Vi kan ha fått vår første offisielle titt på OnePlus 13

Rykter om en OnePlus 12-etterfølger dukker opp stadig oftere, og vi kan se OnePlus 13 lanseres allerede denne måneden. Det siste vi har sett er et klipp fra chipmaker Qualcomm som kan gi oss vår første offisielle titt på den kommende enheten.

Klippet, som ble lastet opp på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via Notebookcheck), viser hovedsakelig prosessoren Snapdragon 8 Gen 4. Men vi får også et glimt av brikken inne i en telefon som gir sterke OnePlus 13-vibber.

Plasseringen av kameramodulen er et tydelig kjennetegn. Dessuten har tidligere rykter antydet at OnePlus 13 vil bli den første telefonen med Snapdragon 8 Gen 4, noe som gjør at det virker sannsynlig at dette er enheten vi ser på.

Navnet på prosessoren er imidlertid ikke nevnt i klippet – selv om Qualcomm fremhever bruken av Oryon-kjerner, som vi allerede har sett i Snapdragon X Elite-prosessorer. Så det er en viss mulighet for at dette ikke er Snapdragon 8 Gen 4 i det hele tatt.

En splitter ny prosessorbrikke?

Teaserklippet bygger absolutt opp hypen, med snakk om et gjennombrudd innen ytelse og neste generasjons silisium, men brikken er som nevnt ikke identifisert ved navn.

Ifølge den velkjente lekkeren Digital Chat Station er dette faktisk Snapdragon 8 Elite-brikken. Det er en prosessorbrikke vi fortsatt vet veldig lite om – det er mulig det bare er en nymerking av Snapdragon 8 Gen 4, eller kanskje noe helt annet. Det betyr at vi fortsatt ikke er helt sikre på hvilken prosessor som vil drive OnePlus 13.

Andre rykter som har dukket opp så langt antyder at OnePlus 13 vil få en skjerm som er mykt avrundet langs alle fire sider, samt et saftig batteri på 6 000 mAh (sammenlignet med 5 400 mAh på OnePlus 12). Kameraoppsettet kan imidlertid bli litt mindre imponerende.

Vi burde få vite mer når Qualcomm Snapdragon Summit finner sted 22.-24. oktober – som vist i teaser-klippet ovenfor. Qualcomm vil sannsynligvis avsløre hva neste generasjons brikke vil hete og muligens til og med hvilke telefoner den vil bli brukt i.