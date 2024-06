Hva er Apple Intelligence? Alt om de nye AI-funksjonene som kommer for iPhone, iPad og Mac

Apple Intelligence, som ble avduket på WWDC 2024, markerer et sprang for Cupertino-selskapet inn i AI-verdenen, spesielt generativ kunstig intelligens.

Akkurat som Google før dem, utforsker Apple nå hvordan AI kan hjelpe folk i hverdagen, og i typisk Apple-ånd retter selskapet fokuset på personvern. Les videre for en gjennomgang av Apple Intelligence.

Hva er Apple Intelligence?

Et utvalg av ting Apple Intelligence kan gjøre. (Image credit: Apple)

Apple Intelligence er Apples multimodale plattformløsning tilpasset markedets nåværende AI-trend. Den blir tilgjengelig for nesten alle Apple-plattformer og de fleste nyere Apple-enheter. Apple Intelligence inkluderer generative AI-funksjoner, som skriving og bildeoppretting, samt en forbedret Siri-assistent og mye mer.

Apple Intelligence har en typisk Apple-tilnærming til personvern, som betyr at minst mulig informasjon deles, også av Apple selv. De fleste Apple Intelligence-funksjoner kjører på enheten din. Når Apple trenger tilgang til skyen for å hente mer kraft, har den en Power Cloud Compute-standard for å beskytte data og personvern. Det betyr skystøtte uten at data blir spredt over en mengde servere og plattformer.

Vi nevner personvern først fordi Apple nevnte personvern først, og ingen andre AI-selskaper snakker om personvernet ditt og hvordan dataene dine beskyttes.

Apple gir også Apple Intelligence enestående tilgang til dataene dine, og den vil kunne lese alle meldingene dine, overvåke kalenderen din, spore kart og posisjon, ta opp telefonsamtaler, se på bildene dine og forstå all annen personlig informasjon. Apple Intelligence vil tilby et nytt nivå av kontekstuelle muligheter, siden den skal få tilgang til nesten all din personlige informasjon.

Hva gjør Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inkluderer generative AI-funksjoner, men det er en mer robust plattform enn bare en generativ AI-modell, for eksempel ChatGPT. Den vil tilby generative AI-verktøy for å skrive og redigere, lage bilder og organisere. Den vil også kunne gi deg sammendrag, akkurat som nåværende generative AI-verktøy.

Uansett hvor du kan redigere eller skrive inn tekst, vil Apple Intelligence komme med forslag for å forbedre skrivingen din. Den vil omskrive, korrekturlese og oppsummere tekst for deg.

Apple Intelligence vil holde oversikten over innkommende e-poster og varsler og vil prøve å prioritere hva som er viktig for deg. En ny fokusmodus for å redusere avbrudd bruker Apple Intelligence til å tilby kun høyprioriterte meldinger som trenger din umiddelbare oppmerksomhet.

Apple Intelligence vil oppsummere samtaler og meldinger for deg, og den kan til og med oppsummere lydopptak. Du vil kunne ta opp telefonsamtaler og få Apple Intelligence til å oppsummere samtalen, eller du kan ta opp i Notes-appen og få et sammendrag av lydopptaket der.

For å lage bilder har Apple en ny Image Playground-app og et nytt verktøy som er en del av Apple Intelligence. Det ser ut til at Image Playground vil tilby forslag som du kan bruke og kombinere for å lage et bilde i kontekst.

Hvis du for eksempel lager et bilde for å sende en bursdagsmelding til moren din, kan Apple Intelligence bruke et bilde av moren din med en haug med andre typiske bursdagsbilder for å lage et bilde i en av noen forhåndsinnstilte stiler du kan velge.

I tillegg til Image Playground vil Apple ha en bildegenerator som også fokuserer på emoji. Den generative emojien vil bli kalt Genmoji. Du fyller ut en beskrivelse, og det lages en emoji.

Den nye Genmoji-funksjonen benytter Apple Intelligence på iOS 18. (Image credit: Future)

Apple bruker også sine generative AI-verktøy på bilder, men ikke like kraftig som de fleste konkurrenter. Det er et Magic Eraser-stilverktøy som fjerner uønskede objekter i bilder og erstatter dem med en naturlig bakgrunn.

I tillegg brukes Apple Intelligence for å søke etter bilder og videoer. Du vil for eksempel kunne søke etter en bestemt scene i en video. Du kan også søke etter en kategori med bilder, og Apple Intelligence vil sette sammen en videopresentasjon som samsvarer med søket ditt. Den vil inneholde bilder og videoer, samt bakgrunnsmusikk etter eget valg.

Når får jeg Apple Intelligence?

Image Playground med iPadOS 18 og Apple Intelligence. (Image credit: Future)

Apple Intelligence er foreløpig bare tilgjengelig for utviklere. Hvis du er Apple-utvikler, vil de nyeste utviklerversjonene av macOS 15 Sequoia-, iPadOS 18- og iOS 18 ha noen Apple Intelligence-funksjoner.

Hvis du er registrert for Apples offentlige betaprogram, sier Apple at Apple Intelligence vil være tilgjengelig i den offentlige betaversjonen for disse plattformene også, selv om det er usannsynlig at betaen vil ha alle funksjonene, eller at hver funksjon vil være fullt funksjonell.

Den offisielle versjonen av Apple Intelligence vil bli tilgjengelig for publikum i siste halvdel av året. Apple lanserer tradisjonelt iOS 18 rett før de lanserer nye iPhone-modeller, så hvis iPhone 16 blir avduket i september, kan du forvente at iOS 18 vil være tilgjengelig en uke før de nye iPhonene. Vi venter også at iPadOS 18 lanseres omtrent samtidig.

Når det gjelder macOS Sequoia vil vi følge utviklingen av betaprogramvaren, og det er sannsynlig at den endelige versjonen av plattformen vil bli tilgjengelig omtrent samtidig som iOS 18 og iPadOS 18, altså i september 2024.

Vil Siri få Apple Intelligence?

Siri på iOS 18 vil gjøre bruk av Apple Intelligence for å bli smartere. (Image credit: Future)

Selvfølgelig får Siri en massiv oppgradering ved hjelp av Apple Intelligence. Siri er ikke lenger bare et virtuelt ikon nederst på telefonskjermen. Når du aktiverer Siri nå, vil hele startskjermen lyse opp for å vise at Siri er aktivert.

Siri blir bedre på alt. Den vil ifølge Apple få bedre språkforståelse. Det blir mer naturlig og mer kontekstuelt relevant. Når du starter en samtale med Siri, vil den huske hva du snakket om når du kommer med din neste forespørsel, slik at du ikke trenger å starte på nytt hver gang.

Dessuten vil Siri endelig godta skriving i stedet for bare tale. Hvis du aldri bruker Siri, kan det overraske deg at du ikke kunne skrive på Siri, men det er sant. Nå kan du bruke tastaturet til å gi Siri kommandoer og spørsmål.

Siri vil gjøre en bedre jobb med å forklare hvordan du bruker enheten din. Enten du bruker en iPhone, iPad eller en Mac-datamaskin, vil Siri kunne svare på flere tusen spørsmål om hvordan du gjør ting med Apple-produktet ditt. Siri vil også vite hva som skjer på skjermen, og den vil komme med forslag basert på hva den ser.

Apple Intelligence lar Siri finne favorittøyeblikkene dine i Bilder. (Image credit: Future)

Apple Intelligence er en stor oppgradering for Siri som vil muliggjøre mange flere tredjepartshandlinger. Ved å bruke Apples nye App Intent API vil apputviklere kunne programmere kommandoer som du kan bruke med Siri.

Siri vil også kjenne deg. Den vil vite mye mer av informasjonen du har på enheten din. Du vil kunne be Siri om å «spille den sangen Edgar nevnte», og den vil vite det fordi den leste iMessage-samtalen din med Edgar. Hvis du spør «når lander pappa på Gardemoen» vil den slå opp flyinformasjonen hans fra meldingen han sendte og gi deg sporingsinformasjon i sanntid. Det er kult, men det er mye mer enn vi er vant til at en datamaskin vet om oss.

Hvordan beskytter Apple Intelligence min integritet?

Apple Intelligence kjenner tallene på førerkortet ditt. (Image credit: Future)

Apple begynte sin Apple Intelligence-presentasjon med å snakke om personvern, og det var tydelig gjennom WWDC 2024-innlegget at personvern er et stort problem. Personvern vil være en nøkkelfunksjon som skiller Apples AI fra konkurrentene, i det minste foreløpig.

Selv om Siri kan vite alt du sa i tekstmeldingene dine, vil den ikke dele den informasjonen med noen, ikke Apple eller noen andre. I hvert fall ifølge Apple.

Apple Intelligence vil kunne følge instruksjonene for å lage en video fra fotogalleriet ditt. (Image credit: Apple)

Når du lager et bilde i Image Playground, vet ikke Apple hvilket bilde du har laget. Selv om iPhone 15 Pro trenger litt hjelp fra skyen når den oppsummerer den siste telefonsamtalen du ringte, vil den ikke rapportere noe til Apple.

Apple holder mer komplekse skyforespørsler låst i et Private Cloud Compute-miljø, som «kryptografisk sikrer at iPhone, iPad og Mac ikke snakker med en server med mindre programvaren har blitt offentlig loggført for inspeksjon», ifølge pressemeldingen om Apple Intelligence.

Vil Apple Intelligence benytte ChatGPT?

Apple Intelligence vil tilby gratis tilgang til ChatGPT, på en eller annen måte. Vi vet at det vil være en direkte lenke til ChatGPT slik at Apple-eiere kan bruke ChatGPT for dokumenter og bilder. Vi vet også at Siri vil kunne rute en forespørsel gjennom ChatGPT, hvis du lar det.

Apple legger til et nivå av personvern til disse ChatGPT-forespørslene. Ifølge Apple skjules IP-adressen din når du får tilgang til ChatGPT gjennom Apple Intelligence, og OpenAi vil ikke lagre forespørselen din. Ellers gjelder ChatGPTs retningslinjer for databruk.

ChatGPT blir tilgjengelig for alle de tre store plattformene – macOS Sequoia, iPadOS 18 og iOS 18 – senere i år, drevet av GPT-4. Apple har imidlertid sagt at også andre AI-modeller vil bli partnere i fremtiden.

Hvilke Apple-enheter får Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inkluderer funksjoner på nesten alle Apple-plattformer, inkludert macOS 15 Sequoia, iOS 18 og iPadOS 18. Dessverre vil ikke alle enheter som kan kjøre disse operativsystemene kunne bruke Apple Intelligence-funksjoner.

Apple sier at Apple Intelligence kommer til enheter som bruker Apple M1-, M2-, M3- og M4-brikker, samt A17 Pro-brikken. Det betyr at selv enheter du kan kjøpe helt nye i dag, ikke vil få tilgang til disse funksjonene senere i år.

De nåværende iPad Pro- og iPad Air-enhetene, samt tidligere iPad-enheter som brukte M1- og M2-brikkene, vil alle bli støttet. Basismodellen iPad 10.9 og iPad mini vil ikke bli støttet, da de bruker eldre Apple Bionic-brikker.

De eneste iPhone-modellene som vil fungere med Apple Intelligence er iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 og iPhone 15 Plus bruker A16 Bionic-brikkesettet og ikke A17 Pro-brikken.

Hvis du har en Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Studio eller Mac mini med en M1-brikke eller nyere inni, bør du ha det bra. Apple-datamaskiner utstyrt med Intel-prosessor støttes neppe.