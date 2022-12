Best i test støvsuger 2022: vinnerne av vår støvsuger test

Included in this guide:

Best i test støvsuger er de utvalgte modellene fra vår støvsuger test. Her finner du testvinnere fra kjente merker som Dyson, i tillegg til en blanding av budsjett- og premiummodeller.

Vi har sammen med våre britiske kollegaer testet samtlige støvsugere på denne topplisten og har sjekket sugekraft, funksjoner, konstruksjon, batteritid, beholdere og mer. Vi sammenligner spesifikasjonene med støvsugerens pris for å se hvilken modell som gir mest for pengene.

La husarbeidet bli noen prosent enklere med de beste støvsugerne på markedet.

Her er de beste robotstøvsugerne (Åpnes i ny fane) akkurat nå

Best i test støvsuger

Støvsuger best i test

Dyson V15 Detect Absolute er den beste støvsugeren du kan kjøpe (Image credit: TechRadar)

1. Dyson V15 Detect Absolute - best i test Vår testvinner er utmerket for både harde overflater og tepper Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 3,1 kg Størrelse støvbeholder: 0,75 L Kjøretid: Opp til 60 minutter specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftfull sugeevne + Laser fremhever skjult støv + Informativ LCD-skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Støvbeholder er ikke stor nok

Dyson V15 (Åpnes i ny fane) er den soleklare vinneren av vår støvsuger test. Den har mer kraft enn sine forgjengere og rengjør bedre på alle overflater - med 60 minutters kjøretid mellom hver lading. Alt dette er ytelse vi forventer fra en Dyson støvsuger, men det som gjør denne virkelig spesiell er den innebygde laseren som lyser opp mikroskopisk støv vi mennesker ikke klarer å få øye på.

Støvsugeren fungerer utmerket på både harde overflater og tepper og sparer på batteriet ved å tilpasse sugekraften automatisk på forskjellige gulvtyper. Munnstykket har små tenner som strimler hår og pels slik at det ikke fester seg rundt børsten. V15 har også en LCD-skjerm som viser kjøretid, hvor hindringer befinner seg, men også hvor mye støv den har samlet slik at du kan være sikker på at du har rengjort nøye.

Les vår test av Dyson V15 Detect Absolute (Åpnes i ny fane) på engelsk

Roidmi R10 er en av støvsugerne som gir deg mest for pengene (Image credit: Future)

2. Roidmi R10 - beste billige støvsuger En bra støvsuger til overkommelig pris Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 2,4 kg Størrelse støvbeholder: 0,4 L Kjøretid: Opp til 40 minutter Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Superlett + Stillegående + Stilig design Grunner til ikke å kjøpe - Ikke kraftig nok sugeevne på tepper - Kortere kjøretid enn konkurrenter

Roidmi R10 (Åpnes i ny fane) har ikke samme sugeevne som de absolutt beste støvsugerne, men du kan kjøpe den til en mye lavere pris. Den rengjør godt på harde gulv, men sliter litt med å prestere på tepper. Kjøretiden på 40 minutter er ikke like bra som hos andre merker. R10 har omtrent samme desibelnivå som andre trådløse støvsugere, men den har en mykere tone som ikke føles like påtrengende.

Støvsugeren veier lite og er lett å bruke. Det følger med et bra utvalg av verktøy, inkludert en motoristert madrassbørste for enklere rengjøring av stoff-overflater. Dette er et glimrende alternativ for de med litt strammere budsjett.

Les vår test av Roidmi R10 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Miele Triflex HX1 Cat & Dog er like god trådløs som tilkoblet. (Image credit: TechRadar)

Miele Triflex HX1 Cat & Dog (Åpnes i ny fane) er suveren om du har husdyr. Den kraftige sugeevnen kan konkurrere med Dysons toppmodeller og har et lignende gulvgjenkjennende rengjøringshode som automatisk justerer børstens hastighet for tepper. Du kan også flytte hoveddelen ned mot rengjøringshodet for å forvandle den til en trådløs skaftstøvsuger. Dette gjør støvsugeren enklere å manøvrere og innebærer at den kan stå av seg selv i stedet for å måtte lenes mot veggen.

Batteriet varer i 60 minutter på laveste effekt, men reduseres til 16 minutter da vi kjørte på full styrke. Batteriet kan byttes ut om du kjøper et ekstra, slik at du ikke trenger å vente på lading før du kan fortsette rengjøringen. Dette er en av de tyngre støvsugerne vi har testet - 4 kg - og det er også en av de dyreste. Men det synes vi den er verdt.

Les vår test av Miele Triflex HX1 Cat & Dog (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dyson V11 Outsize er den beste støvsugeren for store hjem (Image credit: TechRadar)

4. Dyson V11 Outsize - beste støvsuger for store hjem Støvsugeren med enorm støvbeholder Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 3,5 kg Størrelse støvbeholder: 1,9 L Kjøretid: Opp til 60 minutter

Dyson V11 Outsize er perfekt om du har et større hjem og dermed behov for en større støvbeholder. Med 1,9 liter samler den 150% mer støv og skitt enn Dyson V15 Detect Absolute. Støvsugerhodet er også bredere enn normalt, noe som betyr at du kan rengjøre overflater raskere og mer effektivt.

I våre tester viste V11 en kraftig sugeevne som raskt fjernet kakesmuler, støv og skitt. Den store størrelsen gjør støvsugeren litt mindre smidig og den ble litt tung i håndholdt versjon. Det er også den dyreste støvsugeren vi har testet, så dette er ikke en modell for alle.

Les vår test av Dyson V11 Outsize på engelsk

Dyson V11 Outsize (Åpnes i ny fane) er perfekt om du har et større hjem og dermed behov for en større støvbeholder. Med 1,9 liter samler den 150% mer støv og skitt enn Dyson V15 Detect Absolute. Støvsugerhodet er også bredere enn normalt, noe som betyr at du kan rengjøre overflater raskere og mer effektivt.

I våre tester viste V11 en kraftig sugeevne som raskt fjernet kakesmuler, støv og skitt. Den store størrelsen gjør støvsugeren litt mindre smidig og den ble litt tung i håndholdt versjon. Det er også den dyreste støvsugeren vi har testet, så dette er ikke en modell for alle.

Les vår test av Dyson V11 Outsize (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dyson Cyclone V10 Animal er litt eldre, men fortsatt et veldig godt alternativ (Image credit: Future)

5. Dyson Cyclone V10 Animal - beste eldre støvsuger Eldre, men fortsatt suveren Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 2,6 kg Størrelse støvbeholder: 0,75 L Kjøretid: Opp til 60 minutter specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stilig design + Kraftig sugeevne Grunner til ikke å kjøpe - Batteriet tømmes raskt ved full effekt - Dyr

Dyson Cyclone V10 Animal (Åpnes i ny fane) er en av forgjengerne til Dyson V11-serien og selv om den er tre år gammel nå kan støvsugeren holde tritt med konkurrentene når det gjelder rengjøringskraft. Med en litt mer overkommelig prislapp enn sine nyere søsken er denne verdt en vurdering. Alt fra støv til husdyrspels blir raskt fjernet. Støvbeholderen matcher Dyson V11 og kjøretiden er på samme nivå, med mindre du kjører på full kraft, da er den kortere.

Det finnes ingen LCD-skjerm eller High Torque munnstykke som automatisk justerer sugekraft, men V10 veier mindre og er billigere.

Les vår test av Dyson Cyclone V10 Animal (Åpnes i ny fane) på engelsk

iRobot roomba i7+ tar seg av rengjøringen for deg (Image credit: iRobot)

6. iRobot Roomba i7+ - beste robotstøvsuger Automatisert rengjøring og tømming Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 3,4 kg Størrelse støvbeholder: 0,3 L Kjøretid: Opp til 60 minutter specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Imprint Smart Mapping + Integrering av digital assistent + Tømmer beholderen automatisk Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Løpende driftskostnader for støvposer

Roomba i7+ er skapt for å imponere. Fra iRobot Roomba 980 (Åpnes i ny fane) har denne rengjøringsmaskinen arvet evnene til å omgå objekter og kartlegge omgivelsene slik at den lærer seg hver krik og krok av boligen din. Men med integrasjon med Amazon Alexa og Google Assistant, koblet med kart over boligen din rom for rom, lagret på et sikret nettområde, gir dette raskere rengjøring. Denne maskinen har bidratt til å løfte robotrengjøringen til et nytt nivå.

En egenskap det virkelig er verdt å nevne, er at Roomba i7+ tømmer seg for støv automatisk. Når kobler seg på dokkingen, suges støvet fra posen inn i en engangspose som inngår i selve dokken. Du vil få et varsel på appen når posen må skiftes ut. Disse posene er ikke billige, så her vil du få løpende driftskostnader.

Det velkjente runde designet er opprettholdt, med det samme roterende skroget som på tidligere Roomba-modeller, så den har ingen vanskeligheter med å navigere seg gjennom trange passasjer. Vi ble imponert over hvor enkelt den fjernet støv fra gulvplanker, fliser og andre harde overflater – og tepper. Dette skyldes blant annet gummirullene. Siden modellen har to ruller, ikke bare én, skjer rengjøringen enda mer effektivt.

Les vår test av iRobot Roomba i7+ (Åpnes i ny fane) på svensk

Hoover H-Free 800 regner til og med ut hvor mange kalorier du forbrenner mens du støvsuger (Image credit: Future)

7. Hoover H-Free 800 - beste funksjoner Støvsugeren som regner ut kaloriforbrenning mens du bruker den Spesifikasjoner Strømtilførsel: Trådløs Vekt: 3 kg Størrelse støvbeholder: 0,7 L Kjøretid: Opp til 65 minutter Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange appfunksjoner + Kraftig turbo-modus Grunner til ikke å kjøpe - Vanskelig å stille inn appen - Ikke perfekt på rengjøring av kanter

Hoover H-Free 800 er en trådløs støvsuger og har en app som lar deg holde et øye med batterinivået og når posen må tømmes. Du kan også stille inn foreldrekontroll og du får vite hvor mange kalorier du har forbrent på rengjøringen. Tre rengjøringsnivåer og åtte ulike verktøy gjør denne støvsugeren mangsidig, i tillegg til å være stilig og lett. Den fjerner enkelt husdyrspels fra tekstiler og smuler fra blanke overflater, og den er bra på alle tepper, selv om den kanskje ikke kommer opp på samme nivå av rengjøring som de absolutt beste trådløse modellene.

Om du trenger litt ekstra rengjøringskraft finnes det et turbonivå, men da tømmes batteriet ganske raskt. H-Free 800 er en utmerket allround støvsuger med mange funksjoner til en overkommelig pris.

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Slik tester vi støvsugere

For å finne den beste støvsugeren har vi bedømt hvor godt hver modell samler inn alt fra finkornet støv og skitt til større objekter som kakesmuler. I tillegg til å vurdere hvor bra gulv rengjøres har vi også sammenlignet evnen til å manøvrere på tepper og harde overflater, og om støvsugingen er jevnt fordelt over rengjøringshodet eller bare konsentrert på ett område.

Vi bedømmer designet på hvor holdbar den er, hvor enkel tømmingen er, hvor mye støy den lager og hvor lenge batteriet holder - om modellen har et. For hver støvsuger tester vi hvor lett det er å endre til andre funksjoner, for eksempel til en håndholdt støvsuger. Vi vurderer medfølgende verktøy og tilbehør for bruk på kanter eller for å fjerne husdyrspels. Og til slutt, hvor enkel den er å bruke uten å måtte lese en tykk bruksanvisning først.

Hva slags støvsuger bør man kjøpe? Det finnes mange ulike typer støvsugere på markedet; trådløse, tradisjonelle kabelmodeller, håndholdte modeller for mindre rengjøring eller robotstøvsugere som gjør jobben for deg. Trådløse modeller gjør rengjøringen enklere enn noensinne, ettersom du enkelt kan gå rundt i hjemmet uten å bekymre deg om lengden på ledningen. Det er imidlertid fortsatt behov for kabelmodeller. De beste støvsugerne for tepper er ofte modeller med kabel, som ofte har bredere støvsugerhode og virkelig får ut alt støv fra teppene. Trådløse støvsugere vil gå tom for strøm etter hvert, det problemet har du ikke med en kabelmodell.

Hvor ofte må man støvsuge? "Når det er skittent" er vel det beste svaret, men om du vil holde hjemmet fritt for allergener og støv må du nok gå litt mer systematisk til verks. Å støvsuge en gang i uka burde være standard, men dersom du har mye aktivitet og dermed støv og avfall burde du støvsuge oftere. Og selv om det høres mye ut å støvsuge to ganger i uken, men husk at du da får mindre å støvsuge hver gang - og da går det raskere!

Hvor sterk sugeevne skal en støvsuger ha? De fleste støvsugere på markedet har en sugeevne mellom 600-850 watt. De beste modellene strekker seg opp til 890 watt, men noe særlig mer enn det vil du ikke finne. Husk også at en høyere sugeevne krever mer energi, så om du ikke har veldig store og krevende overflater å støvsuge kan du fint klare deg med mindre kraft.

Er robotstøvsugere like bra som tradisjonelle støvsugere? Tja, ikke helt. Robotstøvsugere er en veldig god investering og hjelper til med å holde det rent, men du vil fortsatt måtte ta en manuell rengjøringsrunde en gang i blant. Robotstøvsugere får ikke med seg alt støv, spesielt rundt møbler, i hjørner og ved terskler. De gjør en flott jobb totalt sett, men skal du ha det helt rent må du frem med en tradisjonell støvsuger for å komplettere rengjøringen.