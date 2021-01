Beste gaming-stol 2021

Hvis du er lysten på den mest komfortable gaming-opplevelsen du noensinne har hatt er det bare en ting å gjøre: Skaff deg en av de beste gaming-stolene lommeboka tåler. Særlig viktig er det å vurdere en slik stol om du kommer til å bruke time etter time på å komme deg gjennom alle de framifrå PC-spillene som eksisterer på markedet i dag – mange av oss trenger virkelig en stol spesiallaget for dette. For hva er vel vitsen med å ha den beste gaming-PC-en og den beste gaming-skjermen hvis man ikke kan ta disse i bruk? Det siste du vil ende opp med er å være ukomfortabel når du spiller, eller enda verre, ha vondt i ryggen når man er midt i en viktig kamp for å komme deg videre til neste brett.

Gjør deg selv (og kroppen din) en tjeneste og invester i den beste gaming-stolen. Valgmulighetene virker endeløse, men stol på oss når vi sier at det å finne den beste stolen for deg og din kropp er virkelig verdt innsatsen, og kanskje til og med prislappen.

Vår liste over de beste gaming-stolene i 2021 – der hver og en er håndplukket av oss i TechRadar – gjør jakten på den perfekte gaming-tronen enklere. Siden vi har en viss erfaring med å sitte på stumpen har vi en hel del førstehåndserfaring når det gjelder hva man bør se etter i en gaming-stol. Det skal mye om du ikke har funnet noe som er perfekt for deg etter å ha gått gjennom denne listen.

Dette er de beste gaming-stolene i Norge akkurat nå:

Hvis du er ute etter en gaming-trone uten kompromisser er Epic Real Leather fra Noblechairs stolen for deg. (Image credit: noblechairs)

1. Noblechairs Epic (Real Leather) En skjønnhet kledd i lær Mål: 84 x 38 x 70 cm (B×D×H) | Setehøyde: 48-58 cm | Maksvekt: 180 kg 5 649 kr Les mer hos Dustin home Bruker ekte lær Særdeles justerbar Topp kvalitet Enkel å montere Armlener laget av plast Er for stor for små rom

Det er ikke en overdrivelse å betegne Noblechairs Epic Real Leather som en av de aller beste gaming-stolene. Alt fra det kryssede broderiet til det ekte læret man finner igjen i navnet vitner om en stol uten kompromisser. I tillegg er den overraskende kjapp og enkel å montere. Når man først har fått den ferdig er det såkalte Epic Real Leather-trekket en drøm å sitte på – og du kan skreddersy sitteposisjonen akkurat som du selv vil. Gjør oss bare én tjeneste: les manualen før du begynner å sette den sammen.

Det er det deilige trekket som løfter denne stolen høyt opp på vår liste over gaming-stoler. (Image credit: Arozzi)

2. Arozzi Vernazza (Soft Fabric) Myk, fleksibel og delikat Mål: 86 x 35 x 69 cm (B×D×H) | Setehøyde: 48-57 cm | Maksvekt: 145 kg 3 249 kr Les mer hos Dustin home Rask montering Svært behagelig stoff Gode justeringsmuligheter Litt stor ryggpute

For oss som sitter lenge foran skjermen, er det fort gjort å bli klam på baksiden. Med denne modellen har Arozzi tatt sin Vernazza-modell til nye høyder hva angår komfort over tid. Ikke bare har den gode justeringsmuligheter – den er også kledd i et behagelig, mykt og pustende stoff som gir gamerne muligheten til å fokusere over lengre perioder uten å bli svett oppover ryggen. Stoffet avgir også lite bevegelseslyd i motsetning til stoler som er kledd i for eksempel skinn og lær.

Utseendemessig skriker den ikke super-gamer lang vei, men det har for så vidt en viss appell det også. Det finnes nok av folk som trenger en god stol til kontorjobben sin, og med en nokså forsiktig fremtoning kan denne Arozzi-stolen faktisk være et godt alternativ. Mange stoler har detaljer eller egenskaper som fremstår som noe billige – det kan være kjipe armlener i plast eller begredelig rulleevne – men i dette tilfellet klarer vi ikke å peke på noe slik. Alt i alt et godt valg, om du har budsjettet til det.

Med mantraet Eat Sleep Game Repeat henvender denne stolen seg til hardcore-gamere. Eller dem som ønsker å være det ... (Image credit: Svive)

3. Svive Phoenix Tier 3 Streit, men god Mål: 51 x 50 x 81 cm (B×D×H) | Setehøyde: 49-56 cm | Maksvekt: 150 kg Komfortabel over tid Passe diskret Myke bevegelser For diskret for noen Irriterende tiltlås

Svive-brandet er Kompletts eget gaming-brand og Phoenix Tier 3 er bare én av stolene i et større sortiment. Men om det er én stol som virkelig snakker til gamerne der ute, så er det nok denne. For med mantraet Eat Sleep Game Repeat på stolryggen, treffer man utvilsomt en gruppe mennesker – i hjertet, kanskje, men også som en tupp i ræva til dem som kjenner seg litt for godt igjen.

Stolen tar seg selv sånn sett ikke veldig høytidelig. Men den tar komfort på alvor, og godt er det. Både nakkepute og korsryggpute følger med og sitter godt, og de kan også fjernes – noe korsryggputa antakelig vil være mest aktuell for. Ikke alle setter like stor pris på den.

Stolen er rask å montere, føles umiddelbart helt ålreit å sitte i, men det er først over tid at man blir glad i den. Dette er en stol som man ikke tenker så mye over at man sitter i, selv etter lange dager foran skjermen. Det er et godt tegn! Langt oftere opplever man klam eller stiv rygg etter slike dager.

På den annen side er det også etter utstrakt bruk i en god stund at problemer gjerne dukker opp. Vår stol har nå trøbbel med å låse tiltingen – på ett sted. Isteden er den låst på to steder, nokså nærme hverandre, og det medfører ubehagelig og irriterende slåing i stolen. Dette skjer antakelig ikke med alle eksemplarene.

Utover dette er stolen kattemyk. Den ser forholdsvis diskret ut, utover nevnte mantra, men det har også en appell for mange.

L33T Gaming E-Sport Pro Excellence ser temmelig røff ut og holder seg også bra over tid. (Image credit: L33T Gaming)

4. L33T Gaming E-Sport Pro Excellence Stilig stol som trenger litt tid Mål: 71 x 61 x 87 cm (B×D×H) | Setehøyde: 50-56 cm | Maksvekt: 150 kg Slank og stilig design Enkel å tilpasse Behagelig over tid Hard å sette seg ned i

L33T Gaming E-Sport Pro Excellence er kanskje et litt langt og hårete navn, men stolen er neimen ikke dum. Og den kan fås til en pris et stykke under omkringliggende konkurrenter. Vi har sett den nede i drøye 2000 kroner, og da får man mye for pengene.

Denne stolen er fin å se på, både for hardcore-gamere og for litt lekne kontorfolk. Ikke massiv og klumpete, men slank, elegant og tøff. I likhet med mange andre gaming-stoler vi har testet, er også denne noe masete å montere, men så fort stolryggen er skrudd på plass er utfordringene over.

L33T Gaming E-Sport Pro Excellence er overraskende hard å sette seg ned i, men nesten like overraskende er komforten som «gror» etter litt tid i stolen. Den føles altså ergonomisk behagelig etter hvert, selv om du kanskje ikke blir med denne stolen hjem allerede på første date.

Korsryggstøtte er bygd inn i stolryggen og nakkepute følger med. I skrivende stund er stolen tilgjengelig hos Coop Obs.

HyperX Stealth er en deilig og kul stol for gamerne. (Image credit: HyperX)

5. HyperX Stealth Solid og behagelig, men litt lat ... Mål: 55 x 70 x 137 cm (B×D×H) | Maksvekt: 150 kg 3 595 kr Les mer hos Elkjop Kule detaljer i stoffet Grei å tilpasse Meget komfortabel Hjulene låser seg Masete montering

HyperX Stealth er en av gamer-brandets egne gaming-stoler. HyperX er nok lenger framme når det kommer til gaming-headset, tastatur og annet tilbehør, men denne stolen biter godt fra seg – uten at det er noe trussel for deg som sitter oppi den!

Utseendet på HyperX Stealth er nokså tradisjonelt for en gaming-stol, men detaljene – som stoffvariasjon, søm og struktur – hever godfølelsen i stolen. Ja, den føles nesten litt luksuriøs. Velour-nakkeputa hjelper også til hva angår godfølelse, men hvis man setter seg ordentlig opp i stolen, er det grunn til å lure på om den er myntet på kortere folk. Nakkeputa føles unaturlig høyt opp på stolryggen for en mann på litt over 180 centimeter. Når det er sagt ligger vi jo gjerne og daffer litt lenger nedi stolen ...

Monteringen var, i likhet med mange andre stoler, litt frustrerende, men så fort den var på plass har den stort sett levd opp til forventningene til alle som har testet den. Komforten slår til umiddelbart og svekkes ikke over tid. Tilpasningsmulighetene er gode, selv om den justerbare korsryggstøtten ikke jobber vertikalt. Stolens største problem er at hjulene låser seg nesten hele tiden – uten at noen har bedt dem om det. Den foretrekker åpenbart å stå i ro. Ganske irriterende, men definitivt ikke nok til å kaste den ut av vinduet.

(Image credit: Noblechairs)

6. Noblechairs Hero (Black Edition) Nytt materiale for en mer komfortabel opplevelse Mål: 35 x 50 x 135.5 cm (B×D×H) | Setehøyde: 46,5-54,5 cm | Maksvekt: 180 kg 4 277 kr Les mer hos Dustin home Nytt materiale Stor Ikke enkelt å feste puter Litt i hardeste laget

Noblechairs Hero-stoler ligger i midtsjiktet i selskapets sortiment, rett under Epic-serien, og over Icon-serien. De er store og enkle å justere, fungerer bedre for større personer og har et førsteklasses design som er stilig og subtilt. Med Nye Hero Black Edition får man et forbedret materiale som puster, noe som gir en bedre luftflyt og dermed mindre klam rygg. Den er også designet på en måte som gjør at fargen ikke forringes om den står i direkte sollys. Den er relativt enkel å sette sammen og den brede ryggstøtten (som kan justeres via en knott) gjør at dette er en komfortabel stol å sitte i over flere timer. Likevel har den ikke like tykt fyll som andre stoler på denne listen, så noen vil nok finne denne modellen noe hard, særlig når det gjelder armlenene. I motsetning til de andre stolene fra noblechair er det noe mer vanskelig å montere ekstraputer som støtter hode og korsrygg.

Corsair T2 Road Warrior er dekket fra topp til bunn i PU-lær som puster. (Image credit: Corsair)

7. Corsair T2 Road Warrior Komfort fra gamingmesterne Mål: 50 x 56 x 80 cm (B×D×H) | Setehøyde: 51,5-60 cm | Maksvekt: 136 kg 3 499 kr Les mer hos Komplett Enkel å montere Komfortabel Dyr

Corsair er kjent for å lage populære PC-komponenter, samt gamingmus og gamingtastaturer, men har nå også kastet seg inn i gaming-stolmarkedet. Dette har resultert i en av de beste gaming-stolene vi noensinne har prøvd. Corsair T2 Road Warrior er dekket fra topp til tå i PU-lær som puster, og har hode- og korsryggputer dekket av mikrofiber, noe som gjør at man kommer til spille både i komfort og med stil. I tillegg har den hjul som minner om de man finner på rulleskøyter, slik at den med enkelhet kan flyttes rundt på alle typer gulv uten at man trenger å bekymre seg for at underlaget får riper.

Noblechairs Icon er rimeligere enn flaggskipet Epic Real Leather. (Image credit: noblechairs)

8. Noblechairs Icon Rett og slett en luksusstol Mål: 87 x 37 x 70 cm (B×D×H) | Setehøyde: 48-58 cm | Maksvekt: 180 kg 3 749 kr Les mer hos Dustin home Materialer fra øverste hylle Veldig komfortabel Pøllen er unødvendig

Noblechairs er kjent for å lage noen av de beste gaming-stolene på markedet – og Noblechairs Icon klargjør nettopp årsaken. Selv om den er rimeligere enn flaggskipet Epic Real Leather er den likevel særdeles komfortabel, og en av de beste gaming-stolene man kan få tak i. Dette er takket være en finfin pute for korsryggen, som man enkelt kan fjerne om man ikke drar nytte av den.

Corsair T3 Rush, med sitt myke stofftrekk som puster og sine såkalte memory foam-puter, er ekstremt komfortabel. (Image credit: Corsair)

9. Corsair T3 Rush Subtil skjønnhet Mål: 88 x 69 x 37 cm (BxDxH) | Setehøyde: 44,5-53,5 cm | Maksvekt: 120 kg Rimelig Komfortabel Lite gamingestetikk

I motsetning til de argeste konkurrentene har ikke Corsair T3 Rush den helt fremtredende gamingestetikken. Faktisk ser den mer ut som en vanlig kontorstol, om enn litt mer forseggjort – hvis man ser bort fra den noe «Star Trek»-aktige hodestøtten. Det stolen mangler i gamingestetikk tar den igjen med monn i komfort. Stolen har et mykt stofftrekk som puster, såkalt memory foam-pute til korsryggen og en ryggstøtte som kan tilpasses på alle mulige måter.

