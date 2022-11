Alt om Black Friday 2022: Her får du full oversikt over tilbudene

Årets Black Friday-salg starter 25. november 2022, men Black Month er allerede i gang hos flere forhandlere! Vi har samlet alt du trenger å vite for å ha full kontroll gjennom hele salgsfesten.



Vi oppdaterer denne artikkelen fortløpende med nyheter og Black Friday- og Cyber Monday-tilbud som dukker opp. Det kan derfor være lurt å ha denne siden lagret som et bokmerke, eventuelt bare ha fanen oppe, for å være sikker på at du ikke går glipp av et røverkjøp.



Er du klar til å komme i gang? Her får du våre beste tips for å få det meste ut av årets Black Friday-salg, svar på vanlige spørsmål og mye mer. Men først tar vi en titt på årets beste Black Friday-tilbud.

Black Friday: Vente eller kjøpe?

Du har sikkert hørt om de globale problemene med produksjon og forsinkede leveranser som har kommet i kjølvannet av pandemien. Vår anbefaling er derfor at du har dette i mente om du ser et tilbud nå i løpet av Black Friday-helgen (Black Weekend.) Det kan være lurt å slå til så tidlig som mulig, siden man risikerer at allerede slunkne lagerbeholdninger blir tomme, eller at du må vente ekstra lenge på produktet du har bestilt. Dette gjelder spesielt populære produkter som PS5 (Åpnes i ny fane), Xbox Series X (Åpnes i ny fane), Nintendo Switch OLED (Åpnes i ny fane) og iPhone 14 (Åpnes i ny fane) (om du er så heldig å finne disse til nedsatt pris).

Det kan derimot være verdt å vente litt med andre produkter, siden mange av disse vil fortsette å synke i pris i løpet av helgen.

Uansett om du er klar til å slå til i dag, eller om du velger å vente, så finner du årets Black Friday-tilbud på noen av de mest populære produktkategoriene nedenfor.

