Apples første brettbare iPhone kan komme mye tidligere enn ventet

Vi har hørt rykter om en brettbar iPhone i årevis, og de ryktede lanseringsdatoene har stadig blitt presset frem, der nylige lekkasjer antyder at en brettbar iPhone ikke vil bli lansert før sent i 2026 eller 2027. Men nå antyder en ny lekkasje at vi faktisk kan få se den så tidlig som i 2025.

Denne informasjonen kommer fra det taiwanske nettstedet United Daily News (via @Jukanlosreve), som hevder at Apple har fremskyndet utviklingen av sin brettbare iPhone og har vært i hyppig kontakt med taiwanske produsenter for å prøve å få nøkkelkomponenter, som hengsler, klare for masseproduksjon før slutten av året.

Dette betyr tilsynelatende at en brettbar iPhone sannsynligvis vil lanseres en gang neste år. Nettstedet spesifiserer ikke nøyaktig når, men hvis dette er sant, tipper vi den kan lanseres i september, samtidig med iPhone 17.

Stadig økende interesse og konkurranse

Men hvorfor meldes det at Apple fremskynder lanseringen? Ifølge United Daily News er dette fordi Samsung, Huawei og andre merker ofte kommer med brettbare telefoner, noe som gjør denne produkttypen stadig mer populær.

Nå som etterspørselen etter disse produktene vokser, kan tiden være inne for at Apple lanserer sin egen brattbare telefon. Mange av de tidlige problemene med brettbare telefoner har også blitt løst i nyere modeller som Samsung Galaxy Z Fold 6 – selv om det fortsatt gjenstår mindre problemer, som skrukker på skjermen.

Når det er sagt, burde vi ta dette ryktet med en klype salt, ettersom de fleste tidligere lekkasjer om en brettbar iPhone antyder at vi må vente lenger. Men det høres ut som United Daily News har kilder inne i forsyningskjeden, så de kan godt ha rett i at produksjonen er akselerert.

I så fall kan Apple lansere to helt nye modeller i september, med både en brettbar iPhone og den tidligere lekkede iPhone 17 Air som potensielle lanseringer.

