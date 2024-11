3 ting å tenke på hvis du skal kjøpe en airfryer under Black Friday

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, sjekk ut vår hovedartikkel hvor vi fortløpende samler de beste tilbudene fra årets store salgsfest.

Black Friday 2024: Alle de beste tilbudene

Black Friday er den perfekte tiden for å kjøpe en airfryer, og alle store forhandlere som tilbyr store rabatter på modeller fra merker som Ninja og Instant Pot. Men det er så mange Black Friday-tilbud på airfryere at det fort kan føles overveldende.

Før du begynner å bla gjennom årets Black Friday-tilbud, er det verdt å sette seg ned et øyeblikk og tenke på nøyaktig hva du vil ha av en airfryer, slik at du ikke blir fristet av et godt tilbud og ender opp med at du får et apparat som passer ikke til kjøkkenet ditt.

Det er ikke sannsynlig at de beste tilbudene blir utsolgt i løpet av få minutter – å planlegge fremover betyr at du har tid til å se på spesifikasjonene og veie alternativene mot hverandre før du legger en modell i handlekurven. Her er tre ting du burde tenke på når du velger hvilken airfryer du skal kjøpe denne Black Friday.

Hvis du bare vil lage noen enkle pommes frites en gang i blant, kan en budsjettvariant være alt du trenger. Større porsjoner eller hele måltider krever en airfryer med større kapasitet. (Image credit: TechRadar)

1. Hvilket budsjett har du?

Det er mulig å kjøpe en airfryer for under 1000 kroner, men å velge en av disse modellene betyr som regel å inngå noen kompromisser. Budsjettmodeller av airfryere tilbyr vanligvis bare noen få tilberedningsmodi, du har bare én beholder og det er sannsynligvis ikke noe vindu slik at du kan se på maten mens den tilberedes. Merker som Cosori, Xiaomi og Philips tilbyr alle modeller som koster under 1000 kroner.

Men det fine med Black Friday er at apparater som normalt ville vært utenfor budsjettet ditt, plutselig blir tilgjengelig for kjøp. Dette åpner for en ny verden av alternativer, inkludert airfryere med to rom som har en kapasitet som er stor nok for familiemåltider, anti-luktteknologi for å redusere matos og ekstra matlagingsmuligheter.

Avanserte airfryere som Ninja Double Stack vil være mye billigere på Black Friday. (Image credit: Future)

Det er mange tilbud når du sjekker ut utvalget av førsteklasses airfryere. Disse inkluderer den oppfinnsomme Ninja Double Stack (og dens større søsken, Double Stack XL), som vant årets TechRadar Choice Award for beste frityrkoker. Dens utforming med to nivåer gir deg matlagingsplassen til en to-roms airfryer, men i en mye mer strømlinjeformet formfaktor. Double Stack koster vanligvis rundt 2500 kroner, men men følge med på prisnivået under Black Friday 2024.

Hvis du kan bruke over 2500 kroner på en airfryer på Black Friday, kan du gå inn i det mer eksklusive airfryer-landskapet. Det omfatter airfryere som kan erstatte flere apparater på kjøkkenet ditt, for eksempel Samsung Combi Smart Microwave Oven og Ninja Double Oven Air Fryer.

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more. Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

2. Hva slags mat liker du å lage?

Vil du bare tilberede enkeltporsjoner med pommes frites, eller planlegger du å lage hele måltider? Budsjettmodeller av frityrkokere har generelt en kapasitet mellom 1,5 liter og 5 liter. Disse fungerer bra for par (selv om de minste modellene bare har nok plass til å lage tilbehør), men hvis du trenger å tilberede middager for en større familie, må du oggså tenke større.

Airfryere i familiestørrelse har vanligvis en kapasitet mellom 7 og 12 liter. Denne plassen kan deles mellom to rom, noe som er praktisk hvis du vil tilberede to forskjellige retter, men hvis du ønsker å kunne tilberede en hel kylling (for eksempel), burde du se etter en modell med avtagbar skillevegg mellom seksjonene .

Det er også verdt å se etter en airfryer som kan synkronisere matlagingen slik at begge avdelingene blir ferdige samtidig, og vær forsiktig med airfryers som lider av varmeoverføring mellom rommene. Alle modellene med to rom som er oppført i topplisten vår over de beste airfryerne, er utformet på en måte som lar dem holde hver seksjon ved den tiltenkte temperaturen.

Samsung Combi Smart Microwave er en airfryer og en mikrobølgeovn i ett. (Image credit: Future)

Hvis du trenger litt inspirasjon til airfryer-oppskrifter, er Ninja Test Kitchen full av oppskrifter skrevet av Ninjas egne eksperter og sendt inn av hjemmekokker. Vi opplever Ninjas egne oppskrifter som generelt pålitelige, og selv om du ikke ønsker å følge dem nøyaktig, burde det å bruke litt tid på å gå gjennom dem være nok til å danne seg en god forståelse av hva en airfryer kan gjøre.

Det er også verdt å nevne at det er visse matvarer som aldri burde tilberedes i en airfryer, inkludert pasta og alt med saus. Hvis du foretrekker retter med mye saus, burde du kanskje velge en av de beste Instant Pots i stedet.

3. Hvor stor plass har du?

Før du velger en airfryer denne Black Friday, burde du ta deg tid til å måle plassen som er tilgjengelig på kjøkkenbenken – og i skapet, hvis du trenger å oppbevare den der når du er ferdig med matlagingen.

Selv den minste airfryeren vi har testet er ikke akkurat liten, med mål på 29 x 23 x 30 cm. Så du trenger en rimelig mengde plass med mindre du planlegger å bytte ut mikrobølgeovnen – noe du kan gjøre med en enhet som Samsung Combi Smart Microwave Oven.

Hvis du har god høyde under kjøkkenskapene, men ikke mye benkeplass, kan en Ninja Double Stack airfryer (med kurvene stablet oppå hverandre i stedet for side ved side) være løsningen. Double Stack XL har en imponerende kapasitet på 9,5 liter og måler 38,5 cm x 28 cm x 47 cm.