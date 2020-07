Beste gaming-tastatur 2020: de beste tastaturene på markedet

Velkommen til TechRadars guide til de beste gaming-tastaturene i 2020!

De beste gaming-tastaturene er lysår foran rivalene når det gjelder standhaftighet, pålitelighet og ytelse. Tro det eller ei, det å eie et av de aller beste tastaturene til gaming handler om mer enn bare å smykke seg med RGB-lys. Dette er utstyr som gjør spillingen bedre, og som muliggjør bedre prestasjoner.



De fleste tastaturer er gode nok, man får jobben gjort, men det kommer alltid til å være noe som mangler om man går for et verktøy av et lavere kaliber. Selv om de beste gaming-tastaturene ikke kommer til å forvandle deg til en profesjonell gamer over natta, så vil de gjøre enhver dyst og ethvert dykk ned i de beste PC-spillene langt mer fornøyelig. Det kan handle om generell ytelse, ekstrafunksjonalitet som såkalt n-key-rollover eller en byggkvalitet som tåler det aller meste – forskjellen er som natt og dag.

Ikke stopp når du har skaffet deg den beste gaming-musen og den beste gaming-skjermen, gå for alle tre og invester i en av de beste gaming-tastaturene på markedet også. Her er våre toppvalg.

1. SteelSeries Apex Pro Tar magnetisme til et nytt nivå Grensesnitt: Kabel | Belysning: Ja | Programmerbare knapper: ja 2 345 kr Les mer hos Komplett Bygget i aluminium Tastene kan justeres Stille Dyrt

Det slanke designet til SteelSeries Apex Pro og den smarte OLED-skjermen kommer godt med, men de viktigste grunnene til at SteelSeries Apex Pro får fem tjerner av oss er den flotte byggekvaliteten, og ikke minst de justerbare magnetiske tastene. Ytelsesmessig er det blant de beste gaming-tastaturene vi har prøvd, og vi mener faktisk at det er verdt den stive prisen.

Les hele vår test av SteelSeries Apex Pro

Razer Huntsman Elite

Hvis det er fart du er ute etter, så er Huntsman Elite det beste valget, takket være de nye optomechaniske tastene. Det høres komplisert ut, men det betyr i praksis bare at Razer har klart å kombinere mekaniske brytere med optiske sensorer. Det gjør at Huntsman Elite tar aktiveringen av tastene til et nytt nivå, og du må lete lenge for å finne like raske taster andre steder. I tillegg er de også veldig komfortable å bruke, og du får også mer RGB-belysning enn du kan drømme om med på kjøpet. Det trenger riktignok to USB-porter for å fungere og det koster en liten formue, men med teknologi som dette er det verdt det.

Les vår test av Razer Huntsman Elite

Roccat Vulcan 120 Aimo

Roccat Vulcan 120 er et godt valg hvis du vil ha et tastatur som ser ut og føles bra. Dette slanke tastaturet bruker Roccats egne Titan-brytere, og vi opplever dem som helt glimrende. Her får du en kombinasjon av god taktil tilbakemelding og lydløs komfort. Det er ikke vanskelig å se hvorfor dette er et av de beste gaming-tastaturene på markedet.

Les hele vår test av Roccat Vulcan 120 Aimo

Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

4. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 Sjokkerende mye for pengene Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja Cherry MX Brown-brytere God pris Plastkonstruksjon

Når du tenker på Alienware, så er det ikke nødvendigvis «verdi for pengene» det første du tenker på, men Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 gir deg nettopp det. For under 1000 kroner får du et robust tastatur med mekaniske taster, dedikerte makrotaster og et flott design. Det er ikke det meste funksjonsrike tastaturet på markedet, men til denne prisen trenger det ikke være det heller.

Les hele vår test av Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Cooler Master MasterSet MS120

5. Cooler Master MasterSet MS120 En komplett pakke Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: nei Kompakt design Flott belysning Den medfølgende musen er middelmådig

Ting må ikke alltid være kjempedyre for å være gode, og det er Cooler Master MasterSet MS120 et godt eksempel på. Det skal samtidig sies at dette er en pakke med tastatur og mus, men det er tastaturet som betyr noe her. For rett under tusen kroner får du et tastatur som fint kan konkurrere med andre tastaturer som satser på tilsvarende membran-mekaniske hybridtaster. Her får du massevis av taktil tilbakemelding og dyp gange. Ikke minst er det stille også, så du banke i vei sent på kvelden uten å forstyrre noen. Dette er uten tvil blant de beste tastaturene under 1000 kroner.

Les hele vår test av Cooler Master MasterSet MS120

Corsair K95 RGB Platinum

Prisen er kanskje litt stiv, men Corsair K95 RGB Platinum er også blant de beste gaming-tastaturene vi har prøvd i hele år og du får faktisk mye for pengene. Da snakker vi ikke om trivielle finesser som RGB-lys heller, selv om det definitivt har mye av det med 19 zoners lysliinje og 16, 8 millioner farge – vi snakker heller om de 6 makroknappene, 8 MB innebygget minne og den robuste og stabile aluminiumsrammen.

Les hele vår test av Corsair K95 RGB Platinum

Havit Low Profile Mechanical Keyboard

7. Havit Low Profile Mechanical Keyboard Lav profil, høy ytelse Grensesnitt: Kabel | Belysning: ja | Programmerbare taster: ja Programmerbare knapper Tynt og slankt design Ingen medieknapper

Du tenker kanskje at når du har sett ett gaming-tastatur så har du sett alle, og du forventer deg en stor klump med metall og RGB-belysning. Vel, Havit Low Profiel Mechanical Keyboard kan komme til å overraske deg. Det har riktignok RGB-belysning, men resten av klisjene er kastet ut. Dette tastaturet er i stedet bare så stort som det må være, og det er ekstremt komfortabelt og responsivt å taste på. Du får ingen medieknapper, men det kan vi klare oss uten når tastaturet du får er så bra og til en så god pris.

Les vår test av Havit Low Profile Mechanical Keyboard

8. Razer Huntsman Tournament Edition Razer Huntsman. Men mindre og raskere Grensesnitt: Kabel, trådløst | Belysning: Ja | Programmerbare taster: Ja 1 999 kr Les mer hos Komplett Hurtige brytere Kabelen kan fjernes Få ekstrafunksjoner

Vurderer du punge ut med rundt 1300 kroner for et engelskspråklig spilltastatur, må du nesten betrakte deg som en virkelig seriøs gamer. Men det flotte med Razer Huntsman Tournament Edition er at det leverer rask ytelse uten at det er det aller dyreste tastaturet på markedet. Det er riktig at du ikke får så mange funksjoner her, og dette er årsaken til at det rangeres svakere en mange av de mer funksjonsmettede konkurrentene. Men det gjør opp for dette ved at det er lite, og at det dessuten er bærbart når du vil ha det med på farten.

Les hele vår test av Razer Huntsman Tournament Edition

Ikke alle de beste gaming-tastaturene bruker mekaniske brytere – man trenger ikke å se lengre enn til dette rimelige Apex-tastaturet for beviset. SteelSeries Apex 3, et budsjettvennlig alternativ, fyrer kanskje ikke på alle gaming-plugger, men det har til gjengjeld en hel del imponerende funksjonalitet som hjelper en hel del på å gjøre opp for kompromissene. En av disse er en IP32-sertifisert vannbestandighet som beskytter tastaturet mot alt som er av søl – hvem har ikke vært borti at en boks brus blir veltet over tastene under en intens kamp? Det kan skje den beste. En annen er det reaktive og innstillingvennlige RGB-lyset (10 soner) som gjør at gamingen ser langt mer imponerende ut. Og om du er av typen som hater all støyen mekaniske taster lager kommer du til å elske stillheten dette tastaturet produserer når man tar det i bruk.

Les hele vår test av SteelSeries Apex 3

10. Razer Ornata V2 Mekanisk membran med noko attåt Grensesnitt: Kabel | Belysning: Ja | Programmerbare taster: Ja 1 399 kr Les mer hos Komplett Taster for medie-styring Veldig komfortabel håndleddstøtte Stille i bruk Passer ikke godt til skriving Dyrt til ikke å være mekanisk

Selv om Razer Ornata V2s kombiløsning, taster basert på både mekaniske og membranbaserte brytere, ikke er like komfortable å skrive på som andre hel-mekaniske taster, har dette gaming-tastaturet en del annet snask som veier opp. Noen av de mest fremtredende designelementene man får med på kjøpet her, hvilket ofte finnes i langt dyrere tastaturer, er eksempelvis medie-taster, volumkontroll (som føles veldig godt ut i bruk) og en ekstremt komfortable håndleddstøtte. I tillegg er de ovennevnte kombi-tastene ekstremt stillegående, noe som gjør at dette tastaturet er perfekt til spilling på sene kvelder, når andre har gått i seng. Dette er definitivt en av de beste gaming-tastaturene vi har prøvd i 2020.

Les hele vår test av Razer Ornata V2

