TechRadars testgaranti

TechRadars mål er å være den mest pålitelige nettsiden innen forbrukerteknologi. Vi legger all vår stolthet i å være uavhengige og i vår grundige testprosess, der vi vier god tid til hvert enkelt produkt. Vi holder også testene våre oppdatert med ny og oppdatert informasjon, etter hvert som produkter utvikles videre.

Vi har det beste teamet av teknologijournalister i verden, og de er ikke bare eksperter på sitt felt, men også representanter for de samme menneskene som vi skriver for: de som ønsker å vite alt om de nyeste og beste teknologiproduktene.

Vår redaksjonelle uavhengighet er støttet av en av verdens største teknologiforlag, Future PLC, og det betyr at vi kan fortelle deg akkurat hva vi mener om produktene vi tester.

Her er våre løfter til deg:

Vi tar aldri betalt for produkttester.

Vi velger hvilke produkter vi tester, basert på hva vi tror leserne våre ønsker å lese om.

Vi forteller deg hva vi mener – ikke hva annonsører ønsker at du skal høre.

Vi gir deg vår ærlige mening. Hvis vi mener at et produkt er elendig, så får du vite det.

Hvis et produkt ikke lever opp til forventningene våre, får du vite hvorfor.

Hvis du mener at vi ikke har holdt en eller flere av disse løftene – send en e-post til redaktøren, så skal vi gjøre alt vi kan for å rette det opp.

Vårt karaktersystem

Vi bruker et lett forståelig fem stjerners system, og jo flere stjerner et produkt får jo bedre er det. Selv om vi bare tildeler én karakter, bedømmer vi likevel hvert enkelt produkt etter en rekke kriterier. Her er kriteriene vi alltid legger vekt på:

Design

Hvordan ser og føles produktet? Er byggekvaliteten god, eller kjennes det billig ut?

Funksjoner

Har det funksjonene vil forventer og ønsker oss?

Brukervennlighet

Hvor enkelt er det å bruke? Er kontrollene godt passert, og er brukergrensesnittet logisk satt sammen?

Ytelse

Hvor godt fungerer produktet? Fungerer alt som forventet?

Verdi for pengene

Gir lanseringsprisen deg god verdi for pengene, sett opp mot de andre kriteriene?

Hva er en førsteinntrykkartikkel?

En førsteinntrykkartikkel gir deg journalistens umiddelbare opplevelse av et produkt, og den kan være basert på bare noen minutters testing eller de første timene vi har hatt med produktet.

Poenget er at vi har fått mulighet til å prøve ut produktet selv, og journalisten kan dermed gi deg sitt personlige inntrykk, selv om det bare er snakk om et foreløpig førsteinntrykk.