annen endring. For første gang får abonnenter på versjonen av ChatGPT Pro som koster 200 dollar i måneden, tilgang til «Ultrafast»-modus når de bruker GPT-6.2 Sol. Ultrafast-modus behandler forespørsler opptil åtte ganger raskere enn GPT-6 Astra i standardmodus i Codex, og var tidligere kun tilgjengelig for abonnenter på ChatGPT Pro 500. Abonnenter på Pro 500 og API-utviklere kan benytte Ultrafast-modus med begge modellene. OpenAI opplyser at kvalifiserte Enterprise- og Edu-brukere kan få tilgang til Ultrafast så snart administratoren for arbeidsområdet aktiverer funksjonen.

Med muligheten til å bygge imponerende prosjekter som Paris Atlas, er det tydelig at de nye modellene har en betydelig kraft. For de fleste er det store spørsmålet om noe av dette faktisk vil endre måten de bruker ChatGPT på.

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Hvis du bare stiller spørsmål, skriver e-poster eller genererer bilder, er svaret sannsynligvis nei. Men hvis du noen gang har ønsket å bygge ditt eget nettsted, lage et interaktivt verktøy for å holde styr på økonomien, eller gjøre en idé til en app om til noe du faktisk kan bruke, kan disse nye modellene utgjøre en reell forskjell.

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