Beste robotstøvsuger i 2019: Her er robotene som tar seg av husarbeidet så du kan gjøre noe annet

Er du lei av å feie og støvsuge gulv? Vi lever tross alt i 2019, og det finnes faktisk roboter som kan gjøre jobben for deg. Enda bedre er det at det også finnes en nettside som TechRadar som kan fortelle deg akkurat hvilken modell du skal velge.

Vi har blitt lovet mye gjennom årene når det kommer til automasjon, men fordelene med slike løsninger er sjeldent mer opplagte enn når det gjelder husarbeid. Dagens avanserte robotstøvsugere gjør at du ikke trenger å løfte en finger mens gulvene blir rengjort for deg – kanskje bortsett fra å tømme ut støvbeholderen da.

Med brukervennlighet og rengjøringsegenskaper som viktigste kriterier, har vi satt sammen en liste over de beste robotstøvsugerne på markedet. Her finner du både de beste av de beste og mer budsjettvennlige modeller, så du skal kunne skaffe deg robotisert rengjøringshjelp uansett hva du kan tenke deg å betale.

iRobot Roomba 980

Kongen av robotstøvsugerne

To timers batteritid

Smart navigasjon

Dyr

Navnet Roomba er nærmest synonymt med robotstøvsugere, og iRobot Roomba 980 understreker hvorfor.

Den inneholder smart teknologi som hindrer at den krasjer inn i gjenstander og miljøsporing som gjør at den raskt lærer hvordan huset ditt ser ut, og alt dette gjør den til en imponerende rengjøringsmaskin. (Vi holder samtidig øyene åpne for iRobot Roomba i7+ som skal slippes snart, for å se om den kan overta førsteplassen på denne listen).

Med sine 35,05 cm i diameter er Roomba 980 større enn et typisk støvsugermunnstykke, men takket være det runde designet og det roterende chassiset, så kan den manøvrere seg gjennom trange passasjer du i utgangspunktet ville trodd skulle stoppe den.

Roomba 980 fungerer glimrende på parkett, fliser og andre harde overflater (og der er den også ganske stillegående), mens den automatisk legger inn et ekstra gir på tepper.

Batteritiden er også like imponerende som rengjøringsegenskapene – den holder det nemlig gående i to timer før den må lade, og når den nærmer seg tom for strøm eller støvskuffen er full, så kjører den automatisk tilbake til ladestasjonen.

I likhet med de fleste robotstøvsugere er også Roomba 980s støvskuff ganske liten, men vi ble likevel imponert over hvor mye den fikk plass til mens vi hadde den til test.

Les hele vår test av iRobot Roomba 980

Neato Botvac D7 Connected

Uslåelig kontroll over robotstøvsugeren din

7 595 kr View at NetOnNet NO

Stilig design

Glimrende ytelse

Liten støvskuff

Neato Botvac D7 Connected er en verdig rival til Roomba 980. Den både ser bra ut og får jobben gjort, men det stopper ikke med det heller.

Den mest imponerende funksjonen til Neato Botvac D7 Connected er nemlig muligheten til å lage såkalte «no-go-linjer», som lar deg stenge av steder du ikke vil at den skal støvsuge. Det kan for eksempel være rundt skrivebordet ditt der en haug med ledninger vanligvis kan bli enhver robotstøvsugers bane.

Slike avgrensninger er absolutt ikke unikt for Botvac D7 – det som er unikt er måten det er løst på. Her kan du nemlig bare tegne en linje på et kart i appen mens støvsugeren holder på, så går resten av seg selv. Til sammenligning krever andre modeller at du må sette opp fysiske bokser på gulvet som sender ut laserstråler.

Den største ulempen med D7 er at støvskuffen er mindre enn i den originale Botvac Connected, og den sier heller ikke fra når skuffen er full.

Les hele vår test av Neato Botvac D7 Connected

Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

En solid robotstøvsuger med Alexa-støtte

Brukervennlig

Fungerer bra med Alexa

Ikke veldig grundig

Det er ikke alle robotstøvsugere som ser ut som skinnende romskip fra fremtiden. Noen, som for eksempel Ecovacs Deebot N79S, er litt mer diskret. Den er for all del ikke stygg, men den ser kanskje litt kjedelig ut. Uansett er det jo rengjøringsegenskapene som teller, og ikke hvordan den ser ut.

Du kan velge mellom flere ulike moduser med Deebot N79S, og den er utstyrt med en velfungerende fjernkontroll. Ja, du kan bruke smarttelefonen til å styre den også, men det virker som den foretrekker fjernkontrollen.

I våre tester ble vi imponert over at Deebot N79S klarte å la være å stupe til en tidlig død i bunnen av trappa, så sensorene fungerer stort sett som de skal. Derimot hadde den en tendens til å bli sittende fast under møbler, så du kan nok oppleve å finne den kilt fast under stuebordet en gang iblant.

Ikke forvent de en altfor grundig rengjøring med denne roboten, men den gjør en grei nok jobb på både parkett og tepper. Det er også hyggelig at den er relativt stillegående, og det gjør at det går an å la den jobbe om natta også.

Ikke minst er den kompatibel med Alexa, så du kan aktivere den kun ved hjelp av stemmen.

Les hele vår test av Ecovacs Deebot N79S Robotic Vacuum Cleaner

Eufy RoboVac 11

Robotstøvsuging på stramt budsjett

Lav pris

Grundig støvsuging

Ikke app-styring

Eufy RoboVac 11 er ikke den mest høyteknologiske robotstøvsugeren vi har vært borti, men den får absolutt jobben gjort.

Det beste med den er at den er rimeligere enn de fleste andre på markedet, så du får fordelene med en støvsuger som jobber av seg selv til bare en brøkdel av prisen.

Dessverre gjør den lave prisen også at du går glipp av finesser som app-styring, så du må bruke en fjernkontroll i stedet.

I tillegg er ikke batteritiden den beste, men den vil nok likevel holde det gående lenge nok til å få rengjort gulvene dine på en helt grei måte.

Les hele vår test av Eufy RoboVac 11

Ecovacs Deebot Ozmo 930

Denne stillegående og effektive robotstøvsugeren får jobben gjort

Både vasker og støvsuger

Glimrende app-styring

Takler ikke dørterskler

Lang ladetid

Ecovacs Deebot Ozmo 930 her en unik egenskap i at den i tillegg til å kunne støvsuge, også vasker gulvene dine.

Den gjør naturlig nok ikke en like grundig jobb som du selv gjør med vann og mopp, men den tar med seg overfladiske flekker og søl på en enkel og kjapp måte.

Den gjør også en glimrende jobb med å skaffe seg oversikt over huset ditt (men håndterer kun én etasje), og du kan styre den med både Amazon Alexa og Google Assistant.

Alt i alt får Deebot Ozmo 930 jobben gjort, og den er stillegående også.

Les hele vår test av Ecovacs Deebot Ozmo 930